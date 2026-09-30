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LIVE : భారత్​ ఖాతాలో మూడు స్వర్ణాలు - బాక్సింగ్​లో లవ్లీనాకు పతకం ఖాయం

Asian Games 2026 LIVE Updates
ఆసియా క్రీడల లైవ్ అప్డేట్లు (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 12:12 PM IST

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Asian Games 2026 LIVE Updates : ఆసియా క్రీడల్లో ఇవాళ భారత్ అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఆర్చరీ కాంపౌండ్​ ఈవెంట్లలో టీమ్ అండ్ మిక్స్​లో గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. దీంతో భారత్ పదకొండో రోజు స్వర్ణాలతోనే భారత్​కు పతకా మోత ఆరంభమైంది. దీంతోపాటు ట్రాప్‌ మిక్స్‌డ్‌ షూటింగ్‌ టీమ్‌ విభాగంలో భారత్‌కు స్వర్ణం వచ్చింది. వీటితోపాటు బుధవారం భారత అథ్లెట్లు ఆడనున్న ఈవెంట్ల అప్డేట్లు మీ కోసం !

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12:15 PM, 30 Sep 2026 (IST)

నీరు దండకు మూడు పతకాలు

నీరు దండ ఈ ఆసియా క్రీడల్లో మూడు పతకాలు గెలుచుకుంది. ఆమె ఇప్పటిదాకా రెండు పసిడి, ఒక రజతం పతకాన్ని ముద్దాడింది. మహిళల ట్రాప్ వ్యక్తిగత, మిక్స్​డ్ టీమ్ ఈవెంట్లలో గోల్డ్ రాగా, మహిళల టీమ్ ట్రాప్​లో సిల్వర్ సాధించింది.

12:10 PM, 30 Sep 2026 (IST)

ఎనిమిదో స్థానంలో భారత్

ఇప్పటిదాకా భారత్​కు 9 గోల్డ్, 21 సిల్వర్, 27 బ్రాంజ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. దీంతో 57 పతకాలతో పట్టికలో భారత్ ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

12:07 PM, 30 Sep 2026 (IST)

ట్రాప్‌ మిక్స్‌డ్‌ షూటింగ్​లోనూ గోల్డ్ మెడల్

ట్రాప్‌ మిక్స్‌డ్‌ షూటింగ్‌ టీమ్‌ విభాగంలో భారత్‌కు స్వర్ణం దక్కింది. 34 స్కోర్​ సాధించిన భారత్ విజేతగా నిలిచి పసిడి ముద్దాడింది. ఇక ఈ పోటీలో ఖతార్‌ జట్టు 32 స్కోరుతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఇవాళ భారత్​కు మూడో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.

12:06 PM, 30 Sep 2026 (IST)

లవ్లీనా​కు పతకం ఖాయం

మహిళల బాక్సింగ్‌లో లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్​కు పతకం ఖాయమైంది. 75 కేజీల విభాగం సెమీ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో కజకిస్థాన్‌ బాక్సర్‌ నటాలియాను లవ్లీనా 3-2 తేడాతో ఓడించింది. దీంతో ఆమె స్వర్ణ పోరుకు అర్హత సాధించింది.

12:06 PM, 30 Sep 2026 (IST)

బాక్సింగ్​లో కాంస్యం

బాక్సింగ్​లో భారత్​కు కాంస్య పతకం దక్కింది. బాక్సర్ ప్రియా ఘంఘాస్ సెమీఫైనల్ 60 కేజీల విభాగం​లో చైనాకు చెందిన యంగ్ చెంగ్యూపై 1-4 తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

12:03 PM, 30 Sep 2026 (IST)

ఆర్చరీలో రెండు స్వర్ణాలు

బుధవారం భారత్​కు ఉదయాన్నే రెండు పసిడి పతకాలు వచ్చాయి. తొలుత మహిళల టీమ్ ఆర్చరీ కాంపౌండ్​లో జ్యోతి సురేఖ, చికితా, ప్రీతికాతో కూడిన భారత త్రయం చైనా టీమ్​ను ఫైనల్లో 238- 234 తేడాతో ఓడించింది. దీంతో మన జట్టు పసిడి ముద్దాడింది. అనంతరం కాసేపటికే మిక్స్​ ఆర్చరీ కాంపౌండ్​లోనూ గోల్డ్ వచ్చింది. చికితా- రాజేశ్ ద్వయం పసిడి నెగ్గింది. ఫైనల్​లో సౌత్ కొరియాతో మ్యాచ్​లో స్కోర్లు సమం కాగా, షూట్ ఆఫ్​లో భారత్ విజయం సాధించింది.

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ASIAN GAMES DAY 11
ఆసియా క్రీడల లైవ్ అప్డేట్లు
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​ గోల్డ్ మెడల్
షూటింగ్​లో భారక్​కు గోల్డ్ మెడల్స్
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