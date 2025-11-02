ETV Bharat / sports

ఫైనల్ ఫైట్ : రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు- భారత్ 50 పరుగులు కంప్లీట్

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 4:18 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 5:30 PM IST

Ind vs SA World Cup Final LIVE : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత్- సౌతాఫ్రికా తలపడుతున్నాయి. నవీ ముంబయి వేదికగా ఇరుజట్లు హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్​లో పోటీపడనున్నాయి. తొలిసారి విశ్వ వేజేతలుగా నిలవాలని ఇరుజట్లు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభం సమయానికి వర్షం పడడంతో మ్యాచ్ ఆలస్యం అయ్యింది. ఆలస్యం అయినా ఓవర్లలో ఎలాంటి కోత లేదు. టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఆట 5.00 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ మీ కోసం!

LIVE FEED

5:28 PM, 2 Nov 2025 (IST)

రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు- భారత్ 50 పరుగులు కంప్లీట్

  • రాణిస్తున్న ఓపెనర్లు
  • మంధాన, షఫాలీ నిలకడగా ఆడుతున్నారు
  • 6.3 ఓవర్లలో భారత్ స్కోర్ 50 దాటింది
  • మంధాన (21), షఫాలీ (22)

5:15 PM, 2 Nov 2025 (IST)

  • ప్రారంభమైన భారత్ బ్యాటింగ్
  • ఓపెనర్లుగా షఫాలీ, మంధాన
  • ముడు ఓవర్లకు భారత్ స్కోర్ 13-0

4:46 PM, 2 Nov 2025 (IST)

భారత్ తుది జట్టు : షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అమంజోత్ కౌర్, రాధా యాదవ్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్

దక్షిణాఫ్రికా తుది జట్టు : లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), తజ్మిన్ బ్రిట్స్, అన్నేకే బాష్, సునే లూస్, మారిజానే కాప్, సినాలో జాఫ్తా(వికెట్ కీపర్), అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, క్లో ట్రయాన్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, అయాబొంగా ఖాకా, నాన్‌కులులేకో మ్లాబా

4:37 PM, 2 Nov 2025 (IST)

  • రెండు టీమ్స్ తుది జట్లలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు
  • సెమీస్​లో ఆడిన జట్లతోనే బరిలోకి దిగుతున్నాయి

4:33 PM, 2 Nov 2025 (IST)

  • టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా
  • టాస్ నెగ్గి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న సఫారీ జట్టు కెప్టెన్ లావా వోల్వార్ట్
  • దీంతో బ్యాటింగ్​కు రానున్న భారత ఓపెనర్లు మంధాన, షఫాలీ

4:23 PM, 2 Nov 2025 (IST)

  • వర్షం ఆగిపోయింది. మైదానంలోకి ప్లేయర్లు ఎంటరై వార్మప్​ చేస్తున్నారు
  • మరో 10 నిమిషాల్లో టాస్ పడనుంది
