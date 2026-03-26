'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్'పై కెప్టెన్ల సీరియస్ డిస్కషన్- ఆ రూల్పై BCCI నిర్ణయం ఇదే!
ఐపీఎల్ 2026 కెప్టెన్ల ఫొటోషూట్- మరోసారి చర్చకు వచ్చిన ఇంపాక్ట్ రూల్ - ఆ రూల్ వద్దంటూ తీవ్ర అభ్యంతరం
Published : March 26, 2026 at 11:01 AM IST
IPL Captains On Impact Rule IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో గత మూడేళ్లుగా 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' (Impact Player) రూల్ తీవ్ర చర్చలకు దారి తీస్తోంది. 2023లో తొలిసారి అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ నిబంధనపై క్రికెట్ ప్రపంచంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందమంది ఈ రూల్ను సమర్థించగా, అనేకమంది మాత్రం ఈ నిబంధనను వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు. ఇది ఆటపై ప్రభావం చూపుతుందని, ముఖ్యంగా ఆల్రౌండర్లపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందని బహిరంగంగానే చెప్పారు. తాజాగా 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు మరోసారి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే?
రానున్న కొత్త సీజన్ కోసం ముంబయి వేదికగా బుధవారం కెప్టెన్ల ఫొటోషూట్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ క్రమంలో 10 ఫ్రాంచైజీల కెప్టెన్లు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంపాక్ట్ రూల్పై బహిరంగంగానే చర్చ జరిగినట్లు సమాచరం. మెజార్టీ సంఖ్యలో ఐపీఎల్ కెప్టెన్లు ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నిబంధనపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారని తెలిసింది. తాజాగా ఈ రూల్పై తమ అభ్యంతరాలను లేవనెత్తారని క్రీడావర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఈ నిబంధనపై 2027 సీజన్ తర్వాతే ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఐపీఎల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అంటే అప్పటిదాకా ఐపీఎల్లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ కొనసాగనుంది.
Lights 💡— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
Camera 📸
Smile 🤗
Sneak peek into a fun BTS with the 🔟 #TATAIPL Captains 🙌 pic.twitter.com/3P8OY3TpEI
2027 తర్వాతే
2024 సీజన్లో ఈ నిబంధన గడువును ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు 2027 వరకు పొడిగించారు. అయినప్పటికీ ప్రతీ సీజన్లో ఈ నిబంధనపై అటు ఆటగాళ్లలో ఇటు విశ్లేషకుల మధ్య డిబేట్ జరుగుతూనే ఉంది. కానీ 2027 సీజన్ తర్వాతే దీనిపై బీసీసీఐ ఆలోచన చేయనుంది. రెండేళ్ల తర్వాత ఈ రూల్ను ఎత్తివేసి, సాధారణంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆడుతున్నట్లు 11 మందితోనే ఇరుజట్లు బరిలోకి దిగేలా చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. 2023లో ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చింది. తొలినుంచే దీనిపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది ఆటపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని చాలా మంది క్రికెటర్లు భావిస్తున్నారు.
ఆల్ రౌండర్లపై ప్రభావం!
దిల్లీ కెప్టెన్, ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ కూడా ఈ నిబంధనను విమర్శించాడు. గతవారం జరిగిన దిల్లీ ఫ్రాంచైజీ మీడియా ఇంటరాక్షన్లో దీనిపై అతడు మాట్లాడాడు. తాను ఒక ఆల్రౌండర్ అయినందున ఈ నిబంధన తనకు నచ్చలేదని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. "గతంలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలో సహకారం అందిస్తారని ఆల్రౌండర్లను ఎంపిక చేసేవాళ్లం. కానీ ఈ రూల్తో ప్లాన్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ బ్యాటర్ లేదా బౌలర్ వైపే మేనేజ్మెంట్ మొగ్గు చూపుతోంది. దీంతో ఆల్రౌండర్ అవసరం ఏంటనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది"
🚨 THE IMPACT PLAYER RULE WILL BE REMOVED FROM THE IPL 🚨
Most captains are not happy with the Impact Player rule. So, after this IPL season, the Impact Player rule will most likely be removed. Teams will play with the normal playing XI of eleven players, and the Impact Player…
"ఒక ఆల్రౌండర్గా నాకు ఇది నచ్చలేదు. కానీ రూల్ ఈజ్ రూల్. నిబంధనలు పాటించాల్సిందే. కానీ వ్యక్తిగతంగా చెప్పాలంటే, నేను దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నా" అని అక్షర్ అన్నాడు. గతంలో రోహిత్ శర్మ కూడా ఈ నిబంధనపై తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. భారత క్రికెట్లో ఆల్రౌండర్ల ఎదుగుదలకు ఈ నిబంధన అడ్డంకిగా మారే అవకాశం ఉందని అన్నాడు.
🔟 Captains 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
1⃣ Iconic Trophy 🏆
An exciting season beckons 🥁
📸 Let #TATAIPL 2026 begin 🥳 pic.twitter.com/vjBvctSLnL
ఏమిటీ రూల్
మ్యాచ్కు ముందు ప్లేయింగ్ 11తోపాటు నలుగురు సబ్స్టిట్యూట్లను ప్రకటించాలి. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతుండగా తుది జట్టులోని ఎవరైనా ఒక ఆటగాడి స్థానంలో, నలుగురు సబ్స్టిట్యూట్లలో ఒకరిని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. పరిస్థితులకు తగ్గట్లు జట్లు బ్యాటర్ను లేదా బౌలర్ను బరిలోకి దింపుతున్నాయి. బౌలింగ్ సమయంలో అదనపు బౌలర్ను, బ్యాటింగ్ సమయంలో అదనపు బ్యాటర్ను వాడుకుని మ్యాచ్లు నెగ్గే ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇది ఆల్రౌండర్ల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుందని వాదనలు ఉన్నాయి.
