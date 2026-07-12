TG 20 Final LIVE : ఫైనల్ మ్యాచ్కు ముందు ఉప్పల్లో ముగింపు వేడుకలు
TG 20 Final (Source : TG 20 'x' Post)
Hyd vs Khammam Tg 20 Final LIVE Updates : TG 20 లీగ్ టోర్నమెంట్ ఆఖరి దశకు చేరుకుంది. ఉప్పల్ వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ టైటిల్ కోసం ఫైనల్ మ్యాచ్లో తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు ముందు మైదానంలో తెలంగాణ సంప్రదాయంలో టోర్నీ ముగింపు వేడుకలు జరగనున్నాయి. ప్రముఖ సింగర్ రాహుల్ సిప్లింగజ్ ఈ వేడుకల్లో ఆడిపాడనున్నారు.
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పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు ఇప్పటికే మైదానానికి చేరుకుంటున్నారు. దీంతో స్టేడియం ప్రాంగణమంతా కోలాహాలంగా మారింది. ఈవెంట్లు, ఆ తర్వాత మ్యాచ్ చూసేందుకు అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.