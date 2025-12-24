ETV Bharat / sports

Yearender: 2025 క్రికెట్​లో​ విజయాలే కాదు వివాదాలూ ఉన్నాయ్- ఇంకా చేతికి రాని ఆసియా కప్!​

క్రికెట్ మైదానంలో ఒకవైపు అద్భుతమైన రికార్డులు, చరిత్రాత్మక విజయాలను పోగుచేసుకున్న 2025 సంవత్సరం మరోవైపు ఊహించని వివాదాలను కూడా మూటగట్టుకుంది

2025 Controversies of Cricket
2025 Controversies of Cricket (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 7:50 PM IST

Yearender 2025 Controversies of Cricket : 2025 క్రికెట్ క్యాలెండర్‌ ఇయర్​లో వరల్డ్ కప్‌లు, ఐసీసీ ట్రోఫీలు, కేవలం ఫోర్లు, సిక్సర్ల మైలురాళ్లు మాత్రమే కాదు కొన్ని వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి. సాధారణంగా క్రికెట్ అంటే జెంటల్‌మెన్​గేమ్ అని అంటారు. క్రీడా స్ఫూర్తిని చాటాల్సిన క్రికెట్ మైదానాలు వ్యక్తిగత విమర్శలకు వేదికలయ్యాయి. ఈ ఏడాది క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన టాప్ వివాదాలను ఓసారి చూద్దాం.

షేక్ హ్యాండ్ కాంట్రవర్సిటీ - భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్
2025లో భారత్- ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరిగిన మాంచెస్టర్ టెస్ట్ హ్యాండ్‌షేక్ వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచింది. జూలై 27, 2025న టెస్ట్ మ్యాచ్ చివరి రోజు. భారత్ పటిష్ట స్థితిలో ఉంది. రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్ అద్భుతంగా ఆడుతూ భారత్‌ను ఓటమి గండం నుంచి గట్టెక్కించారు. జడేజా 89, సుందర్ 80 పరుగులతో ఇద్దరూ సెంచరీలకు అతి దగ్గరలో ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో మ్యాచ్ డ్రా కావడం ఖాయమని తేలిపోవడంతో ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ అంపైర్ల వద్దకు వెళ్లి మ్యాచ్‌ను అక్కడితో ముగించి డ్రాగా ప్రకటించాలని చెప్పాడు.

అయితే, సెంచరీలకు చేరువలో ఉన్న జడేజా, సుందర్ ఈ ప్రతిపాదనను సున్నితంగా తిరస్కరించారు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం ఆటను ముగించాలంటే ఇరు జట్లు అంగీకరించాలి. భారత ఆటగాళ్లు నిరాకరించడంతో స్టోక్స్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. హ్యారీ బ్రూక్ బౌలింగ్‌లో సెంచరీ చేయాలనుకుంటున్నావా? అంటూ జడేజాపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించాడు.

జడేజా, సుందర్ ఇద్దరూ తమ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. అయితే, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత స్టోక్స్ సరిగ్గా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదని, భారత ఆటగాళ్లను తక్కువ చేసి మాట్లాడారని తొలుత వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, తర్వాత వచ్చిన వీడియోల్లో వారు కరచాలనం చేసుకున్నట్లు కనిపించినా, ఆ సమయంలో వారి మధ్య జరిగిన మాటల యుద్ధం వాతావరణాన్ని వేడెక్కించింది.

ఆసియా కప్- టీమ్ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్
పహల్గాం ఘటన తర్వాత భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఆ తర్వాత ఆసియా కప్-2025 జరిగింది. ఆసియా కప్ సందర్భంగా తొలిసారి భారత్- పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో 'నో-హ్యాండ్‌షేక్', ట్రోఫీని అందుకోకపోవడం, ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధాలు వంటి వివాదాలు పెను సంచలనంగా మారాయి.

ఆసియా కప్‌లో గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ను భారత్ ఓడించిన తర్వాత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సహా టీమ్ఇండియా ప్లేయర్స్ దాయాది ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేయడానికి నిరాకరించారు. పహల్గా ఉగ్రదాడి బాధితులకు సంఘీభావంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే దీనిపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) అభ్యంతరం తెలిపింది. మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ టోర్నీని బహిష్కరిస్తామని బెదిరించింది. కానీ, తర్వాత ఆసియా సిరిస్‌లో పాకిస్థాన్ అడింది.

ఫైనల్‌లో అసలైన వివాదం
ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ గెలిచింది. అయితే విజేత జట్టుకు ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఏసీసీ) అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మొహ్సిన్ నఖ్వీ ట్రోఫీ ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే నఖ్వీ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంలో భాగమైన ఒక రాజకీయ నాయకుడి చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకోవడానికి టీమిండియా ఆటగాళ్లు నిరాకరించారు. దీంతో మొహ్సిన్ నఖ్వీ తనవెంట ట్రోఫీని తీసుకొని స్టేడియం నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆటగాళ్లు ట్రోఫీ లేకుండానే 'ట్రోఫీ ఎమోజీ'లతో సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇది సంచలనంగా మారింది.

ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ ట్రోఫీ దుబాయ్‌లోని ఏసీసీ కార్యాలయంలో ఉంది. నఖ్వీ దీనిని భారత్‌కు పంపడానికి నిరాకరించారు. కావాలంటే దుబాయ్‌కు వచ్చి తన దగ్గరే తీసుకోవాలని చెప్పారు. ట్రోఫీని అధికారికంగా ముంబయిలోని బీసీసీఐ ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపాలని బీసీసీఐ ఇప్పటికే ఏసీసీకి సమాచారం పంపింది. ఈ ప్రతిష్టంభనను తొలగించడానికి ఐసీసీ ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఒమన్ క్రికెట్ బోర్డు చైర్మన్ పంకజ్ ఖిమ్జీ నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీ ఇరు దేశాల మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తోంది.

హరీస్ రౌఫ్, ఫర్హాన్ ఓవరాక్షన్
ఆసియా కప్‌-2025లో పాకిస్థాన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ హరీస్ రౌఫ్ చేసి అతి అంతా ఇంతా కాదు. రౌఫ్ బౌలింగ్‌లో గిల్ వరుసగా రెండు ఫోర్లు కొట్టినప్పుడు, అతను అసహనంతో గిల్ వైపు బంతిని బలంగా విసిరాడు. ఆ తర్వాత గిల్ దగ్గరకు వెళ్లి ఏదో వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గిల్ దానికి బదులిస్తూ బ్యాట్ చూపిస్తూ సైగ చేశాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నంత పనిచేశారు. ఇద్దరి తీరుపై ఐసీసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

ఇదే టోర్నీలో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత స్టేడియం నుంచి బయటకు వెళ్తున్న సమయంలో గ్యాలరీలో ఉన్న భారత అభిమానులు అతడిని ఉద్దేశించి నినాదాలు చేశారు. దానికి ప్రతిగా రౌఫ్ తన వేళ్లతో '6-0' అని సంజ్ఞలు చేశాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఆరు భారత యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయాయన్న అర్థంలో రౌఫ్ అన్నట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఐసీసీకి ఫిర్యాదులు అందాయి.

భారత జట్టు పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, రౌఫ్ దీనిపై మైదానంలోనే అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. మిగతా ఆటగాళ్లు సైలెంట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, రౌఫ్ మాత్రం భారత ఆటగాళ్లను ఉద్దేశించి ఏదో వ్యాఖ్యలు చేస్తూ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వైపు వెళ్లడం కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. ఈ వరుస వివాదాల కారణంగా హరీస్ రౌఫ్‌కు ఐసీసీ రెండు డీమెరిట్ పాయింట్లను విధించింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రవర్తన పునరావృతమైతే కొన్ని మ్యాచ్‌ల పాటు నిషేధం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని గట్టిగా హెచ్చరించింది.

అలాగే మరో సందర్భంలో పాకిస్థాన్ ఓపెనర్ ఫర్హాన్ తాను హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత చేసిన సెలబ్రేషన్ పెద్ద దుమారం రేపింది. భారత్‌పై సెంచరీ చేసిన తర్వాత ఫర్హాన్ తన బ్యాట్‌ను 'తుపాకీ' లాగా పట్టుకుని భారత డగౌట్ వైపు గురిపెట్టినట్లు సంజ్ఞ చేశాడు. ఇది క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టేలా ఉందని భారత ఆటగాళ్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఐసీసీ దీనిని 'లెవల్ 1' నేరంగా పరిగణించి అతనికి హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

చిన్నస్వామి స్టేడియం ప్రమాదం
2025లో బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట క్రీడా చరిత్రలో ఒక విషాదకరమైన ఘటనగా మిగిలిపోయింది. 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవడంతో బెంగళూరు నగరం సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో జట్టును అభినందించడానికి మేనేజ్మెంట్ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 'విక్టరీ పరేడ్' ఏర్పాటు చేసింది. 17 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత టైటిల్ రావడంతో, అంచనాలకు మించి సుమారు లక్షల మంది అభిమానులు స్టేడియం వద్దకు చేరుకున్నారు. స్టేడియం సామర్థ్యం కేవలం 40 వేలు మాత్రమే. కానీ, లోపలికి వెళ్లడానికి వేల సంఖ్యలో అభిమానులు గేట్ల వద్ద ఎగబడ్డారు.

పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లను తోసుకుంటూ అభిమానులు ముందుకు దూసుకురావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. గేట్ నంబర్ 1, 5 వద్ద జనం ఒక్కసారిగా ముందుకు రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగి 11మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 50 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన తర్వాత తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అంత పెద్ద ఎత్తున జనం వస్తారని తెలిసినా, కర్ణాటక స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్, పోలీసులు సరైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపణలు వచ్చాయి.

ఐపీఎల్‌కు అంతరాయం
ఐపీఎల్- 2025 సీజన్ ఉత్సాహంగా సాగుతున్న సమయంలో భారత ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం వల్ల దేశం మొత్తం హై అలర్ట్‌లో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో భారీ ఎత్తున ప్రజలు గుమిగూడే ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లకు భద్రత కల్పించడం సవాలుగా మారింది. దేశం ఒక సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఐపీఎల్ నిర్వహించడం సరికాదని భావించిన బీసీసీఐ రెండు వారాల పాటు ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లను వాయిదా వేసింది. ఐపీఎల్‌కు అంతరాయం కలగడం వల్ల క్రికెట్ అభిమానులు తొలుత నిరాశ చెందినప్పటికీ, దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

