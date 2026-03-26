'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్'​పై కెప్టెన్ల సీరియస్ డిస్కషన్- ఆ రూల్​పై BCCI నిర్ణయం ఇదే!​

Impact Rule IPL (Source : IANS)
Published : March 26, 2026 at 11:01 AM IST

IPL Captains On Impact Rule IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో గత మూడేళ్లుగా 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' (Impact Player) రూల్ తీవ్ర చర్చలకు దారి తీస్తోంది. 2023లో తొలిసారి అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ నిబంధనపై క్రికెట్ ప్రపంచంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందమంది ఈ రూల్​ను సమర్థించగా, అనేకమంది మాత్రం ఈ నిబంధనను వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు. ఇది ఆటపై ప్రభావం చూపుతుందని, ముఖ్యంగా ఆల్​రౌండర్లపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందని బహిరంగంగానే చెప్పారు. తాజాగా 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు మరోసారి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే?

రానున్న కొత్త సీజన్​ కోసం ముంబయి వేదికగా బుధవారం కెప్టెన్ల ఫొటోషూట్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ క్రమంలో 10 ఫ్రాంచైజీల కెప్టెన్లు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంపాక్ట్ రూల్​పై బహిరంగంగానే చర్చ జరిగినట్లు సమాచరం. మెజార్టీ సంఖ్యలో ఐపీఎల్​ కెప్టెన్లు ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నిబంధనపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారని తెలిసింది. తాజాగా ఈ రూల్​​పై తమ అభ్యంతరాలను లేవనెత్తారని క్రీడావర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఈ నిబంధనపై 2027 సీజన్ తర్వాతే ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఐపీఎల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అంటే అప్పటిదాకా ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ కొనసాగనుంది.

2027 తర్వాతే
2024 సీజన్​లో ఈ నిబంధన గడువును ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు 2027 వరకు పొడిగించారు. అయినప్పటికీ ప్రతీ సీజన్​లో ఈ నిబంధనపై అటు ఆటగాళ్లలో ఇటు విశ్లేషకుల మధ్య డిబేట్ జరుగుతూనే ఉంది. కానీ 2027 సీజన్​ తర్వాతే దీనిపై బీసీసీఐ ఆలోచన చేయనుంది. రెండేళ్ల తర్వాత ఈ రూల్​ను ఎత్తివేసి, సాధారణంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఆడుతున్నట్లు 11 మందితోనే ఇరుజట్లు బరిలోకి దిగేలా చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. 2023లో ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చింది. తొలినుంచే దీనిపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది ఆటపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని చాలా మంది క్రికెటర్లు భావిస్తున్నారు.

ఆల్ రౌండర్లపై ప్రభావం!
దిల్లీ కెప్టెన్​, ఆల్​రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ కూడా ఈ నిబంధనను విమర్శించాడు. గతవారం జరిగిన దిల్లీ ఫ్రాంచైజీ మీడియా ఇంటరాక్షన్​లో దీనిపై అతడు మాట్లాడాడు. తాను ఒక ఆల్​రౌండర్ అయినందున ఈ నిబంధన తనకు నచ్చలేదని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. "గతంలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలో సహకారం అందిస్తారని ఆల్​రౌండర్లను ఎంపిక చేసేవాళ్లం. కానీ ఈ రూల్​తో ప్లాన్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ బ్యాటర్ లేదా బౌలర్ వైపే మేనేజ్​మెంట్ మొగ్గు చూపుతోంది. దీంతో ఆల్​రౌండర్ అవసరం ఏంటనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది"

"ఒక ఆల్​రౌండర్‌గా నాకు ఇది నచ్చలేదు. కానీ రూల్ ఈజ్ రూల్. నిబంధనలు పాటించాల్సిందే. కానీ వ్యక్తిగతంగా చెప్పాలంటే, నేను దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నా" అని అక్షర్ అన్నాడు. గతంలో రోహిత్ శర్మ కూడా ఈ నిబంధనపై తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. భారత క్రికెట్​లో ఆల్​రౌండర్ల ఎదుగుదలకు ఈ నిబంధన అడ్డంకిగా మారే అవకాశం ఉందని అన్నాడు.

ఏమిటీ రూల్
మ్యాచ్​కు ముందు ప్లేయింగ్ 11తోపాటు నలుగురు సబ్‌స్టిట్యూట్లను ప్రకటించాలి. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతుండగా తుది జట్టులోని ఎవరైనా ఒక ఆటగాడి స్థానంలో, నలుగురు సబ్‌స్టిట్యూట్లలో ఒకరిని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. పరిస్థితులకు తగ్గట్లు జట్లు బ్యాటర్​ను లేదా బౌలర్​ను బరిలోకి దింపుతున్నాయి. బౌలింగ్ సమయంలో అదనపు బౌలర్‌ను, బ్యాటింగ్ సమయంలో అదనపు బ్యాటర్‌ను వాడుకుని మ్యాచ్​లు నెగ్గే ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇది ఆల్​రౌండర్ల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుందని వాదనలు ఉన్నాయి.

IPLలో కొత్త రూల్- బ్యాటర్లకు ఇక చుక్కలే- బౌలర్లు తగ్గేదేలే!

IPLలో 'ఇంపాక్ట్' రూల్​.. ఏ జట్టుకు కలిసొచ్చింది? ఎవరెలా ఆడారంటే?

