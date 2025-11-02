- రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు
- మంధాన, షఫాలీ నిలకడగా ఆడుతున్నారు
- 6.3 ఓవర్లలో భారత్ స్కోర్ 50 దాటింది
- మంధాన (21), షఫాలీ (22)
ఫైనల్ ఫైట్ : రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు- భారత్ 50 పరుగులు కంప్లీట్
Published : November 2, 2025 at 4:18 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 5:30 PM IST
Ind vs SA World Cup Final LIVE : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్- సౌతాఫ్రికా తలపడుతున్నాయి. నవీ ముంబయి వేదికగా ఇరుజట్లు హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో పోటీపడనున్నాయి. తొలిసారి విశ్వ వేజేతలుగా నిలవాలని ఇరుజట్లు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభం సమయానికి వర్షం పడడంతో మ్యాచ్ ఆలస్యం అయ్యింది. ఆలస్యం అయినా ఓవర్లలో ఎలాంటి కోత లేదు. టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఆట 5.00 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ మీ కోసం!
LIVE FEED
రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు- భారత్ 50 పరుగులు కంప్లీట్
- ప్రారంభమైన భారత్ బ్యాటింగ్
- ఓపెనర్లుగా షఫాలీ, మంధాన
- ముడు ఓవర్లకు భారత్ స్కోర్ 13-0
భారత్ తుది జట్టు : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమంజోత్ కౌర్, రాధా యాదవ్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్
దక్షిణాఫ్రికా తుది జట్టు : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, అన్నేకే బాష్, సునే లూస్, మారిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా(వికెట్ కీపర్), అన్నరీ డెర్క్సెన్, క్లో ట్రయాన్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, నాన్కులులేకో మ్లాబా
- రెండు టీమ్స్ తుది జట్లలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు
- సెమీస్లో ఆడిన జట్లతోనే బరిలోకి దిగుతున్నాయి
- టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా
- టాస్ నెగ్గి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న సఫారీ జట్టు కెప్టెన్ లావా వోల్వార్ట్
- దీంతో బ్యాటింగ్కు రానున్న భారత ఓపెనర్లు మంధాన, షఫాలీ
- వర్షం ఆగిపోయింది. మైదానంలోకి ప్లేయర్లు ఎంటరై వార్మప్ చేస్తున్నారు
- మరో 10 నిమిషాల్లో టాస్ పడనుంది