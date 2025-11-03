ETV Bharat / sports

కపిల్ దేవ్ టు హర్మన్‌ప్రీత్- భారత్​ను ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిపిన కెప్టెన్లు వీళ్లే

కపిల్ దేవ్ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్- వన్డేల్లో టీమ్​ఇండియాను ప్రపంచ కప్ ఛాంపియన్‌గా నిలిపిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!

Indian Captains Worldcup Winners
Indian Captains Worldcup Winners (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Indian Captains World Cup Winners : ఏ ఆటలోనైనా వరల్డ్​కప్ అనేది అపురూపమైనది. ముఖ్యంగా క్రికెట్​లో వన్డే వరల్డ్​కప్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకం. కెరీర్​లో ఒక్కసారైనా వరల్డ్​కప్​ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని ఆటగాళ్లు భావిస్తుంటారు. అయితే దశాబ్దాలుగా టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు వన్డే వరల్డ్​కప్​లో పాల్గొంటున్నా ఆ కల మాత్రం తీరడం లేదు. ట్రోఫీ మన అమ్మాయిలకు అందని ద్రాక్షగానే ఉంది. గతంలో రెండుసార్లు (2005, 2017) ఫైనల్​దాకా వచ్చినా కప్పు చేజారింది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అవకాశాన్ని హర్మన్​ప్రీత్ సేన వదల్లేదు.

హర్మన్​ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఈ టోర్నీ ఆసాంతం పట్టు వదలకుండా పోరాడింది. తాజాగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్​లోనూ అదే స్ఫూర్తితో పోరాడి తొలిసారి కప్పును ముద్దాడింది టీమ్ఇండియా. ఈ క్రమంలో భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ పేరు రికార్డుల్లోకెక్కింది. భారత మహిళల జట్టుకు వన్డే వరల్డ్​కప్ అందించిన తొలి కెప్టెన్​గా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషులు, మహిళలు) వన్డే వరల్డ్​కప్​ నెగ్గిన కెప్టెన్లు ఎవరు? తెలుసుకుందాం!

టీమ్​ఇండియా ఖాతాలో మూడో ట్రోఫీ
భారత పురుష మహిళా జట్లు ఇప్పటిదాకా ఏడుసార్లు వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్​కు చేరుకున్నాయి. ఈ ప్రయాణంలో, చాలా మంది దిగ్గజాలు కెప్టెన్లుగా పనిచేస్తూ మెగా టోర్నీలో జట్టును నడిపించారు. ఇందులో భారత పురుషుల జట్టు నాలుగు, మహిళల మూడుసార్లు వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్​కు చేరుకున్నాయి. ఇందులో ఇరుజట్లు కలిపి మూడుసార్లు ట్రోఫీ నెగ్గాయి.

మొదటి కెప్టెన్
భారత్ తొలిసారి 1983లో వన్డే వరల్డ్ కప్ నెగ్గింది. అప్పుడు జట్టుకు కపిల్ దేవ్ నాయకత్వం వహించాడు. ఇదే భారత్​కు మొట్టమొదటి వరల్డ్​కప్ కావడం విశేషం. ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత 2003లో సౌరభ్ గంగూలీ నాయకత్వంలో భారత్ ఫైనల్ చేరింది. కానీ ఆసీస్​తో ఫైనల్​లో ఓడింది.

రెండో కెప్టెన్
మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా మళ్లీ 2011లో ఫైనల్​ చేరింది. ఈసారి శ్రీలంకపై ఫైనల్​లో నెగ్గి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. దీంతో కపిల్ దేవ్ తర్వాత భారత్​కు వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీ అందించిన రెండో కెప్టెన్​గా ధోనీ రికార్డులకెక్కాడు. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో 2023లో భారత్ ఫైనల్స్‌కు చేరింది. కానీ మరోసారి ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయింది.

మూడో కెప్టెన్
తాజాగా కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీలో భారత్​ మహిళా క్రికెట్ తొలిసారి విజేతగా నిలిచింది. గతంలో 2005 , 2017లో మిథాలీ రాజ్ నాయకత్వంలో ఫైనల్​ చేరినా రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. కానీ ఇప్పుడు పట్టు వదలని భారత్ ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో సౌతాఫ్రికాపై నెగ్గి సగర్వంగా ట్రోఫీ అందుకుంది. దీంతో భారత్​కు వన్డే వరల్డ్​కప్ అందించిన మూడో కెప్టెన్​గా హర్మన్ రికార్డుల్లోకెక్కింది.

మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌ విజేతలు వీళ్లే!

  • 1973 - ఇంగ్లాండ్
  • 1978 - ఆస్ట్రేలియా
  • 1982 - ఆస్ట్రేలియా
  • 1988 - ఆస్ట్రేలియా
  • 1993 - ఇంగ్లాండ్
  • 1997 - ఆస్ట్రేలియా
  • 2000 - న్యూజిలాండ్
  • 2005 - ఆస్ట్రేలియా
  • 2009 - ఇంగ్లాండ్
  • 2013 - ఆస్ట్రేలియా
  • 2017 - ఇంగ్లాండ్
  • 2022 - ఆస్ట్రేలియా
  • 2025 - భారత్

