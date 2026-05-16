మిచెల్ మార్ష్ విధ్వంసం- సీఎస్కేపై లఖ్​నవూ భారీ విజయం

Published : May 16, 2026 at 12:05 AM IST

LSG vs CSK IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ జోరుకు బ్రేక్ పడింది. హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోష్​మీదున్న ఆ జట్టుకు లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తాజాగా షాకిచ్చింది. గత మ్యాచ్ ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటూ, చెన్నై నిర్దేశించిన 188 పరుగుల టార్గెట్​ను లఖ్​నవూ 16.4 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఈజీగా ఛేదించేసింది. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ (90 పరుగులు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. నికోలస్ పూరన్ (32) చెన్నై బౌలర్లలో ముకేశ్ చౌదరి, స్పెన్సర్ జాన్సన్ చెరో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలుత చెన్నై ఇన్నింగ్స్ పడుతూ లేస్తూ సాగింది. 20 ఓవర్లలో సీఎస్కే 5 వికెట్లకు 187 పరుగులు చేసింది. కార్తిక్ శర్మ (71 పరుగులు, 42 బంతుల్లో) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీకి తోడు చివర్లో డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (25 పరుగులు), శివమ్ దూబే (32 పరుగులు) మెరుపులు తోడయ్యాయి. దీంతో ఆ జట్టు స్కోర్ 180+ నమోదైంది. సంజు శాంసన్ (20), రుతురాజ్ (13), ఉర్విల్ పటేల్ (6) విఫలమయ్యారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో మహారాజ్ సింగ్ 3, మహ్మద్ షమీ, షహబాజ్ అహ్మద్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

నిన్న ముంబయి- నేడు లఖ్​నవూ
ఈ సీజన్​లో ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్​ రేసు నుంచి అధికారికంగా దూరమైన జట్లు ముంబయి ఇండియన్స్, లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్. అయితే నిన్న ప్లేఆఫ్స్​ రేసులో ముందుకేళ్లే అవకాశం ఉన్న పంజాబ్ జట్టును​ ముంబయి మట్టికరిపించి ఆ జట్టు అవకాశాలను కొంతవరకు దెబ్బతీసింది. ఇప్పుడు తాజా మ్యాచ్​లో చెన్నైని చిత్తు చేసిన లఖ్​నవూ ఆ టీమ్ ఛాన్స్​లను కూడా సంక్లిష్టం చేసింది.

ప్రస్తుతం 12 మ్యాచ్​ల్లో ఆరు విజయాలతో 12 పాయింట్లతో సీఎస్కే ఆరో స్థానానికి పడిపోయింది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్​కు చేరాలంటే మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. చెన్నై తమ తదుపరి మ్యాచ్​లు సన్​రైజర్స్, గుజరాత్​తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే సన్​రైజర్స్, గుజరాత్​ కూడా ప్లే ఆఫ్స్​ రేసులో ఉండడంతో ఈ మ్యాచ్​లు రసవత్తరంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.

