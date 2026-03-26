కమిన్స్ కమ్​బ్యాక్​పై కీలక అప్డేట్- ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన కెప్టెన్- వచ్చేది అప్పుడే!

సన్​రైజర్స్ అభిమానులకు శుభవార్త- గాయంపై స్వయంగా అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న పాట్ కమిన్స్- ఏమన్నాడంటే?

Pat Cummins (Source: Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 12:44 PM IST

Pat Cummins IPL 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ కొత్త సీజన్ ప్రారంభానికి రెండు రోజులే ఉన్నా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్​ గురించి సందిగ్ధం వీడడం లేదు. ఇప్పటికే అతడు భారత్​కు చేరుకున్నా రికవరీ గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్​కు ఓ గుడ్​న్యూస్. తన కమ్​బ్యాక్​పై కమిన్స్​ స్వయంగా అదిరే అప్డేట్ ఇచ్చాడు. యాక్షన్ మోడ్​లోకి దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు హింట్ ఇచ్చాడు!

తాజా అప్జేట్!
గాయం నుంచి కోలుకోవడంపైనే పూర్తిగా ఫోకస్ పెట్టినట్లు కమిన్స్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతానికైతే తాను పూర్తిగా కోలుకోలేదని, కానీ తన రికవరీలో అద్భుతంగా ప్రోగ్రెస్ ఉందని అతడు తెలిపాడు. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ప్రారంభించినట్లు చెప్పాడు. 'అతి త్వరలోనే IPL ప్రారంభం కాబోతోంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను మొదటి కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అయితే వేగంగా వెన్నునొప్పి గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం పూర్తిగా కోలుకోకపోయినా, స్పీడ్​గానే రికవరీ అవుతున్నా. ఇప్పటికే నెట్స్​లో బౌలింగ్ చేయడం ప్రారంభించాను'

'అయితే రికవరీ ప్రాసెస్​లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాం. అందుకే ప్రతి మూడు రోజులకోసారి నెట్స్‌లో బౌలింగ్ సాధన చేస్తున్నాను. టోర్నమెంట్ ద్వితీయార్థం నాటికి పూర్తిగా కోలుకునేలాగా మేం ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాం. అంతా సవ్యంగా జరిగితే, నేను టోర్నమెంట్ సెకండ్ హాఫ్​తోపాటు ఫైనల్స్ కూడా ఆడతానని ఆశిస్తున్నాను' అని కమిన్స్ రీసెంట్​గా పాల్గొన్న 'Business of Sport' పాడ్‌కాస్ట్‌లో చెప్పాడు. తాజాగా సన్​రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ కూడా కమిన్స్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. 'పాట్ కమిన్స్ అనే నేను, రఫ్పాడించడానికి వచ్చేస్తు్న్నా' అంటూ ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.

ఇషాన్​పై ప్రశంసలు
కమిన్స్ గైర్హాజరీలో సన్​రైజర్స్​ జట్టును ఇషాన్ కిషన్ నడిపించనున్నడు. మేనేజ్​మెంట్ నిర్ణయాన్ని కమిన్స్ స్వాగతించాడు. అంతేకాకుండా ఇషాన్ నాయకత్వ లక్షణాలను కమిన్స్ ప్రశంసించాడు. ఇషాన్ ఒక టాలెంటెడ్ ఆటగాడని, దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అతని కెప్టెన్సీ రికార్డు చాలా బాగుందని పేర్కొన్నాడు

కమిన్స్ గాయం!
గత కొన్ని నెలలుగా పాట్ కమిన్స్ వెన్నునొప్పి సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. 2025 జులైలో అతను మొదట వెన్ను గాయానికి గురయ్యాడు. అప్పటి నుంచి కేవలం ఒక మ్యాచ్ ఆడాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌ నాటికి కూడా పూర్తి ఫిట్​నెస్ సాధించకపోవడంతో టోర్నీకి దూరం అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు పూర్తి శద్ధ పెట్టాడు. ప్రస్తుతం అతడు బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో సాధన చేస్తున్నాడు. అతను వేగంగా కోలుకొని తిరిగి ఫామ్‌లోకి రావాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

