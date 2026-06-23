TG 20 లీగ్ : ఐదో వికెట్ కోల్పోయిన పాలమూరు స్ట్రైకర్స్
Published : June 23, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 3:21 PM IST
TG 20 Live Score : టీజీ20 లీగ్ 2026లో భాగంగా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ తలపడతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన హైదరాబాద్ జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ పోరులో గెలిచి విజయంతో టోర్నీని ఆరంభించాలని హైదరాబాద్ పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు, ఇప్పటికే ఒక మ్యాచ్ ఆడి ఖమ్మం చేతిలో ఓటమిపాలైన పాలమూరు పుంజుకోవాలని చూస్తోంది.
హైదరాబాద్ తుది జట్టు: అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), అజయ్దేవ్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ, అరవింద్, సాయివికాస్ రెడ్డి, శ్రీనికేత్, షణ్ముఖ మురుగన్, యశ్వీర్ గౌడ్, అఖిల్ రాథోడ్, గణేశ్ గడుగు, అన్విత్.
పాలమూరు తుది జట్టు: ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), విఘ్నేశ్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి, రోహిత్ రాయుడు, మహ్మద్ అఫ్రిది అహ్మద్, ప్రతీక్ పవార్, నిశాంత్ సేన్ రెడ్డి, రిషభ్ బస్లాస్, నిపుణ్ రెడ్డి, రవి కిరణ్, జంబోజు పార్థిపన్.
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పాలమూరుతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొడుతున్నారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది.
పాలమూరుతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొడుతున్నారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ నాలుగో వికెట్ కోల్పోయింది. శ్రీనికేత్ బౌలింగ్లో (11.1 ఓవర్) రోహిత్ రాయుడు ఔటయ్యాడు. రాయుడు బౌన్సర్ను సరిగ్గా ఎదుర్కోలేక శ్రీనికేత్కు రిటర్న్ క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ 103 పరుగులు చేసింది.
11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 87 పరుగులు చేసింది. రోహిత్ రాయుడు (35), ప్రతీక్ పవార్ (6) క్రీజులో ఉన్నారు.
10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి మూడు వికెట్లు కోల్పోయి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ 80 పరుగులు చేసింది. రోహిత్ రాయుడు (33), ప్రతీక్ పవార్ (1) క్రీజులో ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ జట్టు 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. అజయ్దేవ్ గౌడ్ బౌలింగ్లో (8.3 ఓవర్) ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (9) ఔటయ్యాడు. గడుగు గణేశ్ గాల్లోకి ఎగిరి డైవ్ చేస్తూ అద్భుతమైన క్యాచ్ అందుకోవడంతో ప్రజ్ఞయ్ వెనుదిరిగాడు. 9 ఓవర్లకు పాలమూరు స్కోరు 77/3. రోహిత్ రాయుడు (31), ప్రతీక్ పవార్ (0) క్రీజులో ఉన్నారు.
8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ జట్టు 2 వికెట్లు కోల్పోయి 75 పరుగులు చేసింది. ప్రణవ్ వర్మ వేసిన ఏడో ఓవర్లో రోహిత్ రాయుడు (21) రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఓవర్లో మొత్తం 15 పరుగులు వచ్చాయి. అంతకుముందు షణ్ముఖ అశ్విన్ వేసిన ఆరో ఓవర్లో రోహిత్, ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి చెరో ఫోర్ రాబట్టారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ స్పిన్నర్ ప్రణవ్ వర్మ తన తొలి ఓవర్లోనే వికెట్ సాధించాడు. అతను వేసిన 4.3 ఓవర్కు విఘ్నేశ్ రెడ్డి (30); 17 బంతుల్లో) క్లీన్బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఫలితంగా పాలమూరు స్టైకర్స్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో 34 పరుగుల వద్ద పాలమూరు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. చైతన్య రెడ్డి (5) ఔటయ్యాడు. యశ్వీర్ గౌడ్ బౌలింగ్లో (3.1 ఓవర్) క్లీన్బౌల్డ్ అయ్యాడు. 4 ఓవర్లకు పాలమూరు స్కోరు 38/1. విఘ్నేశ్ రెడ్డి (30), ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (1) క్రీజులో ఉన్నారు.