ETV Bharat / sports

LIVE: క్రీజులో శ్రేయాస్, ఇషాన్- 10 ఓవర్లలో టీమ్ ఇండియా స్కోరు 114-3

Indian cricket team
భారత క్రికెట్ జట్టు (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 10:06 AM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 10:52 AM IST

Choose ETV Bharat

India Vs Pak Cricket live Updates : ఆసియా క్రీడల పురుషుల క్రికెట్‌లో కీలక సమరం మొదలైంది. బంగారు పతకం కోసం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో భారత్‌ తలపడుతోంది. పాక్‌పై గెలిచి వరుసగా రెండోసారి పసిడిని పట్టేయాలని టీమిండియా పట్టుదలతో ఉంది. అక్షర్‌ పటేల్‌, రవి బిష్ణోయ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌లతో భారత స్పిన్‌ విభాగం బలంగా కనిపిస్తోంది. సెమీస్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ కూడా బంతితో రాణించడం స్పిన్‌ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేసింది. ఎలాంటి పిచ్‌పై అయిన ప్రభావం చూపే స్టార్‌ పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా భారత్‌కు అతి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. బ్యాటింగ్ విభాగంలో భారత్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ జపాన్‌లో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ పెద్దగా సత్తా చాటింది లేదు. ఇషాన్‌ కిషన్‌, వైభవ్‌ సూర్యవంశీలు మరోసారి రాణించాల్సి ఉంది. అభిషేక్‌ శర్మ, సంజు శాంసన్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, తిలక్‌ వర్మ, శివమ్‌ దూబేలు గాడిన పడాల్సి ఉంది. అయితే, ఫైనల్‌కు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది

LIVE FEED

10:51 AM, 3 Oct 2026 (IST)

10 ఓవర్లలో టీమ్ ఇండియా 114/3 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్ నిలకడగా ఆడుతున్నారు.

10:43 AM, 3 Oct 2026 (IST)

అభిషేక్ శర్మ ఔట్

93 పరుగుల వద్ద టీమ్ ఇండియా మూడో వికెెట్ కోల్పోయింది. 61 పరుగులు వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద అభిషేక్ శర్మ ఔట్ అయ్యాడు.

10:40 AM, 3 Oct 2026 (IST)

7 ఓవర్లలో టీమ్ ఇండియా స్కోరు

7 ఓవర్లలో రెండో వికెట్లు కోల్పోయిన టీమ్ ఇండియా 85 పరుగులు చేసింది.

10:30 AM, 3 Oct 2026 (IST)

అభిషేక్ శర్మ సిక్సర్ల మోత- హాఫ్ సెంచరీ

టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ సిక్సర్ల మోత మోగిస్తున్నాడు. 20 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 6 ఓవర్లు పూర్తయ్యే సమయానికి 6 సిక్స్​లు, 4 ఫోర్లతో 52 పరుగులు చేశాడు.

10:28 AM, 3 Oct 2026 (IST)

అభిషేక్ శర్మ దూకుడు- 5 ఓవర్లలో టీమ్ ఇండియా స్కోరు 63-2

5 ఓవర్లో రెండు వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ ఇండియా 63 పరుగులు చేసింది. 40 పరుగులతో అభిషేక్ శర్మ దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు.

10:23 AM, 3 Oct 2026 (IST)

సంజూ శాంసన్ ఔట్

51 పరుగుల వద్ద టీమ్ ఇండియా రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. సంజు శాంసన్ 2 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు.

10:18 AM, 3 Oct 2026 (IST)

టీమ్ ఇండియా స్కోరు 3/43-1

262 స్ట్రైక్ రేట్​తో ఆడుతున్న అభిషేక్ శర్మ ఆడుతున్నాడు. మూడు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి టీమ్ ఇండియా స్కోరు 3/43-1.

10:10 AM, 3 Oct 2026 (IST)

మూడో ఓవర్​లో తొలి బంతికి వైభవ్ సూర్యవంశీ ఔట్ అయ్యాడు.

10:04 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ఫైనల్​లో టీమ్ ఇండియా జట్టు ఇదే

టీమ్ ఇండియా: వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా

10:04 AM, 3 Oct 2026 (IST)

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమ్ ఇండియా

ఆసియా క్రీడల పురుషుల క్రికెట్‌లో ఫైనల్ పోరులో టాస్ గెలిచిన టీమ్ ఇండియా బ్యాంటింగ్ ఎంచుకుంది.

Last Updated : October 3, 2026 at 10:52 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES CRICKET FINAL UPDATES
ASIAN GAMES INDIA VS PAK
INDIA VS PAK CRICKET LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.