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TG 20 LIVE : క్వాలిఫయర్ 1 మ్యాచ్​- టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్

Hyd vs Khammam
Hyd vs Khammam (Source : Hyderabad E Champions 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 7:01 PM IST

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Hyd vs Khammam Qualifier 1 : TG 20లో కీలక పోరుకు సమయమైంది. టోర్నీలో అజేయంగా దుసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​ జట్టు, బలమైన ఖమ్మం ఏసెస్​ను క్వాలిఫయర్ 1లో ఢీ కొడుతోంది. ఉప్పల్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం

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7:00 PM, 9 Jul 2026 (IST)

టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్

క్వాలిఫయర్ 1 మ్యాచ్​లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టాస్ నెగ్గింది. దీంతో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

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