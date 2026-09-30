LIVE : భారత్ ఖాతాలో మూడు స్వర్ణాలు - బాక్సింగ్లో లవ్లీనాకు పతకం ఖాయం
Asian Games 2026 LIVE Updates : ఆసియా క్రీడల్లో ఇవాళ భారత్ అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఆర్చరీ కాంపౌండ్ ఈవెంట్లలో టీమ్ అండ్ మిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. దీంతో భారత్ పదకొండో రోజు స్వర్ణాలతోనే భారత్కు పతకా మోత ఆరంభమైంది. దీంతోపాటు ట్రాప్ మిక్స్డ్ షూటింగ్ టీమ్ విభాగంలో భారత్కు స్వర్ణం వచ్చింది. వీటితోపాటు బుధవారం భారత అథ్లెట్లు ఆడనున్న ఈవెంట్ల అప్డేట్లు మీ కోసం !
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నీరు దండకు మూడు పతకాలు
నీరు దండ ఈ ఆసియా క్రీడల్లో మూడు పతకాలు గెలుచుకుంది. ఆమె ఇప్పటిదాకా రెండు పసిడి, ఒక రజతం పతకాన్ని ముద్దాడింది. మహిళల ట్రాప్ వ్యక్తిగత, మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లలో గోల్డ్ రాగా, మహిళల టీమ్ ట్రాప్లో సిల్వర్ సాధించింది.
ఎనిమిదో స్థానంలో భారత్
ఇప్పటిదాకా భారత్కు 9 గోల్డ్, 21 సిల్వర్, 27 బ్రాంజ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. దీంతో 57 పతకాలతో పట్టికలో భారత్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ట్రాప్ మిక్స్డ్ షూటింగ్లోనూ గోల్డ్ మెడల్
ట్రాప్ మిక్స్డ్ షూటింగ్ టీమ్ విభాగంలో భారత్కు స్వర్ణం దక్కింది. 34 స్కోర్ సాధించిన భారత్ విజేతగా నిలిచి పసిడి ముద్దాడింది. ఇక ఈ పోటీలో ఖతార్ జట్టు 32 స్కోరుతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఇవాళ భారత్కు మూడో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.
లవ్లీనాకు పతకం ఖాయం
మహిళల బాక్సింగ్లో లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్కు పతకం ఖాయమైంది. 75 కేజీల విభాగం సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కజకిస్థాన్ బాక్సర్ నటాలియాను లవ్లీనా 3-2 తేడాతో ఓడించింది. దీంతో ఆమె స్వర్ణ పోరుకు అర్హత సాధించింది.
బాక్సింగ్లో కాంస్యం
బాక్సింగ్లో భారత్కు కాంస్య పతకం దక్కింది. బాక్సర్ ప్రియా ఘంఘాస్ సెమీఫైనల్ 60 కేజీల విభాగంలో చైనాకు చెందిన యంగ్ చెంగ్యూపై 1-4 తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఆర్చరీలో రెండు స్వర్ణాలు
బుధవారం భారత్కు ఉదయాన్నే రెండు పసిడి పతకాలు వచ్చాయి. తొలుత మహిళల టీమ్ ఆర్చరీ కాంపౌండ్లో జ్యోతి సురేఖ, చికితా, ప్రీతికాతో కూడిన భారత త్రయం చైనా టీమ్ను ఫైనల్లో 238- 234 తేడాతో ఓడించింది. దీంతో మన జట్టు పసిడి ముద్దాడింది. అనంతరం కాసేపటికే మిక్స్ ఆర్చరీ కాంపౌండ్లోనూ గోల్డ్ వచ్చింది. చికితా- రాజేశ్ ద్వయం పసిడి నెగ్గింది. ఫైనల్లో సౌత్ కొరియాతో మ్యాచ్లో స్కోర్లు సమం కాగా, షూట్ ఆఫ్లో భారత్ విజయం సాధించింది.