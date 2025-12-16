Telangana Panchayat Elections Results2025

IPL మినీ వేలం : దిల్లీకి డేవిడ్ మిల్లర్- అన్​సోల్డ్​గా జేక్ ఫ్రేజర్

IPL 2026 Auction Live
IPL 2026 Auction Live (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 2:37 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 2:44 PM IST

IPL 2026 Mini Auction Live : 2026 ఐపీఎల్​కు సంబంధించి మినీ వేలం ప్రారంభమైంది. దుబాయ్​లోని అబుదాబీ వేదికగా వేలం ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఈ ఆక్షన్​లో పది ఫ్రాంచైజీలు పాల్గొన్నాయి. ఆక్షనీర్​గా మల్లికా సాగర్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మినీ వేలంలో మొత్తం 369 మంది క్రికెటర్లు వేలంలో అందుబాటులో ఉన్నారు. కానీ, అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు కలిపి 77 స్లాట్లే ఉన్నాయి. అందరికంటే ఎక్కువగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ అత్యధిక పర్స్ వ్యాల్యూ (రూ.64.30 కోట్లు)తో బిడ్డింగ్​లో ఎంటర్ అయ్యింది. ముంబయి ఇండియన్స్ అందరి కంటే తక్కువగా రూ.2.75 కోట్లతో ఉంది. ఈ మినీ వేలానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ మీకోసం!

2:42 PM, 16 Dec 2025 (IST)

జేక్ ఫ్రేజర్ అన్​సోల్డ్​- దిల్లీకి డేవిడ్ మిల్లర్

  • తొలుత వేలంలోకి వచ్చిన జేక్ ఫ్రేజర్
  • రూ.2 కోట్ల కనీస ధరతో ఫ్రేజర్
  • ఎవరు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపకపోవడంతో అన్​సోల్డ్​గా ఫ్రేజర్
  • రూ.2 కోట్ల బేస్​ప్రైజ్​తో డేవిడ్ మిల్లర్
  • కనీస ధరకు సొంతం చేసుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • ఈ మినీ వేలంలో తొలుత అమ్ముడైన ప్లేయర్​గా మిల్లర్

2:33 PM, 16 Dec 2025 (IST)

కాసేపట్లోనే మినీ వేలం

  • కాసేపట్లోనే మినీ వేలం
  • అందరి కళ్లీ ఆల్​రౌండర్ గ్రీన్​పైనే ఉన్నాయి
  • తొలుత కనీస ధర రూ.2 కోట్ల ప్లేయర్ల వేలం ఉండనుంది
Last Updated : December 16, 2025 at 2:44 PM IST

IPL 2026 AUCTION LIVE
IPL 2026 MINI AUCTION

