'ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలిపించినా రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించారు- ఆ ఇద్దరే కారణం!'- మాజీ క్రికెటర్
రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ తొలగింపు వ్యవహారంపై మాట్లాడిన మాజీ క్రికెటర్- ఈ నిర్ణయం వెనుక ఆ ఇద్దరు ఉన్నారంటూ హాట్ కామెంట్స్!
Published : January 16, 2026 at 9:31 PM IST
Manoj Tiwary On Rohit Sharma Captaincy : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ వన్డే కెప్టెన్సీని కోల్పోవడం వ్యవహారంపై భారత మాజీ క్రికెటర్ మనోజ్ తివారీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గతేడాది రోహిత్ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెగ్గింది. అయినప్పటికీ అతడిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడం వెనుక హైడ్రామా జరిగిందని అన్నాడు. రోహిత్ కెప్టెన్సీ కోల్పోవడంలో బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజీత్ అగార్కర్, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పాత్ర ఉందని మనోజ్ తివారీ ఆరోపించాడు. తాజాగా జాతీయ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న తివారీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
భారత్కు టీ20 ప్రపంచకప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అందించిన ఉత్తమ కెప్టెన్ రోహిత్ను అకస్మత్తుగా నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పించడం సరైంది కాదని తివారీ అన్నాడు. ఇది కచ్చితంగా రోహిత్ను అవమానించినట్లేనని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. 'అగార్కర్ వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడు. అతడు డెసిషన్ మేకర్. ఎంతటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికైనా అగార్కర్ వెనుకాడడు. అయితే ఇలాంటి నిర్ణయాన్ని మాత్రం అతడు ఒక్కడే తీసుకొని ఉండడు. ఈ నిర్ణయం వెనుక మరొకరు ఉండవచ్చు. అగార్కర్ చీఫ్ సెలెక్టర్ హోదాలో, కోచ్ సూచనల మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండాలి. అందుకే దీనికి ఇద్దరూ బాధ్యులే' అని మనోజ్ తివారీ అన్నాడు.
#WATCH | Delhi: On Bangladesh Cricket Team and T20 World Cup, former Indian Cricketer and West Bengal Sports Minister Manoj Tiwary says, " ...i have said this earlier too that when india-pakistan match was held after pahalgam terrorist attack, that it should not have been… pic.twitter.com/XbQi9kIHlR— ANI (@ANI) January 15, 2026
'2027 వన్డే ప్రపంచ కప్లో రోహిత్ శర్మ ఆడటంపై గంభీర్, అగార్కర్లకు ఎందుకు సందేహాలు ఉన్నాయో నాకు అర్థం కావడం లేదు. అతని సామర్థ్యాన్ని అనుమానించడం తప్పు. వన్డే ఫార్మాట్లో రోహిత్ మూడు డబుల్ సెంచరీలు సాధించాడని మనం మర్చిపోకూడదు, ఇది అసాధ్యం' అని మనోజ్ నొక్కి చెప్పాడు. అలాగే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా తుది జట్టు ఎంపిక కూడా సరైన పద్దతిలో జరగడం లేదని అన్నాడు. తుది జట్టు ఎంపికలో అనేక తప్పులు ఉంటున్నాయని ఆరోపించాడు.
అయితే గతేడాది మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెగ్గిన తర్వాత రోహిత్ మే నెలలో టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. కేవసం వన్డేలపైనే దృష్టి పెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆసీస్ సిరీస్కు సిద్ధమవుతుండగా రోహిత్ను బీసీసీఐ కెప్టెన్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ను మేనేజ్మెంట్ వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్కు కెప్టెన్గా నియమించింది. పొట్టి ఫార్మాట్ టీ20లకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
కాగా, రోహిత్ శర్మ 2021లో టీమ్ఇండియా ఫుల్టైమ్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు అందుకున్నాడు. .2022 టీ20 వరల్డ్కప్లో సెమీస్లో భారత్ ఓడింది. కానీ ఆ తర్వాత వరుసగా ఆడిన మూడు ఐసీసీ టోర్నీల్లో రోహిత్ కెప్టెన్సీలోనే భారత్ ఫైనల్కు వెళ్లింది. అతడి కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలో రెండుసార్లు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2024 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని నెగ్గింది. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఓటమిలేకుండా ఫైనల్కు చేరింది. కానీ తుదిమెట్టుపై ఆసీస్ను ఢీ కొట్టిన భారత్ బోల్తా పడింది. దీంతో రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది.
ఇక ఓవరాల్గా అతడి కెప్టెన్సీ రికార్డ్ చూసుకుంటే, హిట్మ్యాన్ సారథ్యంలో 56 వన్డేల్లో భారత్ ఏకంగా 42 విజయాలు సొంతం చేసుకుంది. మరో 12 మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. ఒక మ్యాచ్ టై కాగా, ఇంకో వన్డేలో ఫలితం తేలలేదు. ఇక టీ20లల్లోనూ రోహిత్ కెప్టెన్సీ రికార్డు ఘనంగానే ఉంది. 62 మ్యాచ్ల్లో 49 టీ20ల్లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. టీ20 ఫార్మాట్లో అతడి విన్నింగ్ పర్సంటేజ్ 79.03గా ఉంది.
