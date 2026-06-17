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Ind vs Ned LIVE : నెదర్లాండ్స్​తో మ్యాచ్​- బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్

Ind vs Ned
Ind vs Ned (BCCI 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 7:10 PM IST

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Ind vs Ned T20 World Cup : 2026 మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​లో హెడ్డింగ్లీ వేదికగా భారత్ తమ రెండో మ్యాచ్​లో నెదర్లాండ్స్​తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన ప్రత్యర్థి నెదర్లాండ్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత మహిళల జట్టు బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!

LIVE FEED

7:11 PM, 17 Jun 2026 (IST)

ఓపెనర్లుగా షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన వచ్చారు. తొలి ఓవర్​లో 9 పరుగులు బాదిన ఈ జోడీ రెండో ఓవర్లో 14 రన్స్​ నమోదు చేసింది దీంతో రెండు ఓవర్లకు భారత్ 23-0తో నిలిచింది. షఫాలి (9), మంధాన (12) క్రీజులో ఉన్నారు.

7:03 PM, 17 Jun 2026 (IST)

తుది జట్లు

భారత మహిళలు ప్లేయింగ్ XI: షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, యాస్తిక భాటియా, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, శ్రేయంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, నందనీ శర్మ

నెదర్లాండ్స్ మహిళలు ప్లేయింగ్ XI : హీథర్ సీగర్స్, ఫేబ్ మోల్కెన్‌బోర్, బాబెట్ డి లీడే (వికెట్ కీపర్), స్టెర్రే కాలిస్, రోబిన్ రిజ్కే, ఫ్రెడెరిక్ ఓవర్‌డిజ్క్, ఐరిస్ జ్విల్లింగ్, మైర్తే వాన్ డెన్ రాడ్, కరోలిన్ డి లాంగే, సిల్వర్ వెగర్స్, ఇసాబెల్ వెగర్స్

TAGGED:

IND VS NED LIVE UPDATES
IND VS NED WORLD CUP
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