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భారతదేశం మ్యాప్‌లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కాశ్మీర్ మాయం-​ బాక్సర్ తీవ్ర ఆగ్రహం

గ్లాస్గో రెస్టారెంట్ నాప్కిన్స్‌పై అసంపూర్ణ భారత మ్యాప్ వివాదం - మ్యాప్‌లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కాశ్మీర్ లేకపోవడంపై బీఎఫ్ఐ ఫైర్ - అథ్లెట్లకు రెస్టారెంట్ ఇచ్చిన డిన్నర్‌లో వెలుగులోకి ఘటన

Lovlina On Incomplete Indian Map
Lovlina On Incomplete Indian Map (Source: AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 12:30 PM IST

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Boxer Lovlina Borgohain Comments : స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గో నగరంలో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత అథ్లెట్లు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తున్నారు. అయితే ఈ పోటీల సమయంలో అక్కడి ఒక రెస్టారెంట్ చేసిన పని ఇప్పుడు పెద్ద వివాదానికి కారణమైంది. భారత క్రీడాకారులకు ఇచ్చిన డిన్నర్‌లో ఆ రెస్టారెంట్ వాడిన నాప్కిన్స్‌పై మన దేశ సరిహద్దులను తప్పుగా ముద్రించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఒలింపిక్ పతక విజేత, స్టార్ బాక్సర్ లవ్లీనా బోర్గోహైన్ ఈ విషయాన్ని గమనించి బహిరంగంగా తన అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

నాప్కిన్స్‌పై ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మాయం
కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో విజయవంతమైన ప్రదర్శన తర్వాత ఇండియన్ అథ్లెట్ల బృందానికి గ్లాస్గోలోని మిస్టర్ సింగ్స్ ఇండియా - ది హోమ్ ఆఫ్ కర్రీ అనే రెస్టారెంట్‌లో డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమయంలో టేబుల్స్‌పై ఉంచిన నాప్కిన్స్‌పై భారత మ్యాప్‌ను ముద్రించారు. అయితే ఆ మ్యాప్‌లో మన దేశంలోని ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రాంతం పూర్తిగా లేకపోవడాన్ని లవ్లీనా బోర్గోహైన్ గమనించారు. నాప్కిన్స్‌పై ఉన్న మ్యాప్‌లో నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతం లేదని, భారతదేశంలోని ప్రతి భాగం ఎంతో ముఖ్యమైనదని, అన్ని ప్రాంతాలను సరిగ్గా చూపించాలని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

సీరియస్ హెచ్చరిక
లవ్లీనా బోర్గోహైన్ వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరానికి భారత బాక్సింగ్ సమాఖ్య (బీఎఫ్ఐ) అధ్యక్షుడు అజయ్ సింగ్ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. ఆ నాప్కిన్స్‌పై ముద్రించిన మ్యాప్‌లో కేవలం ఈశాన్య రాష్ట్రాలే కాకుండా కాశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని కూడా అసంపూర్ణంగా చూపించారని ఆయన మండిపడ్డారు. మన దేశ పటాన్ని తప్పుల తడకగా వేయడంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ, వెంటనే సదరు హోటల్ యాజమాన్యం ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. భారత నిజమైన సరిహద్దులు స్పష్టంగా తెలిసేలా ఆ చిత్రాన్ని వెంటనే సరిచేయాలని ఆయన కోరారు. అయితే ఈ వివాదంపై సదరు రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన తెలియజేయలేదు.

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