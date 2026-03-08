ETV Bharat / sports

Ind vs NZ LIVE : ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ షో- మ్యాచ్​కు ముందు గ్రాండ్ ఈవెంట్​

Ind vs NZ
Ind vs NZ (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 5:37 PM IST

Ind vs NZ T20 World Cup Final LIVE :2026 టీ20 ఫైనల్ క్లైమాక్స్​కు చేరింది. అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ జట్లు టైటిల్ ఫైట్​లో తలపడనున్నాయి. ఇంకో గంటలోనే మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అంతకుముందు గ్రౌండ్​లో ఐసీసీ నిర్వాహకులు గ్రౌండ్​లో భారీ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. బాలీవుడ్​కు చెందిన పలువురు సింగర్లు ఈ ఈవెంట్​లో పాల్గొననున్నారు.

LIVE FEED

5:29 PM, 8 Mar 2026 (IST)

గ్రాండ్​గా క్లోజింగ్ సెర్మనీ

  • ముగింపు వేడుక సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది
  • ప్రఖ్యాత ప్యూర్టో రికన్ గాయకుడు రికీ మార్టిన్ ఈ ఈవెెంట్​కు నాయకత్వం వహిస్తారు
  • అలాగే సుఖ్‌బీర్ సింగ్, ఫాల్గుణి పాఠక్ ముగింపు వేడుకలో ప్రదర్శన ఇస్తారు

5:27 PM, 8 Mar 2026 (IST)

ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు హాజరైన ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, సచిన్ తెందుల్కర్

  • ఫైనల్​ మ్యాచ్​కు హాజరుకానున్న ధోనీ, రోహిత్ శర్మ
  • మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్
  • భారీ లైట్ అండ్ లేజర్ షో

