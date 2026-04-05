ఉప్పల్లో థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్- పోరాడి ఓడిన సన్రైజర్స్- బోణీ కొట్టిన లఖ్నవూ
IPLలో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ బోణీ- రాణించిన కెప్టెన్ పంత్- సన్రైజర్స్కు రెండో ఓటమి!
Published : April 5, 2026 at 7:15 PM IST
SRH vs LSG IPL 2026 : సొంతగడ్డపై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిరాశ పర్చింది. తాజాగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పోరాడి ఓడింది. సన్రైజర్స్ నిర్దేశించిన 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని లఖ్నవూ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 19.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (68 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో ప్రస్తత సీజన్లో హైదరాబాద్కు రెండో ఓటమి ఎదురైంది. ఇక సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో హర్ష్ దూబే 2, ఎషన్ మలింగ, శివాంగ్ కుమార్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
రాణించిన మార్క్రమ్- పంత్
ఛేదనలో లఖ్నవూ తొలి నుంచి విజయం దిశగానే సాగింది. ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ (45 పరుగులు) రాణించాడు. పంత్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే చివర్లో వికెట్లు తీసి లఖ్నవూపై సన్రైజర్స్ కాస్త ఒత్తిడి తెచ్చింది. 30 బంతుల్లో 43 రన్స్ కావాల్సిన దశలో 16వ ఓవర్లో ఉనాద్కత్ 14 పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో మ్యాచ్ లఖ్నవూ వైపునకు మొగ్గింది. అయితే 18వ ఓవర్లో హర్ష్ దూబే ఆరే పరుగులిచ్చి 1 వికెట్ తీయడంతో మళ్లీ ఉత్కంఠ మొదలైంది.
కానీ, పంత్ ఎక్కడా అనవసర షాట్లకు పోకుండా జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించాడు. చివరి ఓవర్లో 9 పరుగులు అవసరం కాగా స్ట్రైకింగ్లో ఉన్న పంత్ తొలి రెండు బంతులను ఫోర్లుగా మలిచి బౌలర్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. ఆ తర్వాత రెండు బంతులు డాట్ కావడంతో 2 బంతుల్లో 1 పరుగు కావాల్సి వచ్చింది. ఇక ఐదో బంతిని బౌండరీకి తరలించిన పంత్ లఖ్నవూకు తొలి విజయం ఖాయం చేశాడు.
Another day, another 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 🤯@RishabhPant17 leads from the front as #LSG seal their first win of the season! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
SRHపై పంత్ ఇన్నింగ్స్
తాజా ఇన్నింగ్స్తో ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్పై రిషభ్ పంత్ తన రికార్డును మరింత మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా సన్రైజర్స్ పై 19 మ్యాచ్ల్లో పంత్ 626 పరుగులు చేశాడు. 143.24 స్ట్రైక్ రేట్ కాగా, యావరేజ్ 44.70గా ఉంది. ఇందులో 1 సెంచరీ, 1 అర్ధ శతకం ఉంది.
Yet another last-over thriller in the #TATAIPL 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
Captain Rishab Pant guides his team to victory with a fine fifty, sealing it on the 2nd last ball of the match!, IPL is IPLing!
ఆదుకున్న నితీశ్- క్లాసెన్
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్కు ఆరంభంలోనే షాకుల మీద షాకులు తగిలాయి. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (0) డకౌట్ అవ్వగా, ట్రావిస్ హెడ్ (7) స్వల్ప పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. తొలి రెండో బంతికి అభిషేక్ను, మూడో ఓవర్ తొలి బంతికి హెడ్ను ఇద్దర్నీ మహ్మద్ షమీ పెవిలియన్ చేర్చి గట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. ఇక తర్వాతి ఓవర్లో కెప్టెన్ ఇషాన్ (1)ను ప్రిన్స్ యాదవ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో 11 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయింది.
23-3
పవర్ ప్లే లో రికార్డులు సృష్టించే సన్రైజర్స్ ఇవాళ లఖ్నవూపై తొలి ఆరు ఓవర్లలో చేసిన స్కోర్ ఇది. 7.1 వద్ద లివింగ్స్టోన్ (14) కూడా చేతులెత్తేశాడు. ఈ దశలో నితీశ్ రెడ్డి- క్లాసెన్ జట్టును ఆదుకున్నారు. క్రీజులో కుదురుకునేందుకు కాస్త సమయం తీసుకున్నా తర్వాత పుంజుకున్నారు. ఇంకో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. 10వ ఓవర్ తర్వాత గేరు మార్చారు. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు.
అయితే 17.4 వద్ద నితీశ్ను సిద్ధార్థ్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఐదో వికెట్కు 116 పరుగుల (63 బంతుల్లో) భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. కాసేపటికే క్లాసెన్ కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. తర్వాత చకచకా వికెట్లు కూలడంతో సన్రైజర్స్ స్కోర్ 156-9 కు పరిమితమైంది. లఖ్నవూ బౌలర్లలో షమీ, ప్రిన్స్ యాదవ్, ఆవేశ్ ఖాన్ తలో 2, దిగ్వేశ్ రాఠీ, సిద్ధార్థ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
