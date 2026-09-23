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LIVE : స్కీట్ ఈవెంట్​లో భారత్​కు రెండు పతకాలు- మను బాకర్​కు నిరాశ

Asian Games 2026
ఆసియా గేమ్స్​ (Source : AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 9:36 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 10:16 AM IST

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Asian Games 2026 LIVE : ఆసియా గేమ్స్​ నాలుగో రోజు భారత అథ్లెట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇవాళ షూటింగ్, కబడ్డీ, రోయింగ్​తోపాటు మరికొన్ని అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్లలో మన క్రీడాకారులు పోటీ పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు పతకాలు భారత్​ ఖాతాలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ఇవాళ్టి ఈవెంట్లపై లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!

LIVE FEED

10:15 AM, 23 Sep 2026 (IST)

పురుషుల స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత్ కాంస్యం నెగ్గింది. అనంత్ నరుకా, మరియాజ్ అహ్మద్ ఖాన్, భవతేగ్ సింగ్‌ త్రయానికి పతకం వచ్చింది. అంతకుముందు ఇవాళ ఉదయం జరిగిన మహిళల స్కీట్ ఈవెంట్​లోనూ భారత్ బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకుంది.

10:06 AM, 23 Sep 2026 (IST)

మహిళల కబడ్డీ టీమ్ ఇరాన్​పై విజయం సాధించింది. 37-23 తేడాతో ఇరాన్​పై ఇండియా నెగ్గింది.

9:28 AM, 23 Sep 2026 (IST)

10 మీటర్ల పిస్టల్ వ్యక్తిగత ఈవెంట్​లో మను బాకర్​కు నిరాశ ఎదురైంది. మను బాకర్ 5వ స్థానానికి పరిమితమైంది. దీంతో మెడల్​ లేకుండానే మను వెనుదిరగనుంది.

9:25 AM, 23 Sep 2026 (IST)

భారత్​కు మరో పతకం

స్కీట్ టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత్​కు కాంస్యం దక్కింది. భారత త్రయం పరినాజ్ ధాలివాల్, రైజా ధిల్లాన్, మహేశ్వరి చౌహాన్‌ త్రయం పతకం దక్కించుకున్నారు. అలాగే స్కీట్ వ్యక్తిగత ఈవెంట్​లో పరినాజ్, రియాజ్ ఫైనల్​కు చేరుకున్నారు.

9:25 AM, 23 Sep 2026 (IST)

భారత్​కు పతకం ఖాయం

సాఫ్ట్ టెన్నిస్ సింగిల్ విభాగంలో భారత్​కు పతకం ఖాయమైంది. ఫిలిప్పిన్స్​కు చెందిన షెర్విన్​ను జయ్ మీనా క్వార్టర్ ఫైనల్​లో 4-3 తేడాతో ఓడించి సెమీస్​కు దూసుకెళ్లాడు. దీంతో అతడికి కనీసం కాంస్యం ఖాయమైంది.

9:24 AM, 23 Sep 2026 (IST)

బ్యాడ్మింటన్​ సెమీఫైనల్​ మ్యాచ్​లపై అందరి ఫోకస్ నెలకొంది. పురుషుల సింగిల్స్, డబుల్స్ ఈవెంట్లలో ఇవాళ 11.30 గంటలకు చైనా అథ్లెట్లతో పోడీపడనున్నారు.

9:23 AM, 23 Sep 2026 (IST)

టేబుల్ టెన్నిస్​ మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లో భారత జోడీలు సత్తా చాటాయి. హర్మీత్- యశస్విని జోడీతోపాటు దియా- మనుష్ షా జంటలు రౌండ్ 16కు క్వాలిఫై అయ్యాయి

9:18 AM, 23 Sep 2026 (IST)

10 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్​ మహిలళ టీమ్​ విభాగంలో భారత్​కు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ ఈవెంట్​లో మను బాకర్, ఈషా సింగ్, సురుచి త్రయం పతకం నెగ్గడంలో విఫలమైంది.

9:18 AM, 23 Sep 2026 (IST)

నాలుగో రోడు ఈవెంట్లు ఇవే

  • జిమ్నాస్టిక్స్: మహిళల 'ఆల్-అరౌండ్' ఫైనల్
  • బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల, మహిళల టీమ్ సెమీఫైనల్స్
  • బాక్సింగ్: పురుషుల 60కిలోల, 80కిలోల విభాగాల ప్రిలిమినరీ రౌండ్లు
  • కనోయింగ్/కయాకింగ్: పురుషులు, మహిళలు, మిక్స్‌డ్ విభాగాల్లో వివిధ పోటీలు (500 మీటర్లు, 200 మీటర్లు)
  • క్రికెట్: మహిళల సెమీఫైనల్.
  • ఈక్వెస్ట్రియన్: ఈవెంటింగ్ జంపింగ్ మరియు పతక పోరు
  • ఈ-స్పోర్ట్స్: ఈ ఫుట్‌బాల్
  • ఫెన్సింగ్: మహిళల 'ఫాయిల్', పురుషుల 'సేబర్' వ్యక్తిగత పోటీలు
  • హాకీ: థాయిలాండ్ vs భారత్ (మహిళల పూల్ బి)
  • కబడ్డీ: బంగ్లాదేశ్ vs భారత్ (పురుషుల గ్రూప్ ఎ), ఇరాన్ vs భారత్ (మహిళల గ్రూప్ ఎ)
  • రోయింగ్: పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో వివిధ ఫైనల్స్ (పతక పోరు)
  • షూటింగ్: మహిళల 10మీ ఎయిర్ పిస్టల్ (ఫైనల్), పురుషులు, మహిళల 'స్కీట్' ఫైనల్స్
  • సాఫ్ట్ టెన్నిస్: పురుషులు, మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్స్
  • స్క్వాష్: పురుషులు, మహిళల సింగిల్స్, అలాగే మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ మొదటి రౌండ్లు
  • ఈత: పురుషుల 100మీ బటర్‌ఫ్లై, 200మీ ఫ్రీస్టైల్
  • టేబుల్ టెన్నిస్: పురుషులు, మహిళల టీమ్ సెమీఫైనల్స్; సింగిల్స్, డబుల్స్ మొదటి రౌండ్లు
  • వెయిట్‌లిఫ్టింగ్: రిషికాంత్ సింగ్ (పురుషుల 60కిలోలు), మీరాబాయి చాను (మహిళల 49కిలోలు), జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ (53కిలోలు), సేరం నిరుపమ దేవి (61కిలోలు), హర్జిందర్ కౌర్ (69కిలోలు)
Last Updated : September 23, 2026 at 10:16 AM IST

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