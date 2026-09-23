LIVE : స్కీట్ ఈవెంట్లో భారత్కు రెండు పతకాలు- మను బాకర్కు నిరాశ
Published : September 23, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 10:16 AM IST
Asian Games 2026 LIVE : ఆసియా గేమ్స్ నాలుగో రోజు భారత అథ్లెట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇవాళ షూటింగ్, కబడ్డీ, రోయింగ్తోపాటు మరికొన్ని అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్లలో మన క్రీడాకారులు పోటీ పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు పతకాలు భారత్ ఖాతాలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ఇవాళ్టి ఈవెంట్లపై లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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పురుషుల స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత్ కాంస్యం నెగ్గింది. అనంత్ నరుకా, మరియాజ్ అహ్మద్ ఖాన్, భవతేగ్ సింగ్ త్రయానికి పతకం వచ్చింది. అంతకుముందు ఇవాళ ఉదయం జరిగిన మహిళల స్కీట్ ఈవెంట్లోనూ భారత్ బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకుంది.
మహిళల కబడ్డీ టీమ్ ఇరాన్పై విజయం సాధించింది. 37-23 తేడాతో ఇరాన్పై ఇండియా నెగ్గింది.
10 మీటర్ల పిస్టల్ వ్యక్తిగత ఈవెంట్లో మను బాకర్కు నిరాశ ఎదురైంది. మను బాకర్ 5వ స్థానానికి పరిమితమైంది. దీంతో మెడల్ లేకుండానే మను వెనుదిరగనుంది.
భారత్కు మరో పతకం
స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత్కు కాంస్యం దక్కింది. భారత త్రయం పరినాజ్ ధాలివాల్, రైజా ధిల్లాన్, మహేశ్వరి చౌహాన్ త్రయం పతకం దక్కించుకున్నారు. అలాగే స్కీట్ వ్యక్తిగత ఈవెంట్లో పరినాజ్, రియాజ్ ఫైనల్కు చేరుకున్నారు.
భారత్కు పతకం ఖాయం
సాఫ్ట్ టెన్నిస్ సింగిల్ విభాగంలో భారత్కు పతకం ఖాయమైంది. ఫిలిప్పిన్స్కు చెందిన షెర్విన్ను జయ్ మీనా క్వార్టర్ ఫైనల్లో 4-3 తేడాతో ఓడించి సెమీస్కు దూసుకెళ్లాడు. దీంతో అతడికి కనీసం కాంస్యం ఖాయమైంది.
బ్యాడ్మింటన్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లపై అందరి ఫోకస్ నెలకొంది. పురుషుల సింగిల్స్, డబుల్స్ ఈవెంట్లలో ఇవాళ 11.30 గంటలకు చైనా అథ్లెట్లతో పోడీపడనున్నారు.
టేబుల్ టెన్నిస్ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో భారత జోడీలు సత్తా చాటాయి. హర్మీత్- యశస్విని జోడీతోపాటు దియా- మనుష్ షా జంటలు రౌండ్ 16కు క్వాలిఫై అయ్యాయి
10 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్ మహిలళ టీమ్ విభాగంలో భారత్కు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ ఈవెంట్లో మను బాకర్, ఈషా సింగ్, సురుచి త్రయం పతకం నెగ్గడంలో విఫలమైంది.
నాలుగో రోడు ఈవెంట్లు ఇవే
- జిమ్నాస్టిక్స్: మహిళల 'ఆల్-అరౌండ్' ఫైనల్
- బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల, మహిళల టీమ్ సెమీఫైనల్స్
- బాక్సింగ్: పురుషుల 60కిలోల, 80కిలోల విభాగాల ప్రిలిమినరీ రౌండ్లు
- కనోయింగ్/కయాకింగ్: పురుషులు, మహిళలు, మిక్స్డ్ విభాగాల్లో వివిధ పోటీలు (500 మీటర్లు, 200 మీటర్లు)
- క్రికెట్: మహిళల సెమీఫైనల్.
- ఈక్వెస్ట్రియన్: ఈవెంటింగ్ జంపింగ్ మరియు పతక పోరు
- ఈ-స్పోర్ట్స్: ఈ ఫుట్బాల్
- ఫెన్సింగ్: మహిళల 'ఫాయిల్', పురుషుల 'సేబర్' వ్యక్తిగత పోటీలు
- హాకీ: థాయిలాండ్ vs భారత్ (మహిళల పూల్ బి)
- కబడ్డీ: బంగ్లాదేశ్ vs భారత్ (పురుషుల గ్రూప్ ఎ), ఇరాన్ vs భారత్ (మహిళల గ్రూప్ ఎ)
- రోయింగ్: పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో వివిధ ఫైనల్స్ (పతక పోరు)
- షూటింగ్: మహిళల 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ (ఫైనల్), పురుషులు, మహిళల 'స్కీట్' ఫైనల్స్
- సాఫ్ట్ టెన్నిస్: పురుషులు, మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్స్
- స్క్వాష్: పురుషులు, మహిళల సింగిల్స్, అలాగే మిక్స్డ్ డబుల్స్ మొదటి రౌండ్లు
- ఈత: పురుషుల 100మీ బటర్ఫ్లై, 200మీ ఫ్రీస్టైల్
- టేబుల్ టెన్నిస్: పురుషులు, మహిళల టీమ్ సెమీఫైనల్స్; సింగిల్స్, డబుల్స్ మొదటి రౌండ్లు
- వెయిట్లిఫ్టింగ్: రిషికాంత్ సింగ్ (పురుషుల 60కిలోలు), మీరాబాయి చాను (మహిళల 49కిలోలు), జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ (53కిలోలు), సేరం నిరుపమ దేవి (61కిలోలు), హర్జిందర్ కౌర్ (69కిలోలు)