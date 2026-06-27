Hyderabad vs Medak LIVE : తొలి వికెట్ కోల్పోయిన హైదరాబాద్- కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఔట్
Published : June 27, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 3:03 PM IST
Hyderabad vs Medak : టీజీ20 లీగ్లో శనివారం ఉప్పల్ వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన మెదక్ జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో మరికొద్ది సేపట్లో ఈ ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్ షురూ అయ్యింది. ఓపెనర్లు బ్యాటింగ్కు వచ్చారు. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన అప్డేట్లు మీ కోసం!
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తొలి వికెట్ కోల్పోయిన హైదరాబాద్
9.2 ఓవర్ వద్ద క్యాచౌట్ అయిన అభిరథ్ రెడ్డి. అభిరథ్ను ఔట్ చేసిన ఘాజీ అబ్బాస్. 27 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరిన కెప్టెన్ అభి. ప్రస్తుతం స్కోర్117-1 (9.2 ఓవర్లు). క్రీజులోకి నితిన్ నాయక్ వచ్చాడు.
హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన హైదరాబాద్ ఓపెనర్లు
పవర్ ప్లే తర్వాత కూడా ఓపెనర్ల విధ్వంసం కొనసాగుతోంది. వరసగా ఏడో ఓవర్లో 13, ఎనిమిదో ఓవర్లో 17 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ ఓవర్ ఆఖరి బంతికి సాయి వికాస్ రెడ్డి హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. అతడు 27 బంతుల్లో 50 రన్స్ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తొమ్మిదో ఓవర్ మూడో బంతికి ఫోర్ బాదిన కెప్టెన్ అభిరథ్ కూడా హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతడు 23 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీ బాదాడు. అభిరథ్కు ఈ సీజన్లో ఇది రెండో హాఫ్ సెంచరీ. మొత్తం 9 ఓవర్ల తర్వాత హైదరాబాద్ స్కోర్ 113-0. క్రీజులో సాయి వికాస్ (56), అభిరథ్ రెడ్డి (55) ఉన్నారు.
పవర్ ప్లే కంప్లీట్
5 ఓవర్లకే హైదరాబాద్ స్కోర్ 50 దాటింది. ఓపెనర్లు ధాటిగా ఆడుతున్నారు. ఐదో ఓవర్లోనూ ఓ సిక్స్, ఓ ఫోర్ సహా 12 రన్స్ వచ్చాయి. ఇక ఆరో ఓవర్లో అయితే 18 రన్స్ వచ్చాయి. దీంతో పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి హైదరాబాద్ 68-0 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో సాయి వికాస్ (41), అభిరథ్ రెడ్డి (25) ఉన్నారు.
ఓపెనర్లుగా సాయి వికాస్ రెడ్డి- అభిరథ్ రెడ్డి
ఈ ఛాంపియన్స్ ఓపెనర్లు సాయి వికాస్ రెడ్డి- అభిరథ్ రెడ్డి జట్టుకు అదిరే ఆరంభం ఇచ్చారు. తొలి ఓవర్లో నాలుగు పరుగులే వచ్చినా, ఆ తర్వాత గేరు మార్చారు. రెండో ఓవర్లో 8 పరుగులు రాగా, మూడో ఓవర్లో 12 రన్స్ రాబట్టారు. నాలుగో ఓవర్లోనూ సిక్స్, ఫోర్ సహా 12 రన్స్ వచ్చాయి. దీంతో హైదరాబాద్ నాలుగు ఓవర్లకు 38-0తో నిలిచింది. సాయి వికాస్ (17), అభిరథ్ రెడ్డి (20) క్రీజులో ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ ఇ ఛాంపియన్స్ తుది జట్టు : అభిరథ్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, అన్విత్ రెడ్డి, గడుగు గణేశ్, నితిన్ నాయక్, పి అరవింద్ (వికెట్ కీపర్), ప్రణవ్ వర్మ, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, శ్రీనికేత్, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్
మెదక్ ఫాల్కన్స్ తుది జట్టు : శృంజిత్ రెడ్డి, నమన్ అగర్వాల్, అశ్విన్ రామ్ బూర్గుబావి, తెలుకుపల్లి రవితేజ (కెప్టెన్), విక్రమ్ నాయక్ (వికెట్ కీపర్), వరుణ్ యర్రం, ఇషాన్ శర్మ, బన్నీ జగన్, నోమాన్ అహ్మద్, కార్తికేయ కాక్, ఘాజీ అబ్బాస్
టాస్ నెగ్గిన మెదక్
మెదక్ జట్టు టాస్ నెగ్గింది. ఆ జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేయనుంది.