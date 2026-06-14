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Ind vs Pak LIVE : భారత్​కు భారీ షాక్ - రెండో వికెట్ కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా

Ind vs pak
Ind vs pak (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:55 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 7:21 PM IST

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Ind vs Pak Live : మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భాగంగా ఎడ్జ్​బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో భారత్ టాస్ నెగ్గింది. టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కొద్ది నిమిషాల్లో భారత్ బ్యాటింగ్ షురూ కానుంది.

LIVE FEED

7:21 PM, 14 Jun 2026 (IST)

రెండో డౌన్​లో క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్. నాలుగో ఓవర్లో వికెట్​ కోల్పోవడంతో రెండు పరుగులే వచ్చాయి- భారత్ స్కోర్ 20-2 (4 ఓవర్లు)

7:18 PM, 14 Jun 2026 (IST)

టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్

మూడో ఓవర్ రెండో బంతికి ఔటైన జెమీమా. తస్మియా వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి ఫీల్డర్​కు దొరికిపోయిన జెమీమా. దీంతో భారత్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం స్కోర్ 3.2 ఓవర్లకు 18-2

7:15 PM, 14 Jun 2026 (IST)

3 ఓవర్లు కంప్లీట్

మూడు ఓవర్లకు భారత్ 18 పరుగులు చేసింది. సాదియా వేసిన రెండో ఓవర్లో స్మృతి మంధాన రెండు ఫోర్లు కొట్టింది. దీంతో ఈ ఓవర్లో 8 రన్స్ వచ్చాయి. ప్రస్తుతం క్రీజులో మంధాన (10), జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (1) ఉన్నారు.

7:04 PM, 14 Jun 2026 (IST)

తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్

భారత్​కు తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్ తగిలింది. తొలి బంతికే సిక్స్ బాదిన షఫాలీ వర్మ ఐదో బంతికి ఔటయ్యింది. సాదియా ఇక్బాల్ బౌలింగ్​లో షఫాలీ క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్ చేరింది.

6:51 PM, 14 Jun 2026 (IST)

తుది జట్లు ఇవే!

భారత్ తుది జట్టు : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్

పాకిస్థాన్ తుది జట్టు : గుల్ ఫిరోజా, మునీబా అలీ(వికెట్ కీపర్), అయేషా జాఫర్, సైరా జబీన్, అలియా రియాజ్, నటాలియా పర్వైజ్, ఫాతిమా సనా(కెప్టెన్), రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు, తస్మియా రుబాబ్, సాదియా ఇక్బాల్

Last Updated : June 14, 2026 at 7:21 PM IST

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