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LIVE : సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో భారత మిక్స్​డ్ డబుల్స్​ గెలుపు- తదుపరి రౌండ్​కు క్వాలిఫై

Asian Games 2026
ఆసియా క్రీడలు లైవ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 6:59 AM IST

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Asian Games 2026 LIVE : 2026 ఆసియా గేమ్స్​లో తొలి రోజు రెండు పతకాలు సాధించిన భారత్ రెండో రోజు మరింత ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగింది. కబడ్డి, టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ సహా మరిన్ని ఈవెంట్లలో భారత అథ్లెట్లు పోటీ పడనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆసియా క్రీడల రెండో రోజు ఈవెంట్లు లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!

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6:59 AM, 21 Sep 2026 (IST)

50మీటర్ల స్విమ్మింగ్​ ఈవెంట్​లో భారత అథ్లెట్ శ్రీహరి నటరాజ్​ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాడు.

6:51 AM, 21 Sep 2026 (IST)

సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో భారత మిక్స్​డ్ డబుల్స్​ విజయం

సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో భారత మిక్స్​డ్ డబుల్స్​ విజయం సాధించింది. కంబోడియా జోడీ వివా- కున్​తో తలపడ్డ ఆదిత్య తివారి - జయ్ మీనా ద్వయం 5-0తో విజయం సాధించింది. దీంతో తదుపరి రౌండ్​కు క్వాలిఫై అయ్యింది.

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ASIAN GAMES 2026
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