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హమ్మయ్య! ఛాంపియన్​గా నిలిచిన గొయెంక టీమ్ - ఎట్టకేలకు కప్పును ముద్దాడిన సూపర్ జెయింట్స్

ది హండ్రెడ్ లీగ్ ఛాంపియన్​గా మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ - ఫైనల్​లో ట్రెంట్ రాకర్స్​పై 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం- సంతోషంలో ఓనర్ గొయెంక

Sanjiv Goenka
సూపర్ జెయింట్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ సంజీవ్ గొయెంక (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 2:59 PM IST

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Sanjiv Goenka Super Giants : ఐపీఎల్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ టీమ్ ఓనర్ సంజీవ్ గొయెంకా ఎట్టకేలకు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ట్రోఫీని ముద్దాడారు. ఆయన ఓనర్​గా ఉన్న మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ టీమ్ ది హండ్రెడ్ లీగ్ 2026 ఫైనల్​లో నెగ్గి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. దీంతో గొయెంక జట్టు తొలిసారి ఒక ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ లీగ్​లో టైటిల్ నెగ్గింది. దీనిపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తమ జట్టు విజయాన్ని కీర్తిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.

ఈ విజయం మీదే!
'మా సూపర్ జెయింట్స్ ఫ్యామిలీకి ఇవి గర్వించదగ్గ క్షణాలు. ఈ విజయం పూర్తిగా జట్టు సమష్టి కృషితోనే సాధ్యమైంది. తొలి మ్యాచ్ నుంచి ఫైనల్​ దాకా జట్టు అద్భుతంగా ఆడింది. ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ముందుగా నూర్ అహ్మద్ బ్రిలియంట్​గా బౌలింగ్ చేశాడు. జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం ఛేజింగ్​లో టిమ్ సైఫెర్ట్ దూకుడైన బ్యాటింగ్​తో అదరగొట్టాడు. ఇక లీగ్ ఆసాంతం జాస్ బట్లర్ తన కెప్టెన్సీతో జట్టును అద్భుతంగా ముందుకు నడిపించాడు. నాకౌట్ దశలో జట్టు మొత్తం ఏకతాటిపై నిలిచిన తీరే ఈ సీజన్ గమనాన్ని మార్చేసింది. కెప్టెన్ బట్లర్, జట్టు ప్లేయర్లకు ప్రత్యేక అభినందనలు. అలాగే మా సపోర్టర్స్​కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మీ ప్రోత్సాహమే ఈ జట్టును చివరి వరకు ముందుకు నడిపించింది. ఈ విజయం మీదే' అని గొయెంక పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

ఎన్నాకెన్నాళ్లకో!
అయితే ది హండ్రెడ్​లో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు ఆడడం ఇదే తొలిసారి. అలా టోర్నీలో పాల్గొన్న మొదటి సీజన్​లోనే టైటిల్ నెగ్గడం విశేషం. ఈ ఫ్రాంచైజీ కూడా సంజీవ్ గొయెంకాదే. కాగా, ఐపీఎల్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్, సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్​లో డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్లకు కూడా ఆయనేవే. అయితే ఐపీఎల్​లో 2022 నుంచి ఐదు సీజన్లు, సౌతాఫ్రికా లీగ్​లో రెండు సీజన్లు గడిచినా గొయెంకాకు చెందిన ఫ్రాంచైజీ ఒక్కసారి కూడా కప్పు కొట్టలేదు. అంతకుముందు గొయెంకాకు చెందిన రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ ఐపీఎల్​లో (2016, 2017) రెండు సీజన్లలోనూ బరిలోకి దిగింది. ఒకసారి ఫైనల్​కు చేరినా (2017లో) టైటిల్ చేజారింది. ఇప్పుడు హండ్రెడ్​లో మాత్రం బరిలో దిగిన తొలి ఎడిషన్​లోనే తమ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు ఛాంపియన్​గా నిలవడంతో ఆయన సంతోషంలో ఉన్నారు.

ఫైనల్​ సాగిందిలా
కాగా, లండన్ లార్డ్స్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ది హండ్రెడ్ లీగ్​ టోర్నమెంట్ ఫైనల్​​లో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు విజయం సాధించింది. టైటిల్ ఫైట్​లో ట్రెండ్ రాకెట్స్​ను ఢీ కొట్టిన సూపర్ జెయింట్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన రాకెట్స్ జట్టు 158 పరుగులు చేసింది. నూర్ అహ్మద్ 3, సొని బాకర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం ఛేదనలో సీఫెర్ట్ దూకుడుగా ఆడాడు. 38 బంతుల్లోనే 72 రన్స్ చేశాడు. పాల్ వాల్టర్ (22), బట్లర్ (23), లెస్ డు పాల్ (27) రాణించడంతో సూపర్ జెయింట్స్ 98 బంతుల్లోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్​ను అందుకుంది.

మరోవైపు అదే హండ్రెడ్ లీగ్ మహిళల టోర్నీలో సన్​రైజర్స్​కు చెందిన లీడ్స్ జట్టు ఓడిపోయింది. సన్​రైజర్స్ లీడ్స్ ఉమెన్స్ జట్టును ట్రెంట్ రాకెట్స్ ఓడించి మహిళల ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ లీడ్స్ ఉమెన్స్ జట్టు సన్​గ్రూప్​నకు చెందిన కావ్యా మారన్​దే.

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