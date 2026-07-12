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TG 20 Final LIVE : ఫైనల్ మ్యాచ్​కు ముందు ఉప్పల్​లో ముగింపు వేడుకలు

TG 20 Final
TG 20 Final (Source : TG 20 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 6:24 PM IST

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Hyd vs Khammam Tg 20 Final LIVE Updates : TG 20 లీగ్ టోర్నమెంట్​ ఆఖరి దశకు చేరుకుంది. ఉప్పల్ వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ టైటిల్ కోసం ఫైనల్ మ్యాచ్​లో తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు మైదానంలో తెలంగాణ సంప్రదాయంలో టోర్నీ ముగింపు వేడుకలు జరగనున్నాయి. ప్రముఖ సింగర్ రాహుల్ సిప్లింగజ్ ఈ వేడుకల్లో ఆడిపాడనున్నారు.

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6:23 PM, 12 Jul 2026 (IST)

పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు ఇప్పటికే మైదానానికి చేరుకుంటున్నారు. దీంతో స్టేడియం ప్రాంగణమంతా కోలాహాలంగా మారింది. ఈవెంట్లు, ఆ తర్వాత మ్యాచ్ చూసేందుకు అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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HYD VS KHAMMAM FINAL LIVE
TG 20 LEAGUE 2026

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