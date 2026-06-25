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TG20 లీగ్​: హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్​తో మ్యాచ్​​- రంగారెడ్డి రైజర్స్ 95/1

TG20 League
TG20 League (Hyderabad E Champions X Handle)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 2:35 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 3:00 PM IST

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TG20 League Live Updates : టీజీ20 లీగ్‌లో హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ రెండో మ్యాచ్‌ బరిలోకి దిగింది. వరుసగా రెండు మ్యాచుల్లో గెలిచిన రంగారెడ్డి రైజర్స్‌ను ఢీకొడుతోంది. ఈ క్రమంలో టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

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2:59 PM, 25 Jun 2026 (IST)

11 ఓవర్లలో రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్- 95/1

2:55 PM, 25 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. 10 ఓవర్లలో 90 పరుగులు సాధించింది. ఒక్క వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయింది.

2:51 PM, 25 Jun 2026 (IST)

తొమ్మిది ఓవరల్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఒక వికెట్ నష్టానికి 88 పరుగులు సాధించింది

2:49 PM, 25 Jun 2026 (IST)

రంగారెడ్డి రైజర్స్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం స్కోర్ 79/1గా ఉంది.

2:44 PM, 25 Jun 2026 (IST)

ఏడు ఓవర్లలలో రంగారెడ్డి రైజర్స్ స్కోర్ 70/0గా నమోదైంది.

2:40 PM, 25 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో రంగారెడ్డి రైజర్స్ దూకుడుగా ఆడుతోంది. ఆరు ఓవర్లలో 62 పరుగులు సాధించింది.

2:37 PM, 25 Jun 2026 (IST)

ఐదు ఓవర్లకు గాను రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఒక్క వికెట్ కూడా నష్టపోకుండా 50 పరుగులు సాధించింది.

2:35 PM, 25 Jun 2026 (IST)

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్‌ దూకుడుగానే సాగుతోంది. హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ బౌలర్లకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆ జట్టు ఓపెనర్లు ఆరోన్ (17*), అవనీశ్‌ (22*) పరుగులు రాబడుతున్నారు. ప్రస్తుతం 4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి రంగారెడ్డి వికెట్ నష్టపోకుండా 39 పరుగులు చేసింది.

2:30 PM, 25 Jun 2026 (IST)

తుది జట్లు

హైదరాబాద్‌: అన్విత్ రెడ్డి, అజయ్‌ దేవ్ గౌడ్, అభిరథ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్), గణేశ్‌ గడుగు, సాయి వికాస్ రెడ్డి, అర్వింద్, ప్రణవ్ శర్మ, శ్రీనికేత్, షణ్ముఖ అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్, యశ్వీర్‌ గౌడ్

రంగారెడ్డి: అమన్‌రావు ఆరవెల్లి, ఆరోన్ వర్గీస్, తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆలంకృత్ రాపోల్, జ్ఞాన ప్రకాశ్‌ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితిన్ సాయి యాదవ్, రాకేశ్‌ నానావత్, అరుణ్‌ కుమార్, పున్నయ్య భువనగిరి, ఆర్యన్ కరియప్ప

Last Updated : June 25, 2026 at 3:00 PM IST

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