లంకను కూల్చేసిన సుతార్, జడేజా -భారత్ లీడ్ ఎంతంటే?
తొలి ఇన్నింగ్స్లో శ్రీలంక ఆలౌట్ - రాణించిన మానవ్ సుతార్, రవీంద్ర జడేజా
Published : August 17, 2026 at 5:03 PM IST
Ind vs SL : గాలె టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో శ్రీలంక ఆలౌట్ అయ్యింది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లు విజృంభించడంతో ఆతిథ్య జట్టు 284 పరుగులకు కుప్పకూలింది. సొనాల్ దినుష (100) సెంచరీతో రాణించాడు. నిరోషన్ డిక్వెల్లా (80 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో ఆదుకున్నాడు. మిగితా బ్యాటర్లెవరూ చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు. భారత బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 4, రవీంద్ర జడేజా 3, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్కు 178 పరుగుల ఆధిక్యం దక్కింది.
సుతార్- జడేజా ఫైర్
మొదటి ఇన్నింగ్స్లో శ్రీలంక రెండో బంతికే వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెనర్ నిషన్ ఫెర్నాండ్ (0)ను సిరాజ్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత లంక వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. దినేశ్ చండిమాల్ (4)ను మానవ్ సుతార్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. తర్వాత లహిరు ఉదాన (27)ను కూడా సతార్ ఔట్ చేశాడు. కమిందు మెండిస్ (14)ను కుల్దీప్ యాదవ్ బోల్తా కొట్టించగా, ధనంజయ డి సిల్వ (21) జడేజా బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. దీంతో 90 పరుగులకే లంక 5 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
ఫాలో ఆన్ తప్పించిన సొనాల్- డిక్వెల్లా
ఈ దశలో సొనాల్ దినుష - నిరోషన్ డిక్వెల్లా వికెట్ల పతనాన్ని ఆడ్డుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ఆరో వికెట్కు 213 బంతుల్లో 146 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలోనే సొనాల్ శతకం నమోదు చేశాడు. అటు డిక్వెల్లా కూడా హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. అయితే అతడు సెంచరీ దిశగా సాగుతుండగా ప్రసిద్ధ్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో భారీ పార్ట్నర్షిప్కు తెర పడింది. అయితే ఈ భాగస్వామ్యంతోనే లంకకు ఫాలోఆన్ గండం తప్పింది. దీంతో మళ్లీ వికెట్ల పతనం మొదలైంది. చివర్లో సొనాల్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఆ వెంటనే అతడిని జడేజా ఎల్బీడబ్ల్యూగా ఔట్ చేశాడు.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka are all-out for 2⃣8⃣4⃣
4⃣ wickets for Manav Suthar
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj, Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/kOzprMVVsZ
భారత్ భారీ స్కోర్
అంతకుముందు ఓవర్నైట్ స్కోర్ 460-9తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించిన భారత్ మరో రెండు పరుగులు మాత్రమే జోడించింది. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఆఖరి వికెట్గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా 462-10 స్కోర్ చేసింది. దేవదత్ పడిక్కల్ (167 పరుగులు) భారీ సెంచరీ సాధించాడు. కేఎల్ రాహుల్ (82 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించాడు. శ్రీలంక బౌలర్లలో ప్రభాస్ జయసూర్య 4, కేసర నువంత 3, అశిత ఫెర్నాండో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు
- భారత్ - 462/10
- శ్రీలంక - 284/10
ముగిసిన మూడో రోజు
శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ ముగిశాక ఆటకు వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. కాసేపు పరిస్థితిని పరిశీలించిన అనంతరం మూడో రోజు ఆట ముగిసినట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు. దీంతో భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్ రేపు ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇవాళ తొందరగా ఆట ముగిసినందున రేపు 15 నిమిషాల ముందే గేమ్ మొదలౌతుంది. 9.45 గంటలకు ఆట షురూ కానుంది.
Rain brings an end to Day 3 and that will be stumps!#TeamIndia lead by 178 runs.— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND https://t.co/cDy57I8vFD
వర్షం అంతరాయం
ఈ మ్యాచ్కు తొలి రోజు నుంచే వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తుంది. మొదటి రోజు వర్షం వల్ల 77 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే సాగగా, రెండో రోజు దాదాపు సగం ఆట తుడిచిపెట్టుకు పోయింది. తొలి సెషన్ పూర్తిగా సాగలేదు. లంఛ్ తర్వాత ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. దీంతో రెండో రోజు 43 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఇక మూడో రోజు చివర్లో ఇలా జరిగింది. రేపు, ఎల్లుండి కూడా గాలెలో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో గెలుపు కోసం భారత్ మరింత కష్టపడాల్సిందే!
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