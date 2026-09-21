LIVE : సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో భారత మిక్స్డ్ డబుల్స్ గెలుపు- తదుపరి రౌండ్కు క్వాలిఫై
ఆసియా క్రీడలు లైవ్ (Source : IANS)
Asian Games 2026 LIVE : 2026 ఆసియా గేమ్స్లో తొలి రోజు రెండు పతకాలు సాధించిన భారత్ రెండో రోజు మరింత ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగింది. కబడ్డి, టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ సహా మరిన్ని ఈవెంట్లలో భారత అథ్లెట్లు పోటీ పడనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆసియా క్రీడల రెండో రోజు ఈవెంట్లు లైవ్ అప్డేట్లు మీ కోసం!
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50మీటర్ల స్విమ్మింగ్ ఈవెంట్లో భారత అథ్లెట్ శ్రీహరి నటరాజ్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు.
సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో భారత మిక్స్డ్ డబుల్స్ విజయం
సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో భారత మిక్స్డ్ డబుల్స్ విజయం సాధించింది. కంబోడియా జోడీ వివా- కున్తో తలపడ్డ ఆదిత్య తివారి - జయ్ మీనా ద్వయం 5-0తో విజయం సాధించింది. దీంతో తదుపరి రౌండ్కు క్వాలిఫై అయ్యింది.