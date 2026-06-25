TG20 లీగ్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో మ్యాచ్- రంగారెడ్డి రైజర్స్ 95/1
Published : June 25, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 3:00 PM IST
TG20 League Live Updates : టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ రెండో మ్యాచ్ బరిలోకి దిగింది. వరుసగా రెండు మ్యాచుల్లో గెలిచిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ను ఢీకొడుతోంది. ఈ క్రమంలో టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
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11 ఓవర్లలో రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్- 95/1
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. 10 ఓవర్లలో 90 పరుగులు సాధించింది. ఒక్క వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయింది.
తొమ్మిది ఓవరల్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఒక వికెట్ నష్టానికి 88 పరుగులు సాధించింది
రంగారెడ్డి రైజర్స్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం స్కోర్ 79/1గా ఉంది.
ఏడు ఓవర్లలలో రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్ 70/0గా నమోదైంది.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ దూకుడుగా ఆడుతోంది. ఆరు ఓవర్లలో 62 పరుగులు సాధించింది.
ఐదు ఓవర్లకు గాను రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఒక్క వికెట్ కూడా నష్టపోకుండా 50 పరుగులు సాధించింది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ దూకుడుగానే సాగుతోంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆ జట్టు ఓపెనర్లు ఆరోన్ (17*), అవనీశ్ (22*) పరుగులు రాబడుతున్నారు. ప్రస్తుతం 4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి రంగారెడ్డి వికెట్ నష్టపోకుండా 39 పరుగులు చేసింది.
తుది జట్లు
హైదరాబాద్: అన్విత్ రెడ్డి, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), గణేశ్ గడుగు, సాయి వికాస్ రెడ్డి, అర్వింద్, ప్రణవ్ శర్మ, శ్రీనికేత్, షణ్ముఖ అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్, యశ్వీర్ గౌడ్
రంగారెడ్డి: అమన్రావు ఆరవెల్లి, ఆరోన్ వర్గీస్, తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆలంకృత్ రాపోల్, జ్ఞాన ప్రకాశ్ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితిన్ సాయి యాదవ్, రాకేశ్ నానావత్, అరుణ్ కుమార్, పున్నయ్య భువనగిరి, ఆర్యన్ కరియప్ప