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LIVE : అప్గాన్​తో మ్యాచ్​ రద్దు- క్రికెట్​లో సెమీఫైనల్​కు భారత్

Asian Games 2026
ఆసియా క్రీడలు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:20 AM IST

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Asian Games Live Updates : ఆసియా క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా పలు ఈవెంట్లలో మన క్రీడాకారులు మొత్తం 37 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో నాలుగు గోల్డ్ మెడల్స్ ఉండగా, 16 సిల్వర్ పతకాలు ఉన్నాయి. మరో 17 కాంస్యాలు అందుకున్నారు. ఇక ఇవాళ కూడా భారత్ అథ్లెట్లు పలు ఈవెంట్లలో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ముఖ్యంగా పురుషుల క్రికెట్​పై అందరి ఫోకస్ ఉంది. మరి సోమవారం భారత క్రీడాకారులు పోటీపడుతున్న ఈవెంట్ల లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం

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10:19 AM, 28 Sep 2026 (IST)

25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్​లో ఇషా సింగ్ పైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. క్వాలిఫికేషన్ ఈవెంట్​లో 580 పాయింట్లు సాధించిన 8వ స్థానంలో నిలిచి ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది.

10:17 AM, 28 Sep 2026 (IST)

మను బాకర్​కు మళ్లీ నిరాశ

ఒలింపిక్ పతక విజేత మను బాకర్​కు 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్​లోనూ నిరాశే ఎదురైంది. ఆమె ఫైనల్​కు అర్హత సాధించలేదు. క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్​లో 579 పాయింట్లతో 11వ స్థానానికి పరిమితమైంది. ఆమెతోపాటు రాహి సర్నోబాట్ (568 పాయింట్లు) 30వ స్థానంతో నిష్క్రమించింది.

10:16 AM, 28 Sep 2026 (IST)

కురష్​లో పతకం ఖాయం

ఆసియా క్రీడల్లో కురష్​లో భారత్​కు పతకం ఖాయమైంది. 78కేజీల విభాగంలో పింకీ బల్హారా సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఆమె క్వార్టర్స్​లో సౌత్ కొరియాకు చెందిన గరమ్ లియాను 3-0తో ఓడించింది. కాగా, పింకీ గతంలో 2018 ఆసియా క్రీడల్లో సిల్వర్ నెగ్గింది.

10:11 AM, 28 Sep 2026 (IST)

పురుషుల వాలీబాల్​లో భారత్​కు వరుసగా రెండో విజయం దక్కింది. హాంగ్​కాంగ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 3-0తో నెగ్గింది.

10:04 AM, 28 Sep 2026 (IST)

క్రికెట్​లో సెమీఫైనల్​కు భారత్

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ క్రికెట్ జట్టు సెమీఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లింది. అయితే ఇవాళ అఫ్గానిస్థాన్​తో జరగాల్సిన క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయ్యింది. మైదానం చిత్తడిగా ఉండడంతో టాస్ పడకుండానే మ్యాచ్​ను రద్దు చేశారు. దీంతో అత్యుత్తమ ర్యాంకింగ్ కారణంగా టీమ్ఇండియా సెమీస్​కు అర్హత సాధించింది. అయితే తదుపరి రౌండ్​కు వెళ్లినా, భారత క్రికెట్ జట్టు ఆట చూద్దామనుకున్న అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. అంతకుముందు పాకిస్థాన్- హాంగ్​కాంగ్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ కూడా రద్దయ్యింది.

Last Updated : September 28, 2026 at 10:20 AM IST

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ASIAN GAMES LIVE UPDATES
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ఆసియా గేమ్స్​ లైవ్ అప్డేట్లు
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