ETV Bharat / sports

ఓటమితో మెస్సీ కన్నీళ్లు- హగ్ చేసుకున్న యమాల్- ఆ కారణాలతోనే అర్జెంటీనా ఓడిపోయిందా?

ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో ఓటమితో అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ మైదానంలోనే కంటతడి- అభిమానుల గుండెల్ని పిండేసిన దృశ్యం- మెస్సీ కన్నీటిపర్యంతంపై స్పందించిన అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్

Lionel Messi Gets Emotional
Lionel Messi (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Lionel Messi Gets Emotional : ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచాన్ని దశాబ్దాల పాటు తన ఆటతీరుతో అలరించిన దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీకి తన ఆఖరి వరల్డ్ కప్ పయనం నిరాశతో ముగిసింది. అమెరికాలోని మెట్‌లైఫ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో స్పెయిన్ చేతిలో అర్జెంటీనా 1-0 తేడాతో ఓడిపోయింది. అయితే ఈ ఓటమిని తట్టుకోలేక 39 ఏళ్ల మెస్సీ మైదానంలోనే కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. మెస్సీ మైదానంలోనే కంటతడి పెట్టడం ప్రపంచ క్రీడాభిమానుల హృదయాలను కలచివేసింది. బాధలో ఉన్న మెస్సీని ఉద్దేశించి అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్ (ఏఎఫ్ఏ) అత్యంత భావోద్వేగభరిత సందేశాన్ని విడుదల చేసింది. కెప్టెన్ కళ్లలో నుంచి వచ్చిన టియర్స్ తమ కన్నీళ్లతో సమానమని తమ నాయకుడికి మద్దతుగా నిలిచింది. తన సహచర ఆటగాళ్లు రన్నరప్ మెడల్స్ అందుకుంటున్న సమయంలో మెస్సీ తన ఆవేదనను దాచుకోలేక కంటతడి పెట్టుకుంటూ కనిపించాడు. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఏఎఫ్ఏ ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించింది.

"కెప్టెన్, నీ కన్నీళ్లు మా కన్నీళ్లు. మా జీవితాల్లో మర్చిపోలేని ఎన్నో గొప్ప సంతోషాలను నువ్వు మాకు అందించావు. ఆఖరి సెకను వరకు నువ్వు చూపిన అంకితభావానికి, మైదానంలో సృష్టించిన అద్భుతాలకు, నీ పోరాటానికి ధన్యవాదాలు. నిన్ను మేము ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాం లెయో."
- అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ అసోసియేషన్

మెస్సీ, యమాల్ ఆత్మీయ ఆలింగనం
ఫైనల్ విజయం ముగిసిన వెంటనే మైదానంలో ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయే ఒక చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ, స్పెయిన్ యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ దగ్గరకు వచ్చి ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. 2007లో యూనిసెఫ్ ఛారిటీ ఫొటోషూట్‌లో పసిపాపగా ఉన్న యమాల్‌ను మెస్సీ ఎత్తుకున్న ఫోటోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే యమాల్ తన 19వ ఏట ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలవడం, మెస్సీ అతనికి శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు.

అర్జెంటీనా ఓటమికి కారణాలు ఇవేనా?
బలమైన జట్టు అయినా అర్జెంటీనా తన ప్రపంచకప్ టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమవ్వడానికి, స్పెయిన్ చేతిలో ఓటమి పాలవ్వడానికి ప్రధానంగా కొన్ని కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మెస్సీపైనే అతిగా ఆధారపడటం
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ముందు వరకు 8 గోల్స్, 4 అసిస్ట్‌లతో సంచలన ఫామ్‌లో ఉన్న అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీని స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు వ్యూహాత్మకంగా కట్టడి చేశారు. మ్యాచ్ తొలి 15 నిమిషాల్లో మెస్సీ బంతిని కేవలం ఒకే ఒక్కసారి తాకగలిగాడంటే స్పెయిన్ వ్యూహం ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మ్యాచ్‌లో మెస్సీ 'ఎక్స్‌పెక్టెడ్ గోల్స్' నమోదు కేవలం 0.04 కాగా, అతడు జట్టు సహచరులకు ఒక్క కీ పాస్ కూడా ఇవ్వలేకపోయాడు. మెస్సీ విఫలమవ్వడంతో అర్జెంటీనా అటాకింగ్ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.

