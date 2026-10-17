ముంబయి ఇండియన్స్కు జయవర్దనే గుడ్ బై- హెడ్కోచ్ పదవికి రాజీనామా
ముంబయి ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ మహేల జయవర్దనే తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీ అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
Published : October 17, 2026 at 4:42 PM IST
Mahela Jayawardene Mumbai Indians : 2027 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులో భారీ మార్పు! ఆ జట్టు హెడ్కోచ్ మహేల జయవర్దనే తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నాడు. రాబోయే సీజన్ కోసం జట్టు సన్నాహాల్లో భాగంగానే పరస్పర అంగీకారంతోనే ఈ మార్పు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మహేల వైదొలిగిన విషయాన్ని ముంబయి ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. జట్టు కోసం ఆయన అందించిన సేవలకు థాంక్స్ చెప్పింది. దీంతో మహేలకు దశాబ్ద కాలంగా ముంబయితో కొనసాగుతున్న అనుబంధానికి ఫుల్స్టాప్ పడింది.
'ముంబయి ఇండియన్స్కు మహేల జయవర్దనే హెడ్కోచ్ మాత్రమే కాదు. అంతకంటే ఎంతో ఎక్కువ. 2017 నుంచి 2022 వరకు ఆయన నాయకత్వంలో ముంబయి ఇండియన్స్ 3 ఐపీఎల్ టైటిళ్లను గెలుచుకుంది. మళ్లీ 2024 నుంచి 2026 వరకు ఈ పదవిలో ఉన్న తన రెండు పర్యాయాల్లో ఫ్రాంచైజీ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దడంలో, బలమైన జట్టు వాతావరణాన్ని పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన క్రమశిక్షణ, సహకారం, జట్టుకే తొలి ప్రాధాన్యత అనే స్ఫూర్తిని ఆటగాళ్లలో నింపేందుకు కృషి చేశారు' అని ముంబయి ఇండియన్స్ పేర్కొంది.
నీతా అంబాని పోస్ట్
'ముంబయి ఇండియన్స్కు గత కొన్నేళ్లుగా మహేల జయవర్దనే ఎన్నో సేవలు అందించారు. ఆయన ప్రశాంతమైన నాయకత్వం, నిజాయితీ, ఆటపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమ మాకు ఎంతో విలువైనవి. యావత్ ముంబయి కుటుంబం తరపున, ఇన్నేళ్లుగా ఆయన అందించిన అపారమైన సేవలకు, అచంచలమైన నిబద్ధతకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం కలిసి పంచుకున్న ఈ ప్రయాణాన్ని, మనం సృష్టించుకున్న జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ పదిలపరుచుకుంటాము. మహేల ఎల్లప్పుడూ మా ముంబయి ఇండియన్స్ కుటుంబంలో ఒక భాగంగా ఉంటారు. ఆయన భవిష్యత్ ప్రయాణంలో అన్ని విజయాలు అందుకోవాలని మేం ఆకాంక్షిస్తున్నాం' అని ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ నీతా అంబాని పేర్కొన్నారు.
𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗕𝗶𝗱 𝗮 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗙𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲 Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more 👉 https://t.co/GvYuetCKW5— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
జయవర్దనే ఎమోషనల్ నోట్
ఫ్రాంచైజీతో 10ఏళ్ల అనుబంధానికి ముగింపు పలుకుతున్న నేపథ్యంలో జయవర్దనే ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చాడు. 'గత దశాబ్ద కాలంగా నా ప్రయాణంలో ముంబయి ఇండియన్స్ ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం. ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ బృందం, మేనేజ్మెంట్ అందించిన మద్దతు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా అభిమానులు అందించిన సహకారంనేను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటూనే ఉంటాను. మనమందరం కలిసి కొన్ని మరపురాని క్షణాలను పంచుకున్నాం, సవాళ్లను అధిగమించాం. మనమందరం గర్వపడదగిన దానిని నిర్మించాం. ఇన్నేళ్లుగా నాపై అచంచలమైన నమ్మకం, మద్దతు, స్నేహాన్ని చూపిన నీతా అంబానీ, ఆకాశ్ అంబానీకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మనమందరం కలిసి సాధించిన దాని పట్ల అపారమైన గర్వంతో నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను. ముంబయి ఇండియన్స్కు నా హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. రాబోయే సంవత్సరాల్లో జట్టు విజయాలు సాధించాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను' అని జయవర్దనే తెలిపాడు.
“Mumbai Indians has been a very special part of my journey for over a decade now. The players, coaching team, the incredible support of the #OneFamily and above all the fans have made this an experience I will always treasure. Together, we have shared some unforgettable moments, overcome challenges and built something we can all be proud of. I want to sincerely thank Mrs. Nita Ambani and Akash Ambani for their unwavering trust, support and friendship over the years. I leave with immense pride in what we have achieved together and will always carry a special place in my heart for MI. I wish the team every success in the years ahead.” - Mahela Jayawardene— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
కాగా, 2017 సీజన్కు జయవర్దనే ముంబయితో చేరాడు. అతడి కోచింగ్ టైమ్లోనే ఆ జట్టు 2017, 2019, 2020 సీజన్లలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అయితే 2022 తర్వాత రెండేళ్లు జట్టుకు దూరమయ్యాడు. 2024లో హెడ్కోచ్గా మళ్లీ వచ్చాడు.