ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్- మనీషా బన్వాలాకు స్వర్ణం
India first woman wrestling World Champion : ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా మనీషా బన్వాలా రికార్డు సృష్టించింది.
మనీషా బన్వాలా (ANI)
Published : October 30, 2026 at 8:36 PM IST
ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా మనీషా బన్వాలా రికార్డు సృష్టించింది. మహిళల 59 కిలోల విభాగం ఫైనల్లో అబిగల్ ఎలిజబెత్ (అమెరికా)పై 8-6 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ టోర్నీలో ఫైనల్కు ఇప్పటివరకు నలుగురు భారత మహిళలు మాత్రమే చేరారు. అన్షు మాలిక్ 2021లో తొలిసారిగా, ప్రస్తుత సీజన్లో నీలమ్ (50 కేజీ), కాజల్ (76 కేజీ) ఫైనల్కు చేరినా రజత పతకాలకు పరిమితమయ్యారు. 2010లో పురుషుల 66 కేజీల విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన దిగ్గజ రెజ్లర్ సుశీల్ కుమార్ తర్వాత, ఈ ఘనతను అందుకున్న రెండో భారతీయురాలు మనీష కావడం విశేషం.