IPL మినీ వేలం : దిల్లీకి డేవిడ్ మిల్లర్- అన్సోల్డ్గా జేక్ ఫ్రేజర్
Published : December 16, 2025 at 2:37 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 2:44 PM IST
IPL 2026 Mini Auction Live : 2026 ఐపీఎల్కు సంబంధించి మినీ వేలం ప్రారంభమైంది. దుబాయ్లోని అబుదాబీ వేదికగా వేలం ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఈ ఆక్షన్లో పది ఫ్రాంచైజీలు పాల్గొన్నాయి. ఆక్షనీర్గా మల్లికా సాగర్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మినీ వేలంలో మొత్తం 369 మంది క్రికెటర్లు వేలంలో అందుబాటులో ఉన్నారు. కానీ, అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు కలిపి 77 స్లాట్లే ఉన్నాయి. అందరికంటే ఎక్కువగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్ అత్యధిక పర్స్ వ్యాల్యూ (రూ.64.30 కోట్లు)తో బిడ్డింగ్లో ఎంటర్ అయ్యింది. ముంబయి ఇండియన్స్ అందరి కంటే తక్కువగా రూ.2.75 కోట్లతో ఉంది. ఈ మినీ వేలానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ మీకోసం!
జేక్ ఫ్రేజర్ అన్సోల్డ్- దిల్లీకి డేవిడ్ మిల్లర్
- తొలుత వేలంలోకి వచ్చిన జేక్ ఫ్రేజర్
- రూ.2 కోట్ల కనీస ధరతో ఫ్రేజర్
- ఎవరు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపకపోవడంతో అన్సోల్డ్గా ఫ్రేజర్
- రూ.2 కోట్ల బేస్ప్రైజ్తో డేవిడ్ మిల్లర్
- కనీస ధరకు సొంతం చేసుకున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- ఈ మినీ వేలంలో తొలుత అమ్ముడైన ప్లేయర్గా మిల్లర్
- కాసేపట్లోనే మినీ వేలం
- అందరి కళ్లీ ఆల్రౌండర్ గ్రీన్పైనే ఉన్నాయి
- తొలుత కనీస ధర రూ.2 కోట్ల ప్లేయర్ల వేలం ఉండనుంది