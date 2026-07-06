TG 20 LIVE : నల్గొండ మూడు వికెట్లు డౌన్- 9 ఓవర్ల ఆట పూర్తి
Published : July 6, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 8:02 PM IST
Hyderabad vs Nalgonda TG 20 : టీజీ 20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ గ్రూప్ స్టేజ్లో తమ ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఉప్పల్ మైదానంలో నల్గొండ నైట్స్తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాజ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కాసేపట్లో నల్గొండ బ్యాటింగ్ షురూ కానుంది. ఈ మ్యాచ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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రెండో ఓవర్ల వ్యవధిలోనే నల్గొండ మరో వికెట్ కోల్పోయింది. జశ్వంత్ మూడో వికెట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు. అతడు 26 బంతుల్లో 36 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. 8.1వద్ద జశ్వంత్ను కూడా షణ్ముకనే ఔట్ చేశాడు. ఇక 9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి నల్గొండ 83-3 స్కోర్తో ఉంది. ప్రస్తుతం క్రీజులో రాహుల్ (5), వరణ్ గౌడ్ (2) ఉన్నారు.
నల్గొండ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. కొత్త బ్యాటర్ నితీశ్ రెడ్డి (7)ని షణ్ముక అశ్విన్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో 6.1 ఓవర్ వద్ద నల్గొండ రెండో వికెట్ నష్టపోయింది. 6.2 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆ జట్టు 66 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో జశ్వంత్ (26), రాహుల్ (1) ఉన్నారు.
నల్గొండ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. దూకుడుగా ఆడుతున్న ఓపెనర్ గౌరవ్ రెడ్డి (25)ని ప్రణవ్ వర్మ పెవిలియన్కు పంపించాడు. దీంతో 42 పరుగుల వద్ద నల్గొండ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. క్రీజులో జశ్వంత్ (11) ఉన్నాడు. నాలుగు ముగిసేసరికి నల్గొండ 42-1 స్కోర్తో ఉంది.
పాయింట్ల పట్టికలో ఎవరెక్కడ?
ఇప్పటిదాకా ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఆరింట్లోనూ విజయం సాధించిన హైదరబాద్ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించింది. దీంతో ఆ జట్టుకు ఇది నామమాత్రపు మ్యాచే. మరోవైపు నల్గొండకు గ్రూప్ స్టేజ్లో ఇదే ఆఖరి మ్యాచ్. ప్రస్తుతం 8 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్న నల్గొండ ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలని భావిస్తోంది.
ఈ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు టాస్ నెగ్గింది. దీంతో మొదట బౌలింగ్ తీసుకుంది.