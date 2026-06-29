TG 20: ఖమ్మంతో మ్యాచ్- 'ఈ' ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్- తుది జట్లు ఇవే
Published : June 29, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 7:17 PM IST
TG 20 League 2026 : తెలంగాణ క్రికెట్ లీగ్ టీజీ20లో ఓటమి ఎరుగని ఏకైక జట్టు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తన తర్వాతి పోరుకు సిద్ధమైంది. సోమవారం ఆ జట్టు, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ను ఢీకొనబోతోంది. హైదరాబాద్ హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదుండగా, ఖమ్మం మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు నెగ్గి మెరుగైన స్థితిలోనే ఉంది.
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హైదరాబాద్ తుది జట్టు:
అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయివికాస్ రెడ్డి, అన్విత్ రెడ్డి, గడుగు గణేశ్, ప్రణవ్ వర్మ, అరవింద్, అజయ్దేవ్ గౌడ్, శ్రీనికేత్, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్, నితిన్ నాయక్.
ఖమ్మం తుది జట్టు:
వాఫి కచ్చి, మయాంక్ గుప్తా, హిమతేజ కొడిమెల (కెప్టెన్), జ్ఞానప్రకాశ్ రెడ్డి, మికిల్ జైస్వాల్, అనంత్ ప్రతీక్ రెడ్డి, సహేంద్ర మల్లు, సాకేత్ ధాత్రక్, విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, మహేశ్ విప్పర్ల.
టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు మరికాసేపట్లో తలపడనున్నాయి. టాస్ గెలిచిన ఖమ్మం బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.