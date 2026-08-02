భారతదేశం మ్యాప్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కాశ్మీర్ మాయం- బాక్సర్ తీవ్ర ఆగ్రహం
గ్లాస్గో రెస్టారెంట్ నాప్కిన్స్పై అసంపూర్ణ భారత మ్యాప్ వివాదం - మ్యాప్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కాశ్మీర్ లేకపోవడంపై బీఎఫ్ఐ ఫైర్ - అథ్లెట్లకు రెస్టారెంట్ ఇచ్చిన డిన్నర్లో వెలుగులోకి ఘటన
Published : August 2, 2026 at 12:30 PM IST
Boxer Lovlina Borgohain Comments : స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గో నగరంలో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత అథ్లెట్లు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తున్నారు. అయితే ఈ పోటీల సమయంలో అక్కడి ఒక రెస్టారెంట్ చేసిన పని ఇప్పుడు పెద్ద వివాదానికి కారణమైంది. భారత క్రీడాకారులకు ఇచ్చిన డిన్నర్లో ఆ రెస్టారెంట్ వాడిన నాప్కిన్స్పై మన దేశ సరిహద్దులను తప్పుగా ముద్రించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఒలింపిక్ పతక విజేత, స్టార్ బాక్సర్ లవ్లీనా బోర్గోహైన్ ఈ విషయాన్ని గమనించి బహిరంగంగా తన అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
నాప్కిన్స్పై ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మాయం
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో విజయవంతమైన ప్రదర్శన తర్వాత ఇండియన్ అథ్లెట్ల బృందానికి గ్లాస్గోలోని మిస్టర్ సింగ్స్ ఇండియా - ది హోమ్ ఆఫ్ కర్రీ అనే రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమయంలో టేబుల్స్పై ఉంచిన నాప్కిన్స్పై భారత మ్యాప్ను ముద్రించారు. అయితే ఆ మ్యాప్లో మన దేశంలోని ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రాంతం పూర్తిగా లేకపోవడాన్ని లవ్లీనా బోర్గోహైన్ గమనించారు. నాప్కిన్స్పై ఉన్న మ్యాప్లో నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతం లేదని, భారతదేశంలోని ప్రతి భాగం ఎంతో ముఖ్యమైనదని, అన్ని ప్రాంతాలను సరిగ్గా చూపించాలని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది.
An Indian restaurant in Glasgow has landed in controversy after Indian athletes were hosted for dinner following their successful campaign at the Commonwealth Games.— IANS (@ians_india) August 2, 2026
The restaurant, Mister Singh’s India – The Home of Curry, features a map of India on its napkins. However, boxer… pic.twitter.com/LNkiZs9kA5
సీరియస్ హెచ్చరిక
లవ్లీనా బోర్గోహైన్ వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరానికి భారత బాక్సింగ్ సమాఖ్య (బీఎఫ్ఐ) అధ్యక్షుడు అజయ్ సింగ్ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. ఆ నాప్కిన్స్పై ముద్రించిన మ్యాప్లో కేవలం ఈశాన్య రాష్ట్రాలే కాకుండా కాశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని కూడా అసంపూర్ణంగా చూపించారని ఆయన మండిపడ్డారు. మన దేశ పటాన్ని తప్పుల తడకగా వేయడంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ, వెంటనే సదరు హోటల్ యాజమాన్యం ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. భారత నిజమైన సరిహద్దులు స్పష్టంగా తెలిసేలా ఆ చిత్రాన్ని వెంటనే సరిచేయాలని ఆయన కోరారు. అయితే ఈ వివాదంపై సదరు రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన తెలియజేయలేదు.
Another proud moment for Indian boxing! 🥈🥊🇮🇳— Dr Sudhakar K (@DrSudhakar_) August 2, 2026
Heartiest congratulations to TOPS Core athlete Lovlina Borgohain on securing the Silver Medal in the Women's 75kg Boxing event at the Commonwealth Games 2026.
Your resilience, determination and outstanding performance have once… pic.twitter.com/Ja6vStXLBf
An Indian restaurant in Glasgow has sparked controversy after hosting Indian Commonwealth Games athletes for dinner. Boxer Lovlina Borgohain objected to a map of India printed on the restaurant's napkins, saying it excludes the North East region. Supporting her, Boxing Federation… pic.twitter.com/27LP6wDZ5d— IANS (@ians_india) August 2, 2026