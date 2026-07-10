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TG 20 LIVE : పట్టు బిగించిన హైదరాాబాద్ బౌలర్లు- ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు

Karimnagar vs Hyderabad
Karimnagar vs Hyderabad (Source : Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 8:26 PM IST

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Hyderabad vs Karimnagar Qualifier 2 : TG 20లో ఫైనల్​కు అర్హత సాధించేందుకు హైదరాబాద్- కరీంనగర్​ జట్లు క్వాలిఫయర్ 2లో తలపడుతున్నాయి. ఉప్పల్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్ జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం

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8:25 PM, 10 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్ బౌలర్లు అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు. రన్​రేట్​ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా 14వ ఓవర్లో ప్రణవ్ వర్మ రెండు వికెట్లు కూల్చాడు. 14.1 వద్ద సింహాను, 14.5 వద్ద చందన్​ను పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. 15 ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 119/5. క్రీజులో చందన్ (7), నారాయణ్ (0) ఉన్నారు.

8:21 PM, 10 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్ బౌలర్లు అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు. రన్​రేట్​ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా మరో వికెట్ పడగొట్టారు. 14.1 వద్ద సింహాను ప్రణవ్ వర్మ ఔట్ చేశాడు. 14.3 ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 115/4. క్రీజులో చందన్ (7), శుభమ్ (3) ఉన్నారు.

8:11 PM, 10 Jul 2026 (IST)

వేగంగా ఆడుతున్న కరీంనగర్​కు షణ్ముక అశ్విన్ బ్రేక్ వేశాడు. రాహుల్ (28 పరుగులు) ను ఔట్ చేశాడు. 12 ఓవర్లకు 102-3 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో సింహ (33), చందన్ (1) ఉన్నారు

7:52 PM, 10 Jul 2026 (IST)

కరీంనగర్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. సాత్విక్ రెడ్డిని అఖిల్ రాథోడ్ పెవిలియన్​కు పంపించాడు. సాత్విక్ 28 పరుగుుల చేసి పెవిలియన్​కు చేరాడు. క్రీజులో సింహ (22), రాహుల్ రాధిశ్ (9) ఉన్నారు. 8 ఓవర్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కరీంనగర్ స్కోర్ 71-2

7:38 PM, 10 Jul 2026 (IST)

కరీంనగర్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. తన్మయ్ అగర్వాల్ 10 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. షణ్ముక అశ్విన్​ అతడి వికెట్ పడగొట్టాడు. నాలుగు ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 25-4. కాగా, తన్మయ్ గత మ్యాచ్​లో సెంచరీ చేసి కరీంనగర్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

7:27 PM, 10 Jul 2026 (IST)

రెండు ఓవర్లు పూర్తయ్యాయి. తొలి ఓవర్​లో 4 పరుగులు రాగా, రెండో ఓవర్​లో 10 పరుగులు వచ్చాయి. వికెట్ కోల్పోకుండా కరీంనగర్ 14 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో తన్మయ్ అగర్వాల్ (6), సాత్విక్ రెడ్డి (7) ఉన్నారు.

Last Updated : July 10, 2026 at 8:26 PM IST

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KARIMNAGAR VS HYDERABAD
TG 20 LEAGUE 2026

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