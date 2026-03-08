Ind vs NZ LIVE : ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ షో- మ్యాచ్కు ముందు గ్రాండ్ ఈవెంట్
Ind vs NZ (Source : ETV Bharat)
Ind vs NZ T20 World Cup Final LIVE :2026 టీ20 ఫైనల్ క్లైమాక్స్కు చేరింది. అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ జట్లు టైటిల్ ఫైట్లో తలపడనున్నాయి. ఇంకో గంటలోనే మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అంతకుముందు గ్రౌండ్లో ఐసీసీ నిర్వాహకులు గ్రౌండ్లో భారీ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. బాలీవుడ్కు చెందిన పలువురు సింగర్లు ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొననున్నారు.
LIVE FEED
గ్రాండ్గా క్లోజింగ్ సెర్మనీ
- ముగింపు వేడుక సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది
- ప్రఖ్యాత ప్యూర్టో రికన్ గాయకుడు రికీ మార్టిన్ ఈ ఈవెెంట్కు నాయకత్వం వహిస్తారు
- అలాగే సుఖ్బీర్ సింగ్, ఫాల్గుణి పాఠక్ ముగింపు వేడుకలో ప్రదర్శన ఇస్తారు
ఫైనల్ మ్యాచ్కు హాజరైన ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, సచిన్ తెందుల్కర్
- ఫైనల్ మ్యాచ్కు హాజరుకానున్న ధోనీ, రోహిత్ శర్మ
- మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్
- భారీ లైట్ అండ్ లేజర్ షో