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మెస్సి ఫేర్‌వెల్‌కు స్పెషల్ టచ్- అభిమానులకు ఎమోషనల్ మూమెంట్

చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతున్న మెస్సి- ప్రత్యేకంగా తయారైన నంబర్ 10 జెర్సీ- 20 ఏళ్లకు పైగా సాగిన అర్జెంటీనా కెరీర్‌కు వీడ్కోలు

Lionel Messi Farewell Match
లియోనెల్ మెస్సి (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 12:01 PM IST

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Lionel Messi Farewell Match : 20 ఏళ్లకు పైగా అర్జెంటీనా జెర్సీలో కనిపించిన లియోనెల్ మెస్సి ఇప్పుడు అదే జెర్సీలో చివరిసారి బరిలోకి దిగబోతున్నారు. వరల్డ్ కప్‌లు, కోపా అమెరికాలు, ఎన్నో రికార్డులతో సాగిన కెరీర్‌కు సొంత అభిమానుల మధ్య వీడ్కోలు చెప్పబోతున్నారు. ఆ మ్యాచ్‌కు ముందు మెస్సి సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఆయన చూపించిన జెర్సీతో పాటు రాసిన ఒకే ఒక్క లైన్ ఇప్పుడు అభిమానులను ఎమోషనల్ అయ్యేలా చేస్తోంది.

చివరి మ్యాచ్ కోసం స్పెషల్ జెర్సీ
తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో వేసుకునే ప్రత్యేక జెర్సీని మెస్సి బయటపెట్టారు. వెనుక మెస్సీ పేరు, ఆయన ఐకానిక్ నంబర్ 10 గోల్డ్ కలర్‌లో కనిపించేలా డిజైన్ చేశారు. జెర్సీ వెనుక భాగంలో మరో స్పెషల్ డిజైన్ కూడా ఉంది. దీన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన మెస్సి 'ఒకే ఒక్క చివరి మ్యాచ్ జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జెర్సీ' అని రాశారు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అర్జెంటీనా తరఫున ఆడిన మెస్సీ ఇప్పుడు తన చివరి మ్యాచ్ ముందు ఈ జెర్సీని చూపించడంతో ఆ పోస్ట్‌కు అభిమానుల నుంచి భారీగా రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

అక్టోబర్ 6న చివరి మ్యాచ్
మెస్సి చివరిసారిగా అర్జెంటీనా తరఫున అక్టోబర్ 6న బరిలోకి దిగనున్నారు. బ్యూనస్ ఎయిర్స్‌లోని రివర్ ప్లేట్ స్టేడియంలో బెనిన్‌తో జరిగే ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ అతనికి చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కానుంది. మెస్సితో పాటు రోడ్రిగో డి పాల్, జియోవానీ లో సెల్సో కూడా ఈ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. సొంత దేశంలో అభిమానుల మధ్య మెస్సి అర్జెంటీనా జెర్సీలో కనిపించడం ఇదే చివరిసారి కావడంతో బెనిన్ మ్యాచ్‌పై ఇప్పటి నుంచే ఫోకస్ పెరిగింది.

రెండు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌లు
బెనిన్ మ్యాచ్‌కు ముందు అర్జెంటీనా మరో రెండు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. సెప్టెంబర్ 30న కార్డోబాలోని మారియో అల్బెర్టో కెంపెస్ స్టేడియంలో బొలీవియాతో మ్యాచ్ ఉంటుంది. అక్టోబర్ 3న రివర్ ప్లేట్ స్టేడియంలో బుర్కినా ఫాసోను ఎదుర్కొంటుంది. మెస్సి మాత్రం అక్టోబర్ 6న జరిగే బెనిన్ మ్యాచ్‌కు జట్టుతో కలవనున్నారు. మూడు మ్యాచ్‌ల ఈ షెడ్యూల్‌లో చివరిది మెస్సి ఫేర్‌వెల్‌గా ఉండనుంది.

207 మ్యాచ్‌లు 125 గోల్స్
మెస్సి 2005లో అర్జెంటీనా సీనియర్ జట్టుకు అరంగేట్రం చేశారు. ఇప్పటివరకు 207 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడి 125 గోల్స్ చేశారు. అర్జెంటీనా తరఫున అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాడిగానే కాకుండా అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ప్లేయర్‌గా కూడా ఉన్నారు. బెనిన్‌తో బరిలోకి దిగితే అది అతనికి 208వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ అవుతుంది. 2014 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో జర్మనీ చేతిలో ఓటమి, 2016 కోపా అమెరికా ఫైనల్‌లో చిలీ చేతిలో పరాజయం తర్వాత మెస్సిపై చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. 2021 కోపా అమెరికా గెలవడంతో అర్జెంటీనాకు 28 ఏళ్ల తర్వాత పెద్ద అంతర్జాతీయ టైటిల్ దక్కింది.

ఖతార్‌లో నెరవేరిన కల
2022 ఖతార్ వరల్డ్ కప్ మెస్సి అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో అతిపెద్ద విజయంగా నిలిచింది. ఫ్రాన్స్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌లో రెండు గోల్స్ చేసిన అతను, పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో కూడా తన కిక్‌ను గోల్‌గా మార్చారు. 3-3తో ముగిసిన మ్యాచ్ తర్వాత అర్జెంటీనా షూటౌట్‌లో 4-2తో గెలిచి ప్రపంచకప్ అందుకుంది. 2024లో మరోసారి కోపా అమెరికా టైటిల్ గెలిచారు. 2026 వరల్డ్ కప్‌లో కూడా మెస్సి ఎనిమిది గోల్స్, నాలుగు అసిస్ట్స్ చేశారు. అల్జీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తన తొలి వరల్డ్ కప్ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశారు. మొత్తం ఆరు వరల్డ్ కప్‌లలో 34 మ్యాచ్‌లు ఆడి 21 గోల్స్ చేశారు.

క్లబ్ ఫుట్‌బాల్ మాత్రం కొనసాగుతుంది
అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌కు వీడ్కోలు చెప్పినా మెస్సి పూర్తిగా ఆట నుంచి తప్పుకోవడం లేదు. అర్జెంటీనా తరఫున తన కెరీర్‌ను ముగించిన తర్వాత ఇంటర్ మయామితో క్లబ్ ఫుట్‌బాల్ కొనసాగించనున్నారు. అక్టోబర్ 6న బెనిన్‌తో జరిగే మ్యాచ్ తర్వాత మెస్సి ఫోకస్ పూర్తిగా క్లబ్ ఫుట్‌బాల్‌పైనే ఉండనుంది.

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