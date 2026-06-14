Ind vs Pak LIVE : భారత్కు భారీ షాక్ - రెండో వికెట్ కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా
Published : June 14, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 7:21 PM IST
Ind vs Pak Live : మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్లో భాగంగా ఎడ్జ్బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ నెగ్గింది. టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కొద్ది నిమిషాల్లో భారత్ బ్యాటింగ్ షురూ కానుంది.
LIVE FEED
రెండో డౌన్లో క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్. నాలుగో ఓవర్లో వికెట్ కోల్పోవడంతో రెండు పరుగులే వచ్చాయి- భారత్ స్కోర్ 20-2 (4 ఓవర్లు)
టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్
మూడో ఓవర్ రెండో బంతికి ఔటైన జెమీమా. తస్మియా వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి ఫీల్డర్కు దొరికిపోయిన జెమీమా. దీంతో భారత్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం స్కోర్ 3.2 ఓవర్లకు 18-2
3 ఓవర్లు కంప్లీట్
మూడు ఓవర్లకు భారత్ 18 పరుగులు చేసింది. సాదియా వేసిన రెండో ఓవర్లో స్మృతి మంధాన రెండు ఫోర్లు కొట్టింది. దీంతో ఈ ఓవర్లో 8 రన్స్ వచ్చాయి. ప్రస్తుతం క్రీజులో మంధాన (10), జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (1) ఉన్నారు.
తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్
భారత్కు తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్ తగిలింది. తొలి బంతికే సిక్స్ బాదిన షఫాలీ వర్మ ఐదో బంతికి ఔటయ్యింది. సాదియా ఇక్బాల్ బౌలింగ్లో షఫాలీ క్యాచౌట్గా పెవిలియన్ చేరింది.
తుది జట్లు ఇవే!
భారత్ తుది జట్టు : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్
పాకిస్థాన్ తుది జట్టు : గుల్ ఫిరోజా, మునీబా అలీ(వికెట్ కీపర్), అయేషా జాఫర్, సైరా జబీన్, అలియా రియాజ్, నటాలియా పర్వైజ్, ఫాతిమా సనా(కెప్టెన్), రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు, తస్మియా రుబాబ్, సాదియా ఇక్బాల్