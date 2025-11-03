కపిల్ దేవ్ టు హర్మన్ప్రీత్- భారత్ను ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిపిన కెప్టెన్లు వీళ్లే
కపిల్ దేవ్ నుంచి హర్మన్ప్రీత్ కౌర్- వన్డేల్లో టీమ్ఇండియాను ప్రపంచ కప్ ఛాంపియన్గా నిలిపిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!
Published : November 3, 2025 at 11:38 AM IST
Indian Captains World Cup Winners : ఏ ఆటలోనైనా వరల్డ్కప్ అనేది అపురూపమైనది. ముఖ్యంగా క్రికెట్లో వన్డే వరల్డ్కప్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకం. కెరీర్లో ఒక్కసారైనా వరల్డ్కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని ఆటగాళ్లు భావిస్తుంటారు. అయితే దశాబ్దాలుగా టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు వన్డే వరల్డ్కప్లో పాల్గొంటున్నా ఆ కల మాత్రం తీరడం లేదు. ట్రోఫీ మన అమ్మాయిలకు అందని ద్రాక్షగానే ఉంది. గతంలో రెండుసార్లు (2005, 2017) ఫైనల్దాకా వచ్చినా కప్పు చేజారింది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అవకాశాన్ని హర్మన్ప్రీత్ సేన వదల్లేదు.
హర్మన్ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఈ టోర్నీ ఆసాంతం పట్టు వదలకుండా పోరాడింది. తాజాగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్లోనూ అదే స్ఫూర్తితో పోరాడి తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది టీమ్ఇండియా. ఈ క్రమంలో భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ పేరు రికార్డుల్లోకెక్కింది. భారత మహిళల జట్టుకు వన్డే వరల్డ్కప్ అందించిన తొలి కెప్టెన్గా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషులు, మహిళలు) వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గిన కెప్టెన్లు ఎవరు? తెలుసుకుందాం!
టీమ్ఇండియా ఖాతాలో మూడో ట్రోఫీ
భారత పురుష మహిళా జట్లు ఇప్పటిదాకా ఏడుసార్లు వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి. ఈ ప్రయాణంలో, చాలా మంది దిగ్గజాలు కెప్టెన్లుగా పనిచేస్తూ మెగా టోర్నీలో జట్టును నడిపించారు. ఇందులో భారత పురుషుల జట్టు నాలుగు, మహిళల మూడుసార్లు వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి. ఇందులో ఇరుజట్లు కలిపి మూడుసార్లు ట్రోఫీ నెగ్గాయి.
మొదటి కెప్టెన్
భారత్ తొలిసారి 1983లో వన్డే వరల్డ్ కప్ నెగ్గింది. అప్పుడు జట్టుకు కపిల్ దేవ్ నాయకత్వం వహించాడు. ఇదే భారత్కు మొట్టమొదటి వరల్డ్కప్ కావడం విశేషం. ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత 2003లో సౌరభ్ గంగూలీ నాయకత్వంలో భారత్ ఫైనల్ చేరింది. కానీ ఆసీస్తో ఫైనల్లో ఓడింది.
రెండో కెప్టెన్
మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా మళ్లీ 2011లో ఫైనల్ చేరింది. ఈసారి శ్రీలంకపై ఫైనల్లో నెగ్గి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. దీంతో కపిల్ దేవ్ తర్వాత భారత్కు వరల్డ్కప్ ట్రోఫీ అందించిన రెండో కెప్టెన్గా ధోనీ రికార్డులకెక్కాడు. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో 2023లో భారత్ ఫైనల్స్కు చేరింది. కానీ మరోసారి ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయింది.
మూడో కెప్టెన్
తాజాగా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీలో భారత్ మహిళా క్రికెట్ తొలిసారి విజేతగా నిలిచింది. గతంలో 2005 , 2017లో మిథాలీ రాజ్ నాయకత్వంలో ఫైనల్ చేరినా రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. కానీ ఇప్పుడు పట్టు వదలని భారత్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో సౌతాఫ్రికాపై నెగ్గి సగర్వంగా ట్రోఫీ అందుకుంది. దీంతో భారత్కు వన్డే వరల్డ్కప్ అందించిన మూడో కెప్టెన్గా హర్మన్ రికార్డుల్లోకెక్కింది.
మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ విజేతలు వీళ్లే!
- 1973 - ఇంగ్లాండ్
- 1978 - ఆస్ట్రేలియా
- 1982 - ఆస్ట్రేలియా
- 1988 - ఆస్ట్రేలియా
- 1993 - ఇంగ్లాండ్
- 1997 - ఆస్ట్రేలియా
- 2000 - న్యూజిలాండ్
- 2005 - ఆస్ట్రేలియా
- 2009 - ఇంగ్లాండ్
- 2013 - ఆస్ట్రేలియా
- 2017 - ఇంగ్లాండ్
- 2022 - ఆస్ట్రేలియా
- 2025 - భారత్