మిడ్‌ఫీల్డ్‌పై స్పెయిన్ ఆధిపత్యం
టోర్నమెంట్ అంతటా సాగినట్లే ఫైనల్లోనూ స్పెయిన్ మిడ్‌ఫీల్డ్ విభాగం అద్భుతంగా ఆడింది. అర్జెంటీనాకు బంతిని కంట్రోల్ చేసే అవకాశమే ఇవ్వకుండా నిరంతరం ఒత్తిడి పెంచారు. బంతిని శరవేగంగా పాస్ చేయడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థుల వద్ద నుంచి బంతిని తిరిగి దక్కించుకోవడంలో స్పెయిన్ మిడ్‌ఫీల్డర్లు చూపిన ప్రతిభ మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చివేసింది.

ఆ 'రెడ్ కార్డ్' కొంపముంచిందా?
నిర్ణీత సమయం ముగిసే క్రమంలో స్పెయిన్ డిఫెండర్ పౌ కుబార్సిపై దారుణమైన ఫౌల్ చేసినందుకు గాను ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ రెండో ఎల్లో కార్డ్ పొంది 'రెడ్ కార్డ్' ద్వారా మైదానాన్ని వీడాడు. టోర్నీ మొత్తంలో కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ ఇచ్చిన బలమైన స్పెయిన్ డిఫెన్స్‌ను 10 మంది ఆటగాళ్లతో ఛేదించడం అర్జెంటీనాకు సాధ్యపడలేదు. ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో స్పెయిన్ ఈ ఒక్క ప్లేయర్ అదనపు ప్రయోజనాన్ని వాడుకుని ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ ద్వారా విజేత గోల్ సాధించింది.

మార్టినెజ్ గాయం
ఈ టోర్నీలో క్రిస్టియన్ రోమెరో, లిసాండ్రో మార్టినెజ్‌ల డిఫెన్స్ జోడీ అర్జెంటీనాకు కొండంత బలాన్ని ఇచ్చింది. అయితే, ఫైనల్ మ్యాచ్ హాఫ్‌టైమ్‌ ముందు లిసాండ్రో మార్టినెజ్ గాయపడటంతో కోచ్ స్కలోని అతని స్థానంలో 38 ఏళ్ల సీనియర్ డిఫెండర్ నికోలస్ ఒటామెండిని దించాల్సి వచ్చింది. అంతకుముందు టోర్నీలో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడిన ఒటామెండి రాకతో అర్జెంటీనా రక్షణ శ్రేణిలో సమతుల్యత లోపించినట్లు అయ్యింది.

నామమాత్రంగా అర్జెంటీనా అటాకింగ్
ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ముందు వరకు టోర్నీలోనే అత్యధికంగా 19 గోల్స్ చేసిన జట్టుగా అర్జెంటీనాకు ఘనమైన రికార్డు ఉంది. కానీ, స్పెయిన్‌తో జరిగిన ఫైనల్లో నిర్ణీత 90 నిమిషాల సమయంలో అర్జెంటీనా గోల్ పోస్ట్ లక్ష్యంగా ఒక్క షాట్ కూడా కొట్టలేకపోయింది. మొత్తం 120 నిమిషాల్లో అర్జెంటీనా కొట్టిన షాట్లు కేవలం 2 మాత్రమే కాగా, స్పెయిన్ ఏకంగా 20 షాట్లు కొట్టింది.

FIFA ప్రపంచకప్ విజేత స్పెయిన్- ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపై విజయం- ట్రోఫీని అందజేసిన ట్రంప్

FIFA : ఫైనల్​కు ముందు మెస్సి ఎమోషనల్ పోస్టు - రిటైర్మెంట్​పై హింట్ ఇస్తున్నాడా?

TAGGED:

LIONEL MESSI TEARS
ARGENTINA DEFEAT REASONS
MESSI HUGS LAMINE YAMAL
FIFA WORLD CUP 2026 FINAL
LIONