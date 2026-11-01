LIVE : పుంజుకుంటున్న భారత్- పవర్ప్లేలో 50 రన్స్
Published : November 1, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 1:02 PM IST
Ind vs NZ 5th T20 : న్యూజిలాండ్పై ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో ఆఖరి మ్యాచ్కు రంగం సిద్ధమైంది. హమిల్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన కివీస్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. సిరీస్ను కోల్పోయినా గత మ్యాచ్లో దక్కిన విజయంతో ఈ మ్యాచ్లోనూ నెగ్గాలని కివీస్ భావిస్తోంది. అయితే విజయంతో పొట్టి ఫార్మాట్ సిరీస్ను ఘనంగా ముగించాలని భారత్ ఆశిస్తోంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన అప్డేట్లు మీ కోసం!
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నాలుగు ఓవర్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ పుంజుకుంది. ఐదో ఓవర్లో 16 , ఆరో ఓవర్లో 13 పరుగులు వచ్చాయి. నథన్ స్మిత్ వేసిన ఐదో ఓవర్లో అయ్యర్ ఓ సిక్స్, ఇషాన్ రెండు ఫోర్లు బాదారు. ఇక ఆరో ఓవర్లో ఇషాన్ సిక్స్, ఫోర్ కొట్టాడు. దీంతో పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ 50-2 స్కోర్తో కాస్త మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. ఇషాన్ (30). అయ్యర్ (13) ఉన్నారు.
ఓపెనర్లిద్దరూ ఔట్
నాలుగో ఓవర్లో మిల్నే భారత్కు మరో షాకిచ్చాడు. ఈసారి శాంసన్ (4)ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో భారత్ రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. నాలుగు ఓవర్లకు టీమ్ఇండియా స్కోర్ 21-2. క్రీజులో ఇషాన్ (13). అయ్యర్ (1) ఉన్నారు.
రెండో ఓవర్లోనే భారత్కు షాక్ తగిలింది. అభిషేక్ శర్మ (1)ను ఆడమ్ మిల్నే ఔట్ చేశాడు. రెండు ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యే సరికి టీమ్ఇండియా 5-1 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో శాంసన్ (3), ఇషాన్ కిషన్ (0) ఉన్నారు.
భువీ రిటర్న్స్
ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా రెండు మార్పులు చేసింది. వరుణ్ చక్రవర్తి, భువనేశ్వర్ కుమార్ జట్టులోకి వచ్చారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు.
తుది జట్లు
భారత్ తుది జట్టు : సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు: టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అలెన్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్