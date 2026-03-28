SRH VS RCB : సన్​రైజర్స్​కు షాక్- ఓపెనర్లు ఔట్

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 7:05 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 7:53 PM IST

SRH VS RCB IPL : 2026 ఐపీఎల్​లో తొలి సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. సన్​రైజర్స్- ఆర్సీబీ మధ్య బెంగళూరు చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన ఆర్సీబీ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీకోసం!

7:51 PM, 28 Mar 2026 (IST)

ఓపెనర్లిద్దరూ ఔట్

  • రెండో వికెట్ కోల్పోయిన ఎస్​ఆర్​హెచ్
  • మరో ఓపెనర్ హెడ్ (11) ఔట్
  • ఢఫీ బౌలింగ్​లో భారీ షాట్​కు ప్రయత్నించి క్యాచౌట్
  • మూడో ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన సన్​రైజర్స్
  • క్రీజులోకి నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి
  • స్కోర్ 23-2 (3 ఓవర్లు)

7:47 PM, 28 Mar 2026 (IST)

సన్​రైజర్స్​కు తొలి షాక్

  • సన్​రైజర్స్​కు తొలి షాక్
  • డఫీ బౌలింగ్​లో క్యాచౌటైన అభిషేక్ (8)
  • సన్​రైజర్స్ స్కోర్ 2.1 ఓవర్లకు 18-1
  • క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్

7:40 PM, 28 Mar 2026 (IST)

సన్​రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ షురూ

  • సన్​రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన అభిషేక్ శర్మ- ట్రావిస్ హెడ్
  • తొలి ఓవర్ నాలుగో బంతికి సిక్స్ బాదిన అభిషేక్
  • మొదటి ఓవర్లో 7 పరుగులు వచ్చాయి

7:11 PM, 28 Mar 2026 (IST)

ఇషాన్ అరుదైన రికార్డ్

ఈ మ్యాచ్​తో ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సన్​రైజర్స్​ జట్టుకు సారథ్యం వహించిన రెండో అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం ఇషాన్ వయసు 27ఏళ్లు 253 రోజులు. ఇక ఈ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా కేన్ విలియనమ్సన్ పేరిట రికార్డు ఉంది. అతడు 2018లో ఆరెంజ్ ఆర్మీకి కెప్టెన్​ అయ్యేనాటికి విలియమ్సన్ వయసు 27ఏళ్ల 244 రోజులు

7:10 PM, 28 Mar 2026 (IST)

తుది జట్లు

  • సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, అనికేత్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్, జయదేవ్ ఉనాద్కత్, ఎషాన్ మలింగ
  • రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ప్లేయింగ్ XI) : విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేశ్ శర్మ, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్య, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభినందన్ సింగ్, జాకబ్ డఫీ, సుయాష్ శర్మ

7:02 PM, 28 Mar 2026 (IST)

ఆర్సీబీ- సన్​రైజర్స్ మ్యాచ్

  • ఆర్సీబీ- సన్​రైజర్స్ మ్యాచ్
  • టాస్ నెగ్గిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్
  • బౌలింగ్ ఎంచుకున్న ఆర్సీబీ
