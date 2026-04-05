ETV Bharat / sports

ఉప్పల్​లో థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్- పోరాడి ఓడిన సన్​రైజర్స్- బోణీ కొట్టిన లఖ్​నవూ

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SRH vs LSG IPL 2026 : సొంతగడ్డపై సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిరాశ పర్చింది. తాజాగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పోరాడి ఓడింది. సన్​రైజర్స్ నిర్దేశించిన 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని లఖ్​నవూ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 19.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ (68 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో ప్రస్తత సీజన్​లో హైదరాబాద్​కు రెండో ఓటమి ఎదురైంది. ఇక సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో హర్ష్ దూబే 2, ఎషన్ మలింగ, శివాంగ్ కుమార్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

రాణించిన మార్​క్రమ్- పంత్
ఛేదనలో లఖ్​నవూ తొలి నుంచి విజయం దిశగానే సాగింది. ఓపెనర్ ఎయిడెన్ మార్​క్రమ్ (45 పరుగులు) రాణించాడు. పంత్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే చివర్లో వికెట్లు తీసి లఖ్​నవూపై సన్​రైజర్స్ కాస్త ఒత్తిడి తెచ్చింది. 30 బంతుల్లో 43 రన్స్ కావాల్సిన దశలో 16వ ఓవర్లో ఉనాద్కత్ 14 పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో మ్యాచ్ లఖ్​నవూ వైపునకు మొగ్గింది. అయితే 18వ ఓవర్లో హర్ష్ దూబే ఆరే పరుగులిచ్చి 1 వికెట్ తీయడంతో మళ్లీ ఉత్కంఠ మొదలైంది.

కానీ, పంత్ ఎక్కడా అనవసర షాట్లకు పోకుండా జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించాడు. చివరి ఓవర్లో 9 పరుగులు అవసరం కాగా స్ట్రైకింగ్​లో ఉన్న పంత్ తొలి రెండు బంతులను ఫోర్లుగా మలిచి బౌలర్​ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. ఆ తర్వాత రెండు బంతులు డాట్ కావడంతో 2 బంతుల్లో 1 పరుగు కావాల్సి వచ్చింది. ఇక ఐదో బంతిని బౌండరీకి తరలించిన పంత్ లఖ్​నవూకు తొలి విజయం ఖాయం చేశాడు.

SRHపై పంత్ ఇన్నింగ్స్
తాజా ఇన్నింగ్స్​తో ఐపీఎల్​లో సన్​రైజర్స్​పై రిషభ్ పంత్ తన రికార్డును మరింత మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా సన్​రైజర్స్​ పై 19 మ్యాచ్​ల్లో పంత్ 626 పరుగులు చేశాడు. 143.24 స్ట్రైక్ రేట్ కాగా, యావరేజ్ 44.70గా ఉంది. ఇందులో 1 సెంచరీ, 1 అర్ధ శతకం ఉంది.

ఆదుకున్న నితీశ్- క్లాసెన్
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన సన్​రైజర్స్​కు ఆరంభంలోనే షాకుల మీద షాకులు తగిలాయి. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (0) డకౌట్ అవ్వగా, ట్రావిస్ హెడ్ (7) స్వల్ప పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. తొలి రెండో బంతికి అభిషేక్​ను, మూడో ఓవర్ తొలి బంతికి హెడ్​ను ఇద్దర్నీ మహ్మద్ షమీ పెవిలియన్ చేర్చి గట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. ఇక తర్వాతి ఓవర్లో కెప్టెన్ ఇషాన్ (1)ను ప్రిన్స్ యాదవ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో 11 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయింది.

23-3
పవర్ ప్లే లో రికార్డులు సృష్టించే సన్​రైజర్స్ ఇవాళ లఖ్​నవూపై తొలి ఆరు ఓవర్లలో చేసిన స్కోర్ ఇది. 7.1 వద్ద లివింగ్​స్టోన్​ (14) కూడా చేతులెత్తేశాడు. ఈ దశలో నితీశ్ రెడ్డి- క్లాసెన్ జట్టును ఆదుకున్నారు. క్రీజులో కుదురుకునేందుకు కాస్త సమయం తీసుకున్నా తర్వాత పుంజుకున్నారు. ఇంకో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. 10వ ఓవర్ తర్వాత గేరు మార్చారు. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు.

అయితే 17.4 వద్ద నితీశ్​ను సిద్ధార్థ్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఐదో వికెట్​కు 116 పరుగుల (63 బంతుల్లో) భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. కాసేపటికే క్లాసెన్ కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. తర్వాత చకచకా వికెట్లు కూలడంతో సన్​రైజర్స్ స్కోర్ 156-9 కు పరిమితమైంది. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో షమీ, ప్రిన్స్ యాదవ్, ఆవేశ్ ఖాన్ తలో 2, దిగ్వేశ్ రాఠీ, సిద్ధార్థ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.