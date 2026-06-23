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TG 20 లీగ్ : ఐదో వికెట్​ కోల్పోయిన పాలమూరు స్ట్రైకర్స్

TG 20 Live Score
TG 20 Live Score (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 2:35 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 3:21 PM IST

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TG 20 Live Score : టీజీ20 లీగ్‌ 2026లో భాగంగా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ తలపడతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన హైదరాబాద్ జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ పోరులో గెలిచి విజయంతో టోర్నీని ఆరంభించాలని హైదరాబాద్ పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు, ఇప్పటికే ఒక మ్యాచ్ ఆడి ఖమ్మం చేతిలో ఓటమిపాలైన పాలమూరు పుంజుకోవాలని చూస్తోంది.

హైదరాబాద్ తుది జట్టు: అభిరథ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్‌), అజయ్‌దేవ్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ, అరవింద్, సాయివికాస్ రెడ్డి, శ్రీనికేత్, షణ్ముఖ మురుగన్, యశ్వీర్ గౌడ్, అఖిల్ రాథోడ్, గణేశ్‌ గడుగు, అన్విత్.

పాలమూరు తుది జట్టు: ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), విఘ్నేశ్‌ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి, రోహిత్ రాయుడు, మహ్మద్ అఫ్రిది అహ్మద్, ప్రతీక్ పవార్, నిశాంత్ సేన్ రెడ్డి, రిషభ్ బస్లాస్, నిపుణ్‌ రెడ్డి, రవి కిరణ్‌, జంబోజు పార్థిపన్.

LIVE FEED

3:18 PM, 23 Jun 2026 (IST)

పాలమూరుతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొడుతున్నారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ ఐదో వికెట్​ కోల్పోయింది.

3:10 PM, 23 Jun 2026 (IST)

పాలమూరుతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు అదరగొడుతున్నారు. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ నాలుగో వికెట్​ కోల్పోయింది. శ్రీనికేత్ బౌలింగ్‌లో (11.1 ఓవర్) రోహిత్‌ రాయుడు ఔటయ్యాడు. రాయుడు బౌన్సర్‌ను సరిగ్గా ఎదుర్కోలేక శ్రీనికేత్‌కు రిటర్న్ క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ 103 పరుగులు చేసింది.

3:05 PM, 23 Jun 2026 (IST)

11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 87 పరుగులు చేసింది. రోహిత్ రాయుడు (35), ప్రతీక్ పవార్ (6) క్రీజులో ఉన్నారు.

3:01 PM, 23 Jun 2026 (IST)

10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి మూడు వికెట్లు కోల్పోయి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ 80 పరుగులు చేసింది. రోహిత్ రాయుడు (33), ప్రతీక్ పవార్ (1) క్రీజులో ఉన్నారు.

2:57 PM, 23 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ జట్టు 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. అజయ్‌దేవ్ గౌడ్ బౌలింగ్‌లో (8.3 ఓవర్‌) ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (9) ఔటయ్యాడు. గడుగు గణేశ్‌ గాల్లోకి ఎగిరి డైవ్ చేస్తూ అద్భుతమైన క్యాచ్ అందుకోవడంతో ప్రజ్ఞయ్ వెనుదిరిగాడు. 9 ఓవర్లకు పాలమూరు స్కోరు 77/3. రోహిత్ రాయుడు (31), ప్రతీక్ పవార్ (0) క్రీజులో ఉన్నారు.

2:52 PM, 23 Jun 2026 (IST)

8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్​ జట్టు 2 వికెట్లు కోల్పోయి 75 పరుగులు చేసింది. ప్రణవ్ వర్మ వేసిన ఏడో ఓవర్‌లో రోహిత్ రాయుడు (21) రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఓవర్‌లో మొత్తం 15 పరుగులు వచ్చాయి. అంతకుముందు షణ్ముఖ అశ్విన్ వేసిన ఆరో ఓవర్‌లో రోహిత్, ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి చెరో ఫోర్ రాబట్టారు.

2:43 PM, 23 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ స్పిన్నర్ ప్రణవ్ వర్మ తన తొలి ఓవర్‌లోనే వికెట్ సాధించాడు. అతను వేసిన 4.3 ఓవర్‌కు విఘ్నేశ్‌ రెడ్డి (30); 17 బంతుల్లో) క్లీన్‌బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఫలితంగా పాలమూరు స్టైకర్స్​ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.

2:36 PM, 23 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో 34 పరుగుల వద్ద పాలమూరు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. చైతన్య రెడ్డి (5) ఔటయ్యాడు. యశ్వీర్ గౌడ్ బౌలింగ్‌లో (3.1 ఓవర్‌) క్లీన్‌బౌల్డ్ అయ్యాడు. 4 ఓవర్లకు పాలమూరు స్కోరు 38/1. విఘ్నేశ్‌ రెడ్డి (30), ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి (1) క్రీజులో ఉన్నారు.

Last Updated : June 23, 2026 at 3:21 PM IST

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TG 20 LIVE SCORE
TG 20 LIVE SCORE

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