TG 20 లీగ్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- ప్రపంచస్థాయి స్పోర్ట్స్ వర్సిటీని తీసుకురాబోతున్నామన్న భట్టి విక్రమార్క
Published : June 21, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 6:41 PM IST
TG 20 League Opening Ceremony Live Updates : తెలంగాణలో యువ క్రికెటర్ల ప్రతిభకు వెలుగులోకి తీసుకురావడం, వారిని ఐపీఎల్, టీమ్ఇండియా వైపు నడిపించడమే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం (హెచ్సీఏ) ఆరంభించిన టీజీ20 లీగ్కు సర్వం సిద్ధమైంది.
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టీజీ-20 గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే మంచి కార్యక్రమమని తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రశంసించారు. ప్రభుత్వం నుంచి టీజీ- 20కి పూర్తి సహకారం ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. నైపుణ్యం కలిగిన గ్రామీణ యువకులకు ఇదొక మంచి అవకాశమని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు క్రీడా స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్లాలని కోరారు. ప్రభుత్వం, సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్రీడలకు పెద్ద పీట వేశారని చెప్పారు. ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీని ఇదీ స్టేడియంకు తీసుకొచ్చామని అన్నారు. ప్రపంచస్థాయి స్పోర్ట్స్ వర్సిటీని తీసుకురాబోతున్నామని వెల్లడించారు.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న టీజీ 20 లీగ్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చేరుకున్నారు.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో టీజీ 20 లీగ్ ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది. సాయంత్రం ఉప్పల్ స్టేడియంలో సంగీత దర్శకుడు తమన్ ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఉండనుంది. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్, టీజీ20 బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండగా నిలవనున్నారు. టోర్నీని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.