కన్నీళ్లతో మెస్సీ వీడ్కోలు- చివరి మ్యాచ్లోనూ గోల్!
21 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ కెరీర్కు మెస్సీ వీడ్కోలు- 85 వేల మంది అభిమానుల మధ్య చివరి మ్యాచ్- కన్నీళ్లతో కనిపించిన మెస్సీ
Published : October 7, 2026 at 11:14 AM IST
Messi Argentina Farewell Match : అర్జెంటీనా జెర్సీలో లియోనెల్ మెస్సీ చివరి మ్యాచ్ కూడా ఎమోషన్తోనే సాగింది. 21 ఏళ్లుగా జాతీయ జట్టుకు ఆడిన మెస్సీ బ్యూనస్ ఎయిర్స్లో అభిమానుల మధ్య వీడ్కోలు పలికాడు. మ్యాచ్కు ముందు నుంచే స్టేడియం మొత్తం అతడి పేరుతో నిండిపోయింది. జట్టు బస్సు స్టేడియంకు వస్తున్న సమయంలో రోడ్డు పక్కన వేలాది మంది అభిమానులు నిలబడగా, వారిని చూసి మెస్సీ కన్నీళ్లు తుడుచుకున్నాడు. మైదానంలోకి తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి వచ్చాడు. భార్య ఆంటొనెలా రోకుజో, తల్లి సెలియా కుచిట్టిని వీఐపీ బాక్స్ నుంచి చూస్తుండగా వారికి చేతులు ఊపాడు. 85 వేల మంది మధ్య జరిగిన ఈ ఫేర్వెల్ను 'ది లాస్ట్ టాంగో' పేరుతో నిర్వహించారు. మొదటి నుంచి చివరి వరకు మ్యాచ్ కంటే మెస్సీ వీడ్కోలుకే ఎక్కువ ఫోకస్ కనిపించింది.
చివరి మ్యాచ్లోనూ గోల్
బెనిన్తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మెస్సీ చివరిసారి కూడా తన పేరు స్కోర్బోర్డ్పై హైలెట్ అయ్యేలా చేశాడు. అర్జెంటీనా 3-0తో గెలవగా, నికోలస్ ఒటమెండీ చేసిన తొలి గోల్కు మెస్సీ అసిస్ట్ ఇచ్చాడు. నికో పాజ్ మరో గోల్ చేశాడు. 71వ నిమిషంలో వచ్చిన పెనాల్టీని మెస్సీ గోల్గా మార్చాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో అది అతడి 126వ గోల్. అర్జెంటీనా తరఫున ఇది 208వ మ్యాచ్ కూడా. మ్యాచ్ మొదలయ్యే ముందు మెస్సీ పదో నంబర్తో భారీ అర్జెంటీనా జెర్సీని మైదానంపై పరిచారు. దానిపై 'గ్రాసియాస్' అని రాసి ఉండగా అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లతో స్పందించారు.
పదో నిమిషంలో ఆట ఆపేశారు
మ్యాచ్ పదో నిమిషంలో ఆటను ఆపేశారు. మెస్సీ జెర్సీ నంబర్ 10కి గుర్తుగా ఒక నిమిషం పాటు స్టేడియం మొత్తం నిలబడి చప్పట్లతో అతడికి వీడ్కోలు చెప్పింది. జాతీయ గీతం సమయంలో ఫాక్లాండ్స్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న ఫాబియో సాంటానా పాడుతుండగా మెస్సీ మరోసారి భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులు, సహచరులు, అభిమానుల మధ్య చివరిసారి అర్జెంటీనా జెర్సీలో నిలబడిన మెస్సీకి ఆ రాత్రి ప్రతి మూమెంట్ ఎమోషనల్ అయ్యేలా చేసింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత స్టేడియం పైభాగంలో డ్రోన్ షో నిర్వహించారు. ఆకాశంలో మెస్సీ రూపాన్ని చూపిస్తూ అతడి కెరీర్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎనిమిది బాలన్ డి'ఓర్ అవార్డులు గెలిచిన స్టార్కు అర్జెంటీనా అభిమానులు ఇచ్చిన ఫేర్వెల్లో కన్నీళ్లు, చప్పట్లు రెండూ కనిపించాయి.