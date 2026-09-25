LIVE : స్వ్కాష్లో సత్తా చాటుతున్న భారత్ - మరో రెండు పతకాలు ఖాయం
Asian Games 2026 Live Updates : ఆసియా క్రీడల్లో ఆరో రోజు పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ కూాడా మన అథ్లెట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు. షూటింగ్, కబడ్డీ, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్ సహా పలు క్రీడాంశాల్లో మన అథ్లెట్లు పోటీ పడనున్నారు. నిన్న అథ్లెటిక్స్లో పతకాలు సాధించగా, ఇవాళ మరిన్ని మెడల్స్ భారత్ ఖాతాలో చేరే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి ఆ అప్డేట్లు మీ కోసం!
LIVE FEED
స్వ్కాష్ మిక్స్డ్ డబుల్స్లోనూ భారత్కు పతఖం ఖరారైంది. జోత్స్న - వెలవన్ సెమీస్కు దూసుకెళ్లారు. ఫిలిప్పిన్స్ జోడీపై ఈ జంట 11-3, 11-5 తేడాతో నెగ్గింది.
టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో మనుష్ షా- దియా చితాలేకు పతకం ఖరారైంది. ప్రపంచ 8వ ర్యాంకర్లయిన మనుష్ - దియ జోడీ, చైనాకు చెందిన ప్రపంచ 4వ ర్యాంకర్ ద్వయం డూ హోయ్ కెమ్ - వాంగ్ చున్ టింగ్లను 3-1 (11-6, 13-15, 11-9, 11-5) తేడాతో ఓడించి సెమీఫైనల్కు చేరుకుంది. దీంతో మన అథ్లెట్లు కనీసం కాంస్య పతకాన్ని ఖాయం చేసుకున్నారు.
టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో హర్మీత్ దేశాయ్ - యశస్విని పోరాటం ముగిసింది. ఈ జోడీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో చైనా ద్వయంపై ఓడిపోయింది.
ధ్రువ్ - తనిషా విజయంతో ఆరంభం
బ్యాడ్మింటన్ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో ధ్రువ్ - తనిషా జోడీ తమ ప్రస్థానాన్ని విజయంతో ప్రారంభించింది. తొలి మ్యాచ్లో మాల్దీవుల జంటను 21-8, 21-7 తేడాతో సునాయాసంగా ఓడించింది. దీంతో మన ద్వయం ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకుంది.