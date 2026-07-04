TG 20 LIVE : పట్టు బిగించిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు- కరీంనగర్ స్కోర్ 121/4
Published : July 4, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 8:27 PM IST
Hyderabad E Champions vs Karimnagar Diamonds : టీజీ 20 లీగ్లో టేబుల్ టాపర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మరో కీలక పోరుకు రెడీ అయ్యింది. శనివారం ఉప్పల్ మైదానంలో కరీంనగర్ డైమండ్స్తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్ జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కరీంనగర్ ఓపెనర్లు తన్మయ్- సాత్విక్ బరిలోకి దిగారు. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన అప్డేట్లు మీ కోసం!
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13 ఓవర్లలో కరీంనగర్ డైమండ్స్ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 89 పరుగులు సాధించింది.
నత్తనడకన సాగుతున్న కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్
కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్ నత్తనడకన సాగుతోంది. వికెట్లు కోల్పోవడంతో బ్యాటర్లు నెమ్మదిగా ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. చందన్ (29) క్రీజులో నిలదొక్కునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. 10 ఓవర్లకు కరీంనగర్ 57-4 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో చందన్తోపాటు నారాయణ (1) ఉన్నాడు.
కరీంనగర్ నాలుగో వికెట్ కూడా కోల్పోయింది. 8.6 ఓవర్ వద్ద అజయ్ రాథోడ్ బౌలింగ్లో రాహుల్ (15) ఔట్ అయ్యాడు. 9 ఓవర్లకు కరీంనగర్ 55-4తో నిలిచింది.
ఆరు ఓవర్ల ఆట పూర్తైంది. హైదరాబాద్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. కరీంనగర్ 36-3 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో చందన్ (19), రాహుల్ (5) ఉన్నారు.
మూడో వికెట్ డౌన్
తొలి ఓవర్లో మెహత బ్రేక్ ఇస్తే, రెండో ఓవర్లో అజయ్ దేవ్ గౌడ్ సత్తా చాటాడు. ఈ ఓవర్ నాలుగో బంతికి సింహ (5) ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో రెండు ఓవర్లు ముగిసేసరికి కరీంనగర్ 10-3తో పీకల్లోతు కష్టాల్లో మునిగింది. క్రీజులోకి కొత్త బ్యాటర్ చందన్ (1) వచ్చాడు.
తొలి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు
అదే ఓవర్ ఆరో బంతికి మరో షాకిచ్చిన మెహత. రెండో వికెట్ తీసి కరీంనగర్ను తొలి గట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. ఈ ఓవర్ ఆరో బంతికి తన్మయ్ అగర్వాల్ (0)ను ఔట్ చేశాడు. అతడు డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో ఓవర్ ముగిసేసరికి కరీంనగర్ 5 పరుగులకు 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో సింహా (1), రాహుల్ (0) ఉన్నారు.
తొలి ఓవర్లోనే కరీంనగర్కు షాక్
తొలి ఓవర్లోనే కరీంనగర్కు హైదరాబాద్ బౌలర్ దేవ్ మెహత షాక్ ఇచ్చాడు. మూడో బంతికే అంతికే ఓపెనర్ సాత్విక్ రెడ్డిని ఔట్ చేశాడు. దీంతో హైదరాబాద్కు అదిరే ఆరంభం లభించింది.
టాస్ నెగ్గిన కరీంనగర్
కరీంనగర్ కెప్టెన్ టాస్ నెగ్గాడు. దీంతో అతడు మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు.