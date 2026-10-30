LIVE : తొలి ఓవర్లోనే వికెట్- సీఫెర్ట్ ఔట్
Published : October 30, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:38 PM IST
Ind vs NZ LIVE Updates : స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్పై ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను ఇప్పటికే కైవసం చేసుకున్న భారత్ నామమాత్రపు నాలుగో మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. ఆక్లాండ్ వేదికగా నాలుగో టీ20 ప్రారంభమైంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ప్రదర్శించిన జోరును కొనసాగిస్తూ ఇందులోనూ విజయం సాధించాలని భారత్ భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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తొలి ఓవర్ మయంక్ యాదవ్ బౌలింగ్ చేశాడు. తొలి ఓవర్లోనే భారత్కు వికెట్ దక్కింది. ఆరో బంతికి సీఫెర్ట్ (3) క్యాచౌట్ అయ్యాడు. ఈ ఓవర్లో కివీస్ 5 పరుగులు సాధించింది. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ స్కోర్ 5-1.
తుది జట్లు
భారత్ : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్
న్యూజిలాండ్ : ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైకెల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్
ఇరుజట్లలో మార్పులు
నామమాత్రపు నాలుగో మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. దీంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ బెంచ్కు పరిమితమయ్యాడు. అలాగే భువనేశ్వర్ కుమార్ స్థానంలో మయాంక్ యాదవ్కు చోటు దక్కింది. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ కూడా ఒక మార్పు చేసింది. కైల్ జెమీసన్ స్థానంలో నథన్ స్మిత్ జట్టులోకి వచ్చాడు.