TG 20 LIVE : పట్టు బిగించిన హైదరాాబాద్ బౌలర్లు- ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు
Published : July 10, 2026 at 7:24 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 8:26 PM IST
Hyderabad vs Karimnagar Qualifier 2 : TG 20లో ఫైనల్కు అర్హత సాధించేందుకు హైదరాబాద్- కరీంనగర్ జట్లు క్వాలిఫయర్ 2లో తలపడుతున్నాయి. ఉప్పల్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్ జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం
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హైదరాబాద్ బౌలర్లు అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు. రన్రేట్ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా 14వ ఓవర్లో ప్రణవ్ వర్మ రెండు వికెట్లు కూల్చాడు. 14.1 వద్ద సింహాను, 14.5 వద్ద చందన్ను పెవిలియన్కు చేర్చాడు. 15 ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 119/5. క్రీజులో చందన్ (7), నారాయణ్ (0) ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ బౌలర్లు అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు. రన్రేట్ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా మరో వికెట్ పడగొట్టారు. 14.1 వద్ద సింహాను ప్రణవ్ వర్మ ఔట్ చేశాడు. 14.3 ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 115/4. క్రీజులో చందన్ (7), శుభమ్ (3) ఉన్నారు.
వేగంగా ఆడుతున్న కరీంనగర్కు షణ్ముక అశ్విన్ బ్రేక్ వేశాడు. రాహుల్ (28 పరుగులు) ను ఔట్ చేశాడు. 12 ఓవర్లకు 102-3 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో సింహ (33), చందన్ (1) ఉన్నారు
కరీంనగర్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. సాత్విక్ రెడ్డిని అఖిల్ రాథోడ్ పెవిలియన్కు పంపించాడు. సాత్విక్ 28 పరుగుుల చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. క్రీజులో సింహ (22), రాహుల్ రాధిశ్ (9) ఉన్నారు. 8 ఓవర్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కరీంనగర్ స్కోర్ 71-2
కరీంనగర్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. తన్మయ్ అగర్వాల్ 10 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. షణ్ముక అశ్విన్ అతడి వికెట్ పడగొట్టాడు. నాలుగు ఓవర్లకు కరీంనగర్ స్కోర్ 25-4. కాగా, తన్మయ్ గత మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసి కరీంనగర్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
రెండు ఓవర్లు పూర్తయ్యాయి. తొలి ఓవర్లో 4 పరుగులు రాగా, రెండో ఓవర్లో 10 పరుగులు వచ్చాయి. వికెట్ కోల్పోకుండా కరీంనగర్ 14 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో తన్మయ్ అగర్వాల్ (6), సాత్విక్ రెడ్డి (7) ఉన్నారు.