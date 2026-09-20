ఆసియా క్రీడలు 2026 : బంగ్లాదేశ్తో రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్- టాస్ గెలిచిన బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్
Asian Games 2026 Day 1 Live Updates : జపాన్లోని ఐచి-నగోయా వేదికగా ఆసియా క్రీడలు జరగుతున్నాయి. శనివారం మొదలైన ఈ క్రీడల్లో 503 మంది భారీ సైన్యంతో భారత్ బరిలోకి దిగింది. సెంచరీ పతకాలపైనే గురి పెట్టింది. ఆదివారం బ్యాడ్మింటన్, క్రికెట్, హకీ, మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, షూటింగ్, సాఫ్ట్ టెన్నిస్, స్విమ్మింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, టెక్బాల్, వుషు క్రీడలు ఉన్నాయి.
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బంగ్లాదేశ్తో భారత్ రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్
బంగ్లాదేశ్తో జరుగుతున్న మహిళల ఆసియా క్రీడల రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగింది.
టేబుల్ టెన్నిస్లో భారత్ శుభారంభం
భారత మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ జట్టు గ్రూప్-ఎఫ్ తొలిమ్యాచ్లో అదరగొట్టింది. ఇండోనేషియాపై 3-0తేడాతో విజయం సాధించి శుభారంభం చేసింది.
మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో సెమీఫైనల్కు సుచికా
మహిళల ట్రెడిషనల్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 60కేజీల విభాగంలో వెటరన్ అథ్లెట్ సుచికా తరియాల్ సెమీఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ గెలుపు ద్వారా ఆమె కాంస్య పతకాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో మహిళల జట్టు రజతం
జపాన్లోని నగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియాక్రీడల్లో భారత్ బోణీ కొట్టింది. ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో మహిళల జట్టు రజతం కైవసం చేసుకుంది. మహిళల 10మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ ఈవెంట్లో ఎలవేనిల్ వలరివన్, విదర్శ వినోద్, సోనం మస్కార్ త్రయం రజత పతకాన్ని ముద్దాడింది.
టెక్బాల్లో పతకం చేజారింది
ఆసియా క్రీడల్లో తొలిసారిగా జరిగిన టెక్బాల్లో భారత్కు నిరాశ ఎదురైంది. మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగంలో భారత జోడీ కాంస్య పతక పోరులో వియత్నాం చేతిలో 0-2తో ఓడింది.