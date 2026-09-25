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LIVE : స్వ్కాష్​లో సత్తా చాటుతున్న భారత్ - మరో రెండు పతకాలు ఖాయం

Asian Games 2026 Live Updates
ఆసియా క్రీడలు లైవ్ అప్డేట్లు (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 8:53 AM IST

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Asian Games 2026 Live Updates : ఆసియా క్రీడల్లో ఆరో రోజు పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ కూాడా మన అథ్లెట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు. షూటింగ్, కబడ్డీ, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్​ సహా పలు క్రీడాంశాల్లో మన అథ్లెట్లు పోటీ పడనున్నారు. నిన్న అథ్లెటిక్స్​లో పతకాలు సాధించగా, ఇవాళ మరిన్ని మెడల్స్ భారత్ ఖాతాలో చేరే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి ఆ అప్డేట్లు మీ కోసం!

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8:50 AM, 25 Sep 2026 (IST)

స్వ్కాష్​ మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లోనూ భారత్​కు పతఖం ఖరారైంది. జోత్స్న - వెలవన్ సెమీస్​కు దూసుకెళ్లారు. ఫిలిప్పిన్స్ జోడీపై ఈ జంట 11-3, 11-5 తేడాతో నెగ్గింది.

8:45 AM, 25 Sep 2026 (IST)

టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లో మనుష్ షా- దియా చితాలేకు పతకం ఖరారైంది. ప్రపంచ 8వ ర్యాంకర్లయిన మనుష్ - దియ జోడీ, చైనాకు చెందిన ప్రపంచ 4వ ర్యాంకర్ ద్వయం డూ హోయ్ కెమ్ - వాంగ్ చున్ టింగ్‌లను 3-1 (11-6, 13-15, 11-9, 11-5) తేడాతో ఓడించి సెమీఫైనల్‌కు చేరుకుంది. దీంతో మన అథ్లెట్లు కనీసం కాంస్య పతకాన్ని ఖాయం చేసుకున్నారు.

8:32 AM, 25 Sep 2026 (IST)

టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లో హర్మీత్ దేశాయ్ - యశస్విని పోరాటం ముగిసింది. ఈ జోడీ క్వార్టర్ ఫైనల్​లో చైనా ద్వయంపై ఓడిపోయింది.

8:31 AM, 25 Sep 2026 (IST)

ధ్రువ్ - తనిషా విజయంతో ఆరంభం

బ్యాడ్మింటన్ మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లో ధ్రువ్ - తనిషా జోడీ తమ ప్రస్థానాన్ని విజయంతో ప్రారంభించింది. తొలి మ్యాచ్​లో మాల్దీవుల జంటను 21-8, 21-7 తేడాతో సునాయాసంగా ఓడించింది. దీంతో మన ద్వయం ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు చేరుకుంది.

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ASIAN GAMES 2026
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