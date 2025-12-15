దిల్లీ ఈవెంట్లో మెస్సిని కలిసిన జై షా- ఫుట్బాల్ స్టార్కు టీ20 వరల్డ్కప్ టికెట్
దిల్లీ స్టేడియంలో మెస్సి సందడి- ఫుట్బాల్ను కలిసిన ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా
Published : December 15, 2025 at 7:40 PM IST
Messi GOAT Tour India 2025 : అర్జెంటినా ఫుట్బాస్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సి గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యటన ముగిసింది. సోమవారం దిల్లీ ఈవెంట్తో మెస్సి టూర్ కంప్లీట్ అయ్యింది. మూడు రోజులుగా భారత పర్యటనలో ఉన్న మెస్సి సోమవారం దిల్లీలో సందడి చేశాడు. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మెస్సి పాల్గొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా మెస్సిని ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా, దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా, డీడీసీఏ అధ్యక్షుడు రోహన్ జైట్లీ కలిశారు.
మెస్సికి షా స్పెషల్ గిఫ్ట్
మెస్సికి జై షా స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. మెస్సికి భారత క్రికెట్ జట్టు జెర్సీ, బ్యాట్ను బహుకరించాడు. అలాగే మరో రెండు నెలల్లో ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ టికెట్ ఇచ్చారు. ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్లో USAను ఢీ కొట్టింది. ఫిబ్రవరి 7న వాంఖడే వేదికగా జరిగే ఈ మ్యాచ్ను చూసేందుకు రావాలని మెస్సిని జై షా కోరాడు. ఈ మేరకు మ్యాచ్కు సంబంధించిన టికెట్ను అతడికి అందించాడు. ఇక ఈ ఈవెంట్లో మెస్సి పిల్లలతో కలిసి కాసేపు ఫుట్బాల్ ఆడాడు. అతడిని చూసేందుకు వేలాది ప్రేక్షకులు వచ్చారు.
🏏⚽️ In a rare crossover moment for global sport, ICC Chairman Jay Shah met football icon Lionel Messi, Luis Suarez and Rodrigo De Paul and presented them with #TeamIndia jerseys and a signed bat by the ICC T20 World Cup 2024 winning Indian team in New Delhi.@JayShah |… pic.twitter.com/C4uJEJBna1— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
మళ్లీ వస్తా!
ఈ సందర్భంగా మెస్సి స్టేడియంలోని ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. తాను మళ్లీ కచ్చితంగా భారత్కు వస్తానని చెప్పాడు. "భారత్లో గతకొన్ని రోజులుగా మీరు నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. ఇది నాకు ఓ ప్రత్యేకమైన అనుభవం. ఇక్కన నేను ఉన్నది మూడు రోజులే. తక్కువ సమయంలోనే మీ నుంచి ఇంత ప్రేమ పొందడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నాపై మీకు అభిమానం ఉంటుందని తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడం అద్భుతంగా ఉంది. మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. కచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మళ్లీ భారత్కు వస్తాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు" అని మెస్సి తెలిపాడు.
VIDEO | Delhi: Argentine footballer Lionel Messi addresses the gathering at Arun Jaitley Stadium.— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2025
కోల్కతాలో ఫెయిల్
కాగా, ఈ టూర్లో మెస్సి తొలుత కోల్కతా ఈవెంట్లో పాల్గొన్నాడు. ఈనెల 13న భారత్కు వచ్చిన అతడు తొలుత కోల్కతాలో పర్యటించాడు. అక్కడ తన 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని వర్చువల్గా ప్రారంభించాడు. అనంతరం వివేకానంద యువభారతి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో ఈవెంట్లో పాల్గొన్నాడు. అయితే ఈ ఈవెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది! భద్రతా కారణాల వల్ల మెస్సి 20 నిమిషాల్లోనే మైదానం వీడాడు. దీంతో అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వాటర్ బాటిళ్లు, కుర్చీలు మైదానంలోకి విసిరేశారు. అలాగే భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు గ్రౌండ్లోకి దూసుకొచ్చారు. దీంతో గందరగోళం పరిస్థితి ఏర్పడింది. అనంతరం ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ శతద్రు దత్తాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రేక్షకులకు టికెట్ డబ్బులు పూర్తిగా రిఫండ్ చేస్తామని ఆర్గనైజర్ ఒప్పుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్, ముంబయి సూపర్ సక్సెస్
కోల్కతా తర్వాత అదే రోజు రాత్రి హైదరాబాద్లో పర్యటించాడు. ఇక్కడ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో ఫ్రెండ్షిప్ మ్యాచ్ ఆడాడు. దాదాపు గంటసేపు స్టేడియంలో గడిపాడు. అనంతరం మెస్సిని సీఎం సత్కరించారు. ఇక్కడ్నుంచి మెస్సి ముంబయికి వెళ్లాడు. ఆదివారం ముంబయి వాంఖడేలో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందుల్కర్తో కలిశాడు. మెస్సికి సచిన్ వరల్డ్కప్ జెర్సీ ఇవ్వగా, మెస్సి రిటర్న్లో సచిన్ను ఫుట్బాల్ ఇచ్చాడు.
