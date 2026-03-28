SRH VS RCB : సన్రైజర్స్కు షాక్- ఓపెనర్లు ఔట్
Published : March 28, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 7:53 PM IST
SRH VS RCB IPL : 2026 ఐపీఎల్లో తొలి సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. సన్రైజర్స్- ఆర్సీబీ మధ్య బెంగళూరు చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన ఆర్సీబీ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీకోసం!
ఓపెనర్లిద్దరూ ఔట్
- రెండో వికెట్ కోల్పోయిన ఎస్ఆర్హెచ్
- మరో ఓపెనర్ హెడ్ (11) ఔట్
- ఢఫీ బౌలింగ్లో భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి క్యాచౌట్
- మూడో ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన సన్రైజర్స్
- క్రీజులోకి నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి
- స్కోర్ 23-2 (3 ఓవర్లు)
సన్రైజర్స్కు తొలి షాక్
- సన్రైజర్స్కు తొలి షాక్
- డఫీ బౌలింగ్లో క్యాచౌటైన అభిషేక్ (8)
- సన్రైజర్స్ స్కోర్ 2.1 ఓవర్లకు 18-1
- క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్
సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ షురూ
- సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన అభిషేక్ శర్మ- ట్రావిస్ హెడ్
- తొలి ఓవర్ నాలుగో బంతికి సిక్స్ బాదిన అభిషేక్
- మొదటి ఓవర్లో 7 పరుగులు వచ్చాయి
ఇషాన్ అరుదైన రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్తో ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సన్రైజర్స్ జట్టుకు సారథ్యం వహించిన రెండో అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం ఇషాన్ వయసు 27ఏళ్లు 253 రోజులు. ఇక ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా కేన్ విలియనమ్సన్ పేరిట రికార్డు ఉంది. అతడు 2018లో ఆరెంజ్ ఆర్మీకి కెప్టెన్ అయ్యేనాటికి విలియమ్సన్ వయసు 27ఏళ్ల 244 రోజులు
తుది జట్లు
- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, అనికేత్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్, జయదేవ్ ఉనాద్కత్, ఎషాన్ మలింగ
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ప్లేయింగ్ XI) : విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేశ్ శర్మ, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్య, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభినందన్ సింగ్, జాకబ్ డఫీ, సుయాష్ శర్మ
ఆర్సీబీ- సన్రైజర్స్ మ్యాచ్
- ఆర్సీబీ- సన్రైజర్స్ మ్యాచ్
- టాస్ నెగ్గిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్
- బౌలింగ్ ఎంచుకున్న ఆర్సీబీ