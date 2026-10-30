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LIVE : తొలి ఓవర్​లోనే వికెట్- సీఫెర్ట్ ఔట్

Ind vs NZ
భారత్ - న్యూజిలాండ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : October 30, 2026 at 12:38 PM IST

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Ind vs NZ LIVE Updates : స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్​పై ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ను ఇప్పటికే కైవసం చేసుకున్న భారత్ నామమాత్రపు నాలుగో మ్యాచ్​కు సిద్ధమైంది. ఆక్లాండ్ వేదికగా నాలుగో టీ20 ప్రారంభమైంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. గత మూడు మ్యాచ్​ల్లో ప్రదర్శించిన జోరును కొనసాగిస్తూ ఇందులోనూ విజయం సాధించాలని భారత్ భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!

LIVE FEED

12:35 PM, 30 Oct 2026 (IST)

తొలి ఓవర్​ మయంక్ యాదవ్ బౌలింగ్ చేశాడు. తొలి ఓవర్​లోనే భారత్​కు వికెట్ దక్కింది. ఆరో బంతికి సీఫెర్ట్ (3) క్యాచౌట్ అయ్యాడు. ఈ ఓవర్లో కివీస్ 5 పరుగులు సాధించింది. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ స్కోర్ 5-1.

12:17 PM, 30 Oct 2026 (IST)

తుది జట్లు

భారత్ : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్

న్యూజిలాండ్ : ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైకెల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్

12:17 PM, 30 Oct 2026 (IST)

ఇరుజట్లలో మార్పులు

నామమాత్రపు నాలుగో మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా తుదిజట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. దీంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ బెంచ్​కు పరిమితమయ్యాడు. అలాగే భువనేశ్వర్ కుమార్​ స్థానంలో మయాంక్ యాదవ్​కు చోటు దక్కింది. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ కూడా ఒక మార్పు చేసింది. కైల్ జెమీసన్ స్థానంలో నథన్ స్మిత్ జట్టులోకి వచ్చాడు.

Last Updated : October 30, 2026 at 12:38 PM IST

TAGGED:

IND VS NZ 4TH T20 LIVE SCORE
ఇండియా న్యూజిలాండ్ నాలుగో టీ20
భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ టీ20
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