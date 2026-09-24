LIVE : రోషిబినా హ్యాట్రిక్ మెడల్ - భారత్ ఖాతాలో మరో సిల్వర్
Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడల్లో ఐదో రోజు భారత్ ఖాతాలో స్వర్ణంతోసహా పలు పతకాలు చేరే అవకాశం ఉంది. దీంతో మన అథ్లెట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు. నేడు ముఖ్యంగా అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ పోటీల్లో ఈసారి భారత్ కనీసం 20+ మెడల్స్ ఆశిస్తుంది. ఆ సత్తా ఉన్న అథ్లెట్లు కూడా భారత జట్టులో ఉన్నారు. ఇక వుషూ ఫైనల్ సహా, కబడ్డీ మరికొన్ని ఈవెంట్లలో మన క్రీడాకారులు ఇవాళ పోటీ పడుతున్నారు. మరి ఇవాళ ఈవెంట్లపై లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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రోషిబినా హ్యాట్రిక్ మెడల్
వుషు మహిళల విభాగంలో రోషిబినా దేవి సిల్వర్ మెడల్ దక్కించుకుంది. 60కేజీల విభాగంలో చైనాకు చెందిన జాంగ్ జియావోయు చేతిలో ఓటమిపాలైంది. దీంతో రజతంతో సరిపెట్టుకుంది. కాగా, ఆసియా క్రీడల్లో రోషిబినా హ్యాట్రిక్ సాధించింది. ఆమె 2018లో కాంస్యం, 2022, 2026లో రజత పతకాలు నెగ్గింది.
ఇవాళ్టి క్రీడలు
వుషు: మహిళల 60 కేజీల ఫైనల్ రోషిబినా దేవి × జాంగ్ (చైనా), ఉ.6.10 నుంచి
షూటింగ్: పురుషులు 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్, ఆకాశ్ భరద్వాజ్, కమల్జీత్, బాలకృష్ణ, వ్యక్తిగత, టీమ్ విభాగాలు, ఉదయం 6.15 నుంచి; స్కీట్ మిక్స్డ్ టీమ్, పరినాజ్, అనంత్జీత్ సింగ్, ఉ.6.30 నుంచి
అథ్లెటిక్స్: మహిళల ట్రిపుల్జంప్ ఫైనల్, నిహారిక వర్షిత్, సా.4.14 నుంచి
మహిళల 10 వేల మీటర్ల ఫైనల్, సీమా, సా.5.55 నుంచి
రోయింగ్: పురుషులు లైట్ వెయిట్ స్కల్స్ ఫైనల్, బల్రాజ్ పన్వర్, ఉ.5.10 నుంచి; పురుషులు డబుల్స్ స్కల్స్ ఫైనల్, సత్నామ్ సింగ్, సల్మాన్ ఖాన్, ఉ.5.30 నుంచి; మహిళల ఫోర్, ఫైనల్ ఉ.7.10 నుంచి; పురుషుల డబుల్ స్కల్స్ ఫైనల్, మ.12 నుంచి
పురుషుల క్వాడ్రఫుల్ స్కల్స్ ఫైనళ్, మ.1 నుంచి
హాకీ: పురుషులు, పూల్-ఎ మ్యాచ్, భారత్ × దక్షిణ కొరియా, ఉ.11.30 నుంచి
కబడ్డీ: పురుషులు, గ్రూప్-ఎ, భారత్ × చైనీస్ తైపీ, ఉ.9.45 నుంచి
మహిళలు, గ్రూప్-ఎ, భారత్ × జపాన్, సా.4.15 నుంచి