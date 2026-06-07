TG 20 లీగ్ వేలం- హైదరాబాద్ e ఛాంపియన్స్ జట్టులోకి ఆల్రౌండర్
Published : June 7, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 12:55 PM IST
TG 20 Auction Live Updates : తెలంగాణలోని యువ క్రికెటర్లలో ప్రతిభను వెలుగులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం (హెచ్సీఏ) ఆరంభించిన టీజీ20 క్రికెట్ లీగ్లో కీలక ఘట్టానికి సమయం ఆసన్నమైంది. లీగ్లో భాగమైన ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీలు ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయడం కోసం చేపట్టే వేలానికి ఆదివారం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిలిం సిటీ వేదికగా మారింది.
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పాలమూరు జట్టులోకి విఘ్నేశ్ రెడ్డి. అతడిని బేస్ ప్రైజ్ రూ.3 లక్షలకు పాలమూరు జట్టుకు కొనుగోలు చేసింది. ఖమ్మం ఫ్రాంచైజీ సాకిత్ను రూ.3.5 లక్షలకు దక్కించుకుంది. కరీంనగర్ జట్టులోకి రాహుల్ రదీశ్. రాహుల్ను రూ.4.5 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్న కరీంనగర్.
పాట్కూరి నితీశ్ను రూ.5 లక్షలతో నల్కొండ నైట్స్ దక్కించుకుంది. ఖుష్ అగర్వాల్ను రూ.3 లక్షలతో ఖమ్మం సొంతం చేసుకుంది. మహ్మద్ అబ్దుల్ మాలిక్ను రూ.3 లక్షలకు తీసుకుంది వరంగల్ వారియర్స్. చందన్ సహనిని రూ.9.5 లక్షలకు కరీంనగర్ డైమండ్స్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రగ్యాన్ను రూ.11 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది పాలమూరు స్ట్రైకర్స్.
ఆల్రౌండర్ అజయ్దేవ్ గౌడ్ను రూ.11 లక్షలకు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ సొంతం చేసుకుంది. అజయ్ యూత్ వన్డేల్లో 5 మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిది వికెట్లు పడగొట్టాడు. అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 3/18 కావడం విశేషం.
రక్షణ్ రెడ్డిని నల్గొండ నైట్స్ రూ.6 లక్షలకు తీసుకుంది. రంగారెడ్డి రైజర్స్ నితిన్ సాయి యాదవ్ను దక్కించుకుంది. రూ.7.5 లక్షలకు ఆరోన్ను తీసుకుంది రంగారెడ్డి. ఏ ప్లస్ కేటగిరీ ప్లేయర్ల వేలం మొదలైంది ఈ కేటగిరీలో అమన్ రావు పేరాలను రూ.12 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ దక్కించుకుంది.
మహ్మద్ సిరాజ్ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ వారియర్స్ సొంతం చేసుకుంది.
రవికిరణ్ను పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ దక్కించుకుంది. రవికిరణ్ కనీస ధర రూ.5 లక్షలు కాగా, ఇతడిని రూ.13 లక్షలకు పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ సొంతం చేసుకుంది. రవితేజను రూ.12 లక్షలకు తీసుకుంది మెదక్. తనయ్ త్యాగరాజన్ను రూ.11 లక్షలకు రంగారెడ్డి జట్టు సొంతం చేసుకుంది. సి.వి. మిలింద్ను రూ.17 లక్షలకు అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ దక్కించుకుంది.
టీమ్ఇండియా కీలక ఆటగాడు తిలక్ వర్మను రూ.33 లక్షలకు మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు దక్కించుకుంది. కనీస ధర రూ.5 లక్షలతో వేలంలోకి వచ్చిన తిలక్ వర్మ భారీ ధర పలికాడు. రోహిత్ రాయుడును రూ.6.5 లక్షలతో సొంతం చేసుకుంది పాలమూరు స్ట్రైకర్స్.
రూ.8 లక్షలకు రాహుల్ను తీసుకుంది అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్.
ఐకాన్ ప్లేయర్ తన్మయ్ అగర్వాల్ కనీస ధర రూ.5 లక్షలు కాగా, ఇతడిని రూ.8 లక్షలకు కరీంనగర్ డైమండ్స్ జట్టు సొంతం చేసుకుంది.
ఈ వేలంలో భారత జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ ఆటగాళ్లు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు. ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఫామ్లో ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు పోటీ పడే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వీరితో పాటు దేశవాళీ క్రికెట్లో రాణిస్తున్న పలువురు ఆటగాళ్లపైనా ఫ్రాంఛైజీల దృష్టి ఉండనుంది. టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ ఈ నెల 21న ప్రారంభం కానుంది. 21 రోజుల పాటు జరిగే ఈ టోర్నీలో మొత్తం 32 మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణలోని యువ క్రికెటర్లకు తమ ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశంగా ఈ లీగ్ను భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఐపీఎల్, దేశవాళీ క్రికెట్, జాతీయ జట్టుకు ఆటగాళ్లను అందించే వేదికగా టీజీ20 ఎదగాలని హెచ్సీఏ ఆశిస్తోంది.
ఆటగాళ్ల కొనుగోలు కోసం ఒక్కో ఫ్రాంఛైజీకి రూ.60 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసే అవకాశం కల్పించారు. అయితే కనీసం రూ.54 లక్షలు తప్పనిసరిగా వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. జట్ల మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా హెచ్సీఏ ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించింది. వేలంలో ఆటగాళ్లను ఆరు విభాగాలుగా విభజించారు. ఐకాన్స్, ఎ ప్లస్, ఎ, బి, సి1, సి2 కేటగిరీల్లో క్రికెటర్లను ఉంచారు. వీటి కనీస ధరలు వరుసగా రూ.5 లక్షలు, రూ.4 లక్షలు, రూ.3 లక్షలు, రూ.2 లక్షలు, రూ.1 లక్ష, రూ.75 వేలుగా నిర్ణయించారు. టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడిన క్రికెటర్లు, ఐపీఎల్లో కనీసం 25 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాళ్లు, అలాగే హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున 70కి పైగా దేశవాళీ మ్యాచ్లు ఆడినవారిని ఐకాన్ విభాగంలో చేర్చారు. మిగతా కేటగిరీల్లో ఆటగాళ్ల అనుభవం, ప్రదర్శన, స్థాయిని పరిగణనలోకి తీసుకుని విభజించారు.
తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి మొత్తం 1300 మంది క్రికెటర్లు ఈ వేలం కోసం తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో యువ ఆటగాళ్లలో టీజీ20 లీగ్పై ఎంతటి ఆసక్తి ఉందో స్పష్టమవుతోంది. అయితే వీరిలో అందరికీ అవకాశం దక్కదు. లీగ్లో ఉన్న ఎనిమిది ఫ్రాంఛైజీలు ఒక్కో జట్టుకు గరిష్ఠంగా 20 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే మొత్తం 160 స్థానాల కోసం 1300 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ ఆటగాళ్లు ఫ్రాంఛైజీల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు? ఎవరు భారీ ధర పలుకుతారు? అనే అంశాలపై క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.