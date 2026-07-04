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TG 20 LIVE : పట్టు బిగించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు- కరీంనగర్ స్కోర్ 121/4

Hyderabad vs Karimnagar
Hyderabad vs Karimnagar (Source : HYD E Champions 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 7:19 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 8:27 PM IST

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Hyderabad E Champions vs Karimnagar Diamonds : టీజీ 20 లీగ్​లో టేబుల్ టాపర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మరో కీలక పోరుకు రెడీ అయ్యింది. శనివారం ఉప్పల్ మైదానంలో కరీంనగర్ డైమండ్స్​తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్ జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కరీంనగర్ ఓపెనర్లు తన్మయ్- సాత్విక్ బరిలోకి దిగారు. ఈ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన అప్డేట్లు మీ కోసం!

LIVE FEED

8:12 PM, 4 Jul 2026 (IST)

13 ఓవర్లలో కరీంనగర్ డైమండ్స్ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 89 పరుగులు సాధించింది.

8:03 PM, 4 Jul 2026 (IST)

నత్తనడకన సాగుతున్న కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్

కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్ నత్తనడకన సాగుతోంది. వికెట్లు కోల్పోవడంతో బ్యాటర్లు నెమ్మదిగా ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. చందన్ (29) క్రీజులో నిలదొక్కునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. 10 ఓవర్లకు కరీంనగర్ 57-4 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో చందన్​తోపాటు నారాయణ (1) ఉన్నాడు.

8:00 PM, 4 Jul 2026 (IST)

కరీంనగర్ నాలుగో వికెట్ కూడా కోల్పోయింది. 8.6 ఓవర్ వద్ద అజయ్ రాథోడ్​ బౌలింగ్​లో రాహుల్ (15) ఔట్ అయ్యాడు. 9 ఓవర్లకు కరీంనగర్ 55-4తో నిలిచింది.

7:47 PM, 4 Jul 2026 (IST)

ఆరు ఓవర్ల ఆట పూర్తైంది. హైదరాబాద్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. కరీంనగర్ 36-3 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో చందన్ (19), రాహుల్ (5) ఉన్నారు.

7:30 PM, 4 Jul 2026 (IST)

మూడో వికెట్ డౌన్

తొలి ఓవర్లో మెహత బ్రేక్ ఇస్తే, రెండో ఓవర్లో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ సత్తా చాటాడు. ఈ ఓవర్ నాలుగో బంతికి సింహ (5) ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో రెండు ఓవర్లు ముగిసేసరికి కరీంనగర్ 10-3తో పీకల్లోతు కష్టాల్లో మునిగింది. క్రీజులోకి కొత్త బ్యాటర్ చందన్ (1) వచ్చాడు.

7:24 PM, 4 Jul 2026 (IST)

తొలి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు

అదే ఓవర్ ఆరో బంతికి మరో షాకిచ్చిన మెహత. రెండో వికెట్​ తీసి కరీంనగర్​ను తొలి గట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. ఈ ఓవర్ ఆరో బంతికి తన్మయ్ అగర్వాల్ (0)ను ఔట్ చేశాడు. అతడు డకౌట్​గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో ఓవర్ ముగిసేసరికి కరీంనగర్ 5 పరుగులకు 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో సింహా (1), రాహుల్ (0) ఉన్నారు.

7:21 PM, 4 Jul 2026 (IST)

తొలి ఓవర్లోనే కరీంనగర్​కు షాక్

తొలి ఓవర్లోనే కరీంనగర్​కు హైదరాబాద్ బౌలర్ దేవ్ మెహత షాక్ ఇచ్చాడు. మూడో బంతికే అంతికే ఓపెనర్ సాత్విక్ రెడ్డిని ఔట్ చేశాడు. దీంతో హైదరాబాద్​కు అదిరే ఆరంభం లభించింది.

7:16 PM, 4 Jul 2026 (IST)

టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్

కరీంనగర్ కెప్టెన్ టాస్ నెగ్గాడు. దీంతో అతడు మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

Last Updated : July 4, 2026 at 8:27 PM IST

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