హమ్మయ్య! ఛాంపియన్గా నిలిచిన గొయెంక టీమ్ - ఎట్టకేలకు కప్పును ముద్దాడిన సూపర్ జెయింట్స్
ది హండ్రెడ్ లీగ్ ఛాంపియన్గా మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ - ఫైనల్లో ట్రెంట్ రాకర్స్పై 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం- సంతోషంలో ఓనర్ గొయెంక
Published : August 17, 2026 at 2:59 PM IST
Sanjiv Goenka Super Giants : ఐపీఎల్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ టీమ్ ఓనర్ సంజీవ్ గొయెంకా ఎట్టకేలకు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ట్రోఫీని ముద్దాడారు. ఆయన ఓనర్గా ఉన్న మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ టీమ్ ది హండ్రెడ్ లీగ్ 2026 ఫైనల్లో నెగ్గి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. దీంతో గొయెంక జట్టు తొలిసారి ఒక ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ లీగ్లో టైటిల్ నెగ్గింది. దీనిపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తమ జట్టు విజయాన్ని కీర్తిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
ఈ విజయం మీదే!
'మా సూపర్ జెయింట్స్ ఫ్యామిలీకి ఇవి గర్వించదగ్గ క్షణాలు. ఈ విజయం పూర్తిగా జట్టు సమష్టి కృషితోనే సాధ్యమైంది. తొలి మ్యాచ్ నుంచి ఫైనల్ దాకా జట్టు అద్భుతంగా ఆడింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ముందుగా నూర్ అహ్మద్ బ్రిలియంట్గా బౌలింగ్ చేశాడు. జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం ఛేజింగ్లో టిమ్ సైఫెర్ట్ దూకుడైన బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టాడు. ఇక లీగ్ ఆసాంతం జాస్ బట్లర్ తన కెప్టెన్సీతో జట్టును అద్భుతంగా ముందుకు నడిపించాడు. నాకౌట్ దశలో జట్టు మొత్తం ఏకతాటిపై నిలిచిన తీరే ఈ సీజన్ గమనాన్ని మార్చేసింది. కెప్టెన్ బట్లర్, జట్టు ప్లేయర్లకు ప్రత్యేక అభినందనలు. అలాగే మా సపోర్టర్స్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మీ ప్రోత్సాహమే ఈ జట్టును చివరి వరకు ముందుకు నడిపించింది. ఈ విజయం మీదే' అని గొయెంక పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
Champions in our very first season! @ManchesterSG100— Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) August 16, 2026
What a night it has been at Lord's, a proud moment for all of us in the Super Giants family. This was a team effort from the first game to the last. Tim, what an innings. Noor, a brilliant spell with the ball and wickets at… pic.twitter.com/fNOO18Wpfe
ఎన్నాకెన్నాళ్లకో!
అయితే ది హండ్రెడ్లో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు ఆడడం ఇదే తొలిసారి. అలా టోర్నీలో పాల్గొన్న మొదటి సీజన్లోనే టైటిల్ నెగ్గడం విశేషం. ఈ ఫ్రాంచైజీ కూడా సంజీవ్ గొయెంకాదే. కాగా, ఐపీఎల్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్, సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్లో డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్లకు కూడా ఆయనేవే. అయితే ఐపీఎల్లో 2022 నుంచి ఐదు సీజన్లు, సౌతాఫ్రికా లీగ్లో రెండు సీజన్లు గడిచినా గొయెంకాకు చెందిన ఫ్రాంచైజీ ఒక్కసారి కూడా కప్పు కొట్టలేదు. అంతకుముందు గొయెంకాకు చెందిన రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ ఐపీఎల్లో (2016, 2017) రెండు సీజన్లలోనూ బరిలోకి దిగింది. ఒకసారి ఫైనల్కు చేరినా (2017లో) టైటిల్ చేజారింది. ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో మాత్రం బరిలో దిగిన తొలి ఎడిషన్లోనే తమ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు ఛాంపియన్గా నిలవడంతో ఆయన సంతోషంలో ఉన్నారు.
𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐉𝐎𝐒 𝐁𝐔𝐓𝐓𝐋𝐄𝐑 😍 pic.twitter.com/9ciDMsXu3b— Manchester Super Giants (@ManchesterSG100) August 16, 2026
ఫైనల్ సాగిందిలా
కాగా, లండన్ లార్డ్స్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ది హండ్రెడ్ లీగ్ టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు విజయం సాధించింది. టైటిల్ ఫైట్లో ట్రెండ్ రాకెట్స్ను ఢీ కొట్టిన సూపర్ జెయింట్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాకెట్స్ జట్టు 158 పరుగులు చేసింది. నూర్ అహ్మద్ 3, సొని బాకర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం ఛేదనలో సీఫెర్ట్ దూకుడుగా ఆడాడు. 38 బంతుల్లోనే 72 రన్స్ చేశాడు. పాల్ వాల్టర్ (22), బట్లర్ (23), లెస్ డు పాల్ (27) రాణించడంతో సూపర్ జెయింట్స్ 98 బంతుల్లోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను అందుకుంది.
Say it louder… 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🏆🔥 pic.twitter.com/6IHTerGwVQ— Manchester Super Giants (@ManchesterSG100) August 16, 2026
మరోవైపు అదే హండ్రెడ్ లీగ్ మహిళల టోర్నీలో సన్రైజర్స్కు చెందిన లీడ్స్ జట్టు ఓడిపోయింది. సన్రైజర్స్ లీడ్స్ ఉమెన్స్ జట్టును ట్రెంట్ రాకెట్స్ ఓడించి మహిళల ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ లీడ్స్ ఉమెన్స్ జట్టు సన్గ్రూప్నకు చెందిన కావ్యా మారన్దే.
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