ఇండియా Vs న్యూజిలాండ్ టీ 20 : కివీస్పై టీమ్ ఇండియా ఘన విజయం
Published : October 27, 2026 at 12:35 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:37 PM IST
India vs New Zealand T20 : ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భాగంగా న్యూజిలాండ్తో మూడో మ్యాచ్లో భారత జట్టు విజయం సాధించింది.
టీమ్ఇండియా జట్టు : సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్, శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, భువనేశ్వర్, అర్ష్దీప్, ప్రిన్స్ యాదవ్
న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు : టిమ్ సీఫర్ట్(వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అలెన్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైకేల్ బ్రాస్వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్(కెప్టెన్), కైల్ జేమీసన్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్.
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కివీస్పై టీమ్ ఇండియా భారీ విజయం
వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. కివీస్పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 199 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 40 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో న్యూజిలాండ్ 198/3 పరుగులు చేయగా, 13.2 ఓవర్లలోనే టీమ్ ఇండియా 199/4 లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఐదు టీ20ల సిరీస్ను 3-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.
193 పరుగుల వద్ద శ్రేయస్ ఔట్
193 పరుగుల వద్ద శ్రేయస్ ఔట్ అయ్యాడు. శాంట్నర్ బౌలింగ్లో 5 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద పిలిప్స్ కు క్యాచ్ ఇచ్చాు.
113 పరుగుల వద్ద అభిషేక్ శర్మ ఔట్
113 పరుగుల వద్ద అభిషేక్ శర్మ ఔట్ అయ్యాడు. 38 బంతుల్లో 297.36 స్ట్రైక్ రేట్తో కివీస్ బౌలర్లను ఊచ కోత కోసిన అభిషేక్, 11 సిక్స్లు, 9 ఫోర్లతో దంచికొట్టాడు.
అభిషేక్ శర్మ సూపర్ సెంచరీ
అభిషేక్ శర్మ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే 103 పరుగులతో అదరహో అనిపించాడు. టీ20ల్లో అతనికి ఇది నాలుగో శతకం.
బ్యాటింగ్కు దిగిన సంజు శాంసన్
క్రీజ్లోకి సంజు శాంసన్ వచ్చాడు. మాథ్యూ ఫిషర్ నోబాల్ వేయడంతో ఒక పరుగు వచ్చింది. ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన అభిషేక్ శర్మ 6, 6, 2, 1 కొట్టాడు. దీనితో 95 పరుగులు అతని ఖాతాలో చేరాయి. చివరి బంతికి సంజు శాంసన్ ఫోర్ కొట్టాడు. దీనితో భారత్ స్కోర్ 156కు చేరింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ క్యాచ్ ఔట్
మాథ్యూ ఫిషర్ బౌలింగ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ డారిల్ మిచెల్కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. దీనితో అర్థ సెంచురీకి 5 పరుగుల దూరంలోనే సూర్యవంశీ పెవిలియన్కు చేరాడు.
ఈ మ్యాచ్లో భారత ఓపెనర్లు బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. మైఖేల్ బ్రాస్వెల్ వేసిన 7వ ఓవర్లో అభిషేక్ శర్మ వరుసగా రెండు సిక్స్లు బాదాడు.
మరోవైపు వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా దంచికొడుతున్నాడు. జాకబ్ డఫీ వేసిన 6వ ఓవర్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 4, 4, 0, 0, 4, 6 రన్స్ కొట్టాడు. దీనితో అతని వ్యక్తిగత స్కోర్ 44 పరుగులకు చేరింది.
అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో దంచికొడుతున్నాడు. ఆడమ్ మిల్నే వేసిన ఐదో ఓవర్లో 6, 4, 4 కొట్టాడు. దీనితో అతని వ్యక్తిగత స్కోర్ 67 పరుగులకు చేరింది.
మూడో ఓవర్లలో అభిషేక్ శర్మ బౌండరీలతో చెలరేగాడు. కైల్ జేమిసన్ బౌలింగ్ వరుసగా 6, 6, 4 కొట్టాడు. మొత్తంగా నాలుగు ఓవర్లు పూర్తి చేసేటప్పటికి భారత్ 90 పరుగులు చేసింది.
భారత్ 2.2 ఓవర్లలో 50 పరుగులు పూర్తిచేసింది. అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ అదరగొట్టారు.
భారత్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది. ఓపెనర్లుగా వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ దిగారు. తొలి ఓవర్లో అభిషేక్ శర్మ 2సిక్స్లు, 1 ఫోర్ బాదాడు. దీంతో ఫస్ట్ ఓవర్లో స్కోరు 26గా ఉంది.
మెరిసిన డారిల్ మిచెల్.. భారత్ లక్ష్యం 199
భారత్తో జరుగుతున్న మూడో టీ20లో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 198 పరుగులు చేసింది. అర్షదీప్, నితీశ్రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్ చెరో వికెట్ తీశారు. మిచెల్ 89, జాకోబ్స్ 39 పరుగులతో రాణించారు.
వికెట్ లేకుండా స్పెల్ ముగించాడు భువనేశ్వర్. అతడు వేసిన 18 ఓవర్లో తొమ్మిది రన్స్ వచ్చాయి. ఈ మ్యాచ్లోనూ ఒక్క వికెట్ పడగొట్టలేకపోయాడు. కాగా, 18 ఓవర్లకు స్కోరు 174/3 వద్దు ఉండగా, డారిల్ మిచెల్ (73), బెవాన్ జాకబ్స్ (32) పరుగులతో ఉన్నారు.
గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (17; 14 బంతుల్లో) ఔట్
గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (17; 14 బంతుల్లో) ఔటయ్యాడు. అక్షర్ పటేల్ వేసిన 12 ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు బాదిన ఫిలిప్స్, చివరి బంతికి అక్షర్కే రిటర్న్ క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. 12 ఓవర్లకు స్కోరు 123/3.
11 ఓవర్లో చివరి రెండు బంతులకు వరుసగా 4, 6 బాదిన డారిల్ మిచెల్
26 బంతుల్లోనే డారిల్ మిచెల్ హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. నితీశ్ రెడ్డి వేసిన 11 ఓవర్లో చివరి రెండు బంతులకు వరుసగా 4, 6 బాది అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. 11 ఓవర్లకు స్కోరు 113/2. మిచెల్ (54), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (8) పరుగులతో ఉన్నారు.
10 ఓవర్లు పూర్తి
అక్షర్ పటేల్ వేసిన 10 ఓవర్లో ఆరు పరుగులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి న్యూజిలాండ్ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 100 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (6), డారిల్ మిచెల్ (43) క్రీజులో ఉన్నారు.
9 ఓవర్లకు కివీస్ స్కోరు ఎంతంటే?
నితీశ్ రెడ్డి తన తొలి ఓవర్లో వికెట్ పడగొట్టి భారత్కు ఉపశమనం అందించాడు. నితీశ్ వేసిన 8.3 ఓవర్కు ఫిన్ అలెన్ (40; 25 బంతుల్లో) ఔటయ్యాడు. నమన్ ధీర్ చక్కటి క్యాచ్ అందుకోవడంతో అలెన్ వెనుదిరిగాడు. దీంతో 86 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (4) బౌండరీ రాబట్టాడు. దీంతో 9 ఓవర్లకు స్కోరు 94/2గా ఉంది. డారిల్ మిచెల్ (40) పరుగులతో ఉన్నాడు.
సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతున్న కివీస్ బ్యాటర్లు
కివీస్ బ్యాటర్లు సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతున్నారు. ప్రతి ఓవర్లో సిక్స్ల జోరుకొనసాగిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ యాదవ్ వేసిన ఎనిమిదో ఓవర్లో డారిల్ మిచెల్ రెండు సిక్సర్లు కొట్టాడు. 8 ఓవర్లకు కివీస్ స్కోరు 88/1 గా ఉంది. ఫిన్ అలెన్ (39), డారిల్ మిచెల్ (39) పరుగులతో ఉన్నారు.
ఏడో ఓవర్- రెండు సిక్సర్లు ఇచ్చిన అక్షర్ పటేల్
న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడుతూ ప్రతి ఓవర్లో 10 కంటే ఎక్కువ పరుగులు రాబడుతున్నారు. అక్షర్ పటేల్ ఏడో ఓవర్లో 14 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఈ ఓవర్లో ఫిన్ అలెన్ (37) రెండు సిక్సర్లు బాదేశాడు. దీంతో 7 ఓవర్లకు స్కోరు 72/1గా నమోదైంది.
తొలి బంతికి సిక్స్ బాదిన డారిల్ మిచెల్
అర్ష్దీప్ సింగ్ వేసిన ఆరో ఓవర్లో తొలి బంతికే డారిల్ మిచెల్ సిక్స్ బాదాడు. ఆ తర్వాత మూడు డాట్ బాల్స్. దీంతో ఆరో ఓవర్లో 14 పరుగులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం డారిల్ మిచెల్ (24), ఫిన్ అలెన్ (24) పరుగులతో ఉన్నారు.
దూకుడుగా ఆడుతున్న న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు
న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడుతున్నారు. ప్రిన్స్ యాదవ్ వేసిన ఐదో ఓవర్లో 10 పరుగులు రాబట్టారు. 5 ఓవర్లకు న్యూజిలాండ్ స్కోరు 44/1గా ఉంది. డారిల్ మిచెల్ (14) రన్స్తో క్రీజులో ఉన్నాడు.
చివరి మూడు బంతుల్లో రెండు ఫోర్లు బాదిన డారిల్ మిచెల్ (13)
నాలుగో ఓవర్లో అర్ష్దీప్ 12 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తొలి రెండు బంతులు వైడ్ కాగా, తర్వాత మూడు బంతుల్లో రెండు సింగిల్స్ తీశారు. చివరి మూడు బంతుల్లో డారిల్ మిచెల్ (13) రెండు ఫోర్లు కొట్టాడు. నాలుగు ఓవర్లు పూర్తియ్యేనాటికి న్యూజిలాండ్ స్కోరు 34/1గా ఉంది.
భువనేశ్వర్ కుమార్ బౌలింగ్లో రెండు సిక్స్లు బాదిన ఫిన్ అలెన్
భువనేశ్వర్ కుమార్ బౌలింగ్లో ఫిన్ అలెన్ రెండు సిక్స్లు కొట్టాడు. మూడో ఓవర్లో తొలి, ఆఖరి బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచుకున్నాడు. దీంతో 3 ఓవర్లు ముగిసేనాటికి కివీస్ స్కోరు 22/1 ఉంది.
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన న్యూజిలాండ్
రెండో ఓవర్లోనే న్యూజిలాండ్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. అర్ష్దీప్ బౌలింగ్లో (1.2 ఓవర్) టిమ్ సీఫర్ట్ (2) ఔటయ్యాడు. 2 ఓవర్లకు స్కోరు 6/1. క్రీజులో ఫిన్ అలెన్ (1), డారిల్ మిచెల్ (1) ఉన్నారు.