TG 20 LIVE : క్వాలిఫయర్ 1 మ్యాచ్- టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్
Hyd vs Khammam (Source : Hyderabad E Champions 'x' Post)
Hyd vs Khammam Qualifier 1 : TG 20లో కీలక పోరుకు సమయమైంది. టోర్నీలో అజేయంగా దుసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు, బలమైన ఖమ్మం ఏసెస్ను క్వాలిఫయర్ 1లో ఢీ కొడుతోంది. ఉప్పల్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇందులో టాస్ నెగ్గిన ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం
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టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్
క్వాలిఫయర్ 1 మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టాస్ నెగ్గింది. దీంతో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.