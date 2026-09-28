LIVE : అప్గాన్తో మ్యాచ్ రద్దు- క్రికెట్లో సెమీఫైనల్కు భారత్
Published : September 28, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 10:20 AM IST
Asian Games Live Updates : ఆసియా క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా పలు ఈవెంట్లలో మన క్రీడాకారులు మొత్తం 37 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో నాలుగు గోల్డ్ మెడల్స్ ఉండగా, 16 సిల్వర్ పతకాలు ఉన్నాయి. మరో 17 కాంస్యాలు అందుకున్నారు. ఇక ఇవాళ కూడా భారత్ అథ్లెట్లు పలు ఈవెంట్లలో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ముఖ్యంగా పురుషుల క్రికెట్పై అందరి ఫోకస్ ఉంది. మరి సోమవారం భారత క్రీడాకారులు పోటీపడుతున్న ఈవెంట్ల లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం
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25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లో ఇషా సింగ్ పైనల్కు దూసుకెళ్లింది. క్వాలిఫికేషన్ ఈవెంట్లో 580 పాయింట్లు సాధించిన 8వ స్థానంలో నిలిచి ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
మను బాకర్కు మళ్లీ నిరాశ
ఒలింపిక్ పతక విజేత మను బాకర్కు 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లోనూ నిరాశే ఎదురైంది. ఆమె ఫైనల్కు అర్హత సాధించలేదు. క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో 579 పాయింట్లతో 11వ స్థానానికి పరిమితమైంది. ఆమెతోపాటు రాహి సర్నోబాట్ (568 పాయింట్లు) 30వ స్థానంతో నిష్క్రమించింది.
కురష్లో పతకం ఖాయం
ఆసియా క్రీడల్లో కురష్లో భారత్కు పతకం ఖాయమైంది. 78కేజీల విభాగంలో పింకీ బల్హారా సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఆమె క్వార్టర్స్లో సౌత్ కొరియాకు చెందిన గరమ్ లియాను 3-0తో ఓడించింది. కాగా, పింకీ గతంలో 2018 ఆసియా క్రీడల్లో సిల్వర్ నెగ్గింది.
పురుషుల వాలీబాల్లో భారత్కు వరుసగా రెండో విజయం దక్కింది. హాంగ్కాంగ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 3-0తో నెగ్గింది.
క్రికెట్లో సెమీఫైనల్కు భారత్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ క్రికెట్ జట్టు సెమీఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది. అయితే ఇవాళ అఫ్గానిస్థాన్తో జరగాల్సిన క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయ్యింది. మైదానం చిత్తడిగా ఉండడంతో టాస్ పడకుండానే మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు. దీంతో అత్యుత్తమ ర్యాంకింగ్ కారణంగా టీమ్ఇండియా సెమీస్కు అర్హత సాధించింది. అయితే తదుపరి రౌండ్కు వెళ్లినా, భారత క్రికెట్ జట్టు ఆట చూద్దామనుకున్న అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. అంతకుముందు పాకిస్థాన్- హాంగ్కాంగ్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ కూడా రద్దయ్యింది.