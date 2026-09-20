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ఆసియా క్రీడలు 2026 : బంగ్లాదేశ్​తో​ రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్- టాస్​ గెలిచిన బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్

Asian Games 2026 Day 1 Live Updates
ఆసియా క్రీడలు 2026 (Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 10:57 AM IST

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Asian Games 2026 Day 1 Live Updates : జపాన్‌లోని ఐచి-నగోయా వేదికగా ఆసియా క్రీడలు జరగుతున్నాయి. శనివారం మొదలైన ఈ క్రీడల్లో 503 మంది భారీ సైన్యంతో భారత్​ బరిలోకి దిగింది. సెంచరీ పతకాలపైనే గురి పెట్టింది. ఆదివారం బ్యాడ్మింటన్, క్రికెట్, హకీ, మిక్స్​డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, షూటింగ్, సాఫ్ట్ టెన్నిస్, స్విమ్మింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, టెక్​బాల్, వుషు క్రీడలు ఉన్నాయి.

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10:50 AM, 20 Sep 2026 (IST)

బంగ్లాదేశ్​తో భారత్​ రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్

బంగ్లాదేశ్​తో జరుగుతున్న మహిళల ఆసియా క్రీడల రెండో సెమీఫైనల్​ మ్యాచ్​లో భారత్​ టాస్​ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్​కు దిగింది.

10:46 AM, 20 Sep 2026 (IST)

టేబుల్‌ టెన్నిస్‌లో భారత్​ శుభారంభం

భారత మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ జట్టు గ్రూప్-ఎఫ్ తొలిమ్యాచ్‌లో అదరగొట్టింది. ఇండోనేషియాపై 3-0తేడాతో విజయం సాధించి శుభారంభం చేసింది.

10:45 AM, 20 Sep 2026 (IST)

మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో సెమీఫైనల్​కు సుచికా

మహిళల ట్రెడిషనల్ మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 60కేజీల విభాగంలో వెటరన్ అథ్లెట్ సుచికా తరియాల్ సెమీఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించింది. ఈ గెలుపు ద్వారా ఆమె కాంస్య పతకాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.

10:45 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ విభాగంలో మహిళల జట్టు రజతం

జపాన్‌లోని నగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియాక్రీడల్లో భారత్ బోణీ కొట్టింది. ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ విభాగంలో మహిళల జట్టు రజతం కైవసం చేసుకుంది. మహిళల 10మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో ఎలవేనిల్ వలరివన్, విదర్శ వినోద్, సోనం మస్కార్‌ త్రయం రజత పతకాన్ని ముద్దాడింది.

10:42 AM, 20 Sep 2026 (IST)

టెక్‌బాల్‌లో పతకం చేజారింది

ఆసియా క్రీడల్లో తొలిసారిగా జరిగిన టెక్‌బాల్‌లో భారత్‌కు నిరాశ ఎదురైంది. మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌ విభాగంలో భారత జోడీ కాంస్య పతక పోరులో వియత్నాం చేతిలో 0-2తో ఓడింది.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 DAY 1 LIVE UPDATES
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