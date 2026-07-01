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హైదరాబాద్‌ VS వరంగల్ LIVE : 100 దాటిన వరంగల్ స్కోర్- 12 ఓవర్లు కంప్లీట్

Hyderabad e Champions vs Warangal Warriors
Hyderabad e Champions vs Warangal Warriors (@HydeChampions)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 3:19 PM IST

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Hyderabad e Champions vs Warangal Warriors : టీజీ20లో ఓటమే లేకుండా దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ ఇప్పుడు ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్తుపై గురి పెట్టింది. ఇప్పటికే ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లోనూ నెగ్గిన ఆ జట్టు బుధవారం వరంగల్‌ వారియర్స్‌తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే హైదరాబాద్‌కు దాదాపుగా ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్తు ఖాయమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన వరంగల్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీనికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం

LIVE FEED

3:18 PM, 1 Jul 2026 (IST)

12 ఓవర్ల ఆట పూర్తైంది. ప్రస్తుతం వరంగల్ 107-3 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో ధీరజ్ (7), రిషికేత్ సిసోదియా (25) ఉన్నారు.

3:00 PM, 1 Jul 2026 (IST)

ఎనిమిదో ఓవర్ రెండో బంతికి వరంగల్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. మురుగన్ అభిషేక్ (5)ను అశ్విన్ ఔట్ చేశాడు. తొమ్మిది ఓవర్లకు వరంగల్ 84-3 స్కోర్​తో ఉంది.

2:55 PM, 1 Jul 2026 (IST)

ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు

ఆరో ఓవర్లో హైదరబాద్​కు బ్రేక్ ఇచ్చిన అజయ్ దేవ్ గౌడ్. ఈ ఒక్క ఒవర్లోనే అతడు రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. తొలి బంతికి హర్షిత్ చౌదరి (22)ని పెవిలియన్​కు పంపించగా, ఐదో బంతికి అమన్​ రావు (45)ను ఔట్ చేశాడు. 5 పరుగుల తేడాతో అమన్ రావు హాఫ్ సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. పవర్ ప్లే ముగిసే సరికి వరంగల్ 70-2తో నిలిచింది.

2:43 PM, 1 Jul 2026 (IST)

దేవ్ మెహతా వేసిన ఐదో ఓవర్లో 23 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ ఓవర్లో హర్షిత్ ఫోర్, సిక్స్ బాదగా, అమన్ రావు కూడా ఫోర్, సిక్స్ కొట్టాడు. దీంతో ఇది వరంగల్​కు భారీ ఓవర్​గా మారింది. ఐదు ఓవర్లు పూర్తయ్యే సరికి వరంగల్ 64-0 స్కోర్​తో ఉంది.

2:40 PM, 1 Jul 2026 (IST)

నాలుగు ఓవర్లు పూర్తయ్యాయి. వరంగల్ ఓపెనర్ అమన్​ రావు దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. అతడు 14 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేశాడు. టీమ్ స్కోర్ 43-0.

2:26 PM, 1 Jul 2026 (IST)

తొలి ఓవర్‌లో మెహతా మూడే పరుగులు ఇచ్చారు.

2:24 PM, 1 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌.. వరంగల్‌ బ్యాటింగ్ ప్రారంభం

టాస్‌ నెగ్గిన వరంగల్ వారియర్స్ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. క్రీజ్‌లోకి అమన్‌రావు, హర్షిత్ రాగా, తొలి ఓవర్‌ను మెహతా వేస్తున్నారు.

Last Updated : July 1, 2026 at 3:19 PM IST

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HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD E CHAMPIONS VS WARANGAL

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