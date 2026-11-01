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LIVE : పుంజుకుంటున్న భారత్- పవర్​ప్లేలో 50 రన్స్

India vs New Zealand
భారత్ vs న్యూజిలాండ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2026 at 12:14 PM IST

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Updated : November 1, 2026 at 1:02 PM IST

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Ind vs NZ 5th T20 : న్యూజిలాండ్​పై ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​లో ఆఖరి మ్యాచ్​కు రంగం సిద్ధమైంది. హమిల్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన కివీస్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. సిరీస్​ను కోల్పోయినా గత మ్యాచ్​లో దక్కిన విజయంతో ఈ మ్యాచ్​లోనూ నెగ్గాలని కివీస్ భావిస్తోంది. అయితే విజయంతో పొట్టి ఫార్మాట్​ సిరీస్​ను ఘనంగా ముగించాలని భారత్ ఆశిస్తోంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన అప్డేట్లు మీ కోసం!

LIVE FEED

1:01 PM, 1 Nov 2026 (IST)

నాలుగు ఓవర్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ పుంజుకుంది. ఐదో ఓవర్లో 16 , ఆరో ఓవర్లో 13 పరుగులు వచ్చాయి. నథన్ స్మిత్ వేసిన ఐదో ఓవర్లో అయ్యర్ ఓ సిక్స్, ఇషాన్ రెండు ఫోర్లు బాదారు. ఇక ఆరో ఓవర్లో ఇషాన్ సిక్స్, ఫోర్ కొట్టాడు. దీంతో పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ 50-2 స్కోర్​తో కాస్త మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. ఇషాన్ (30). అయ్యర్ (13) ఉన్నారు.

12:52 PM, 1 Nov 2026 (IST)

ఓపెనర్లిద్దరూ ఔట్

నాలుగో ఓవర్లో మిల్నే భారత్​కు మరో షాకిచ్చాడు. ఈసారి శాంసన్​ (4)ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో భారత్ రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. నాలుగు ఓవర్లకు టీమ్ఇండియా స్కోర్ 21-2. క్రీజులో ఇషాన్ (13). అయ్యర్ (1) ఉన్నారు.

12:41 PM, 1 Nov 2026 (IST)

రెండో ఓవర్​లోనే భారత్​కు షాక్ తగిలింది. అభిషేక్ శర్మ (1)ను ఆడమ్ మిల్నే ఔట్ చేశాడు. రెండు ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యే సరికి టీమ్ఇండియా 5-1 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో శాంసన్ (3), ఇషాన్ కిషన్ (0) ఉన్నారు.

12:13 PM, 1 Nov 2026 (IST)

భువీ రిటర్న్స్

ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా రెండు మార్పులు చేసింది. వరుణ్ చక్రవర్తి, భువనేశ్వర్ కుమార్ జట్టులోకి వచ్చారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి బెంచ్​కే పరిమితమయ్యాడు.

12:10 PM, 1 Nov 2026 (IST)

తుది జట్లు

భారత్ తుది జట్టు : సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు: టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అలెన్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్

Last Updated : November 1, 2026 at 1:02 PM IST

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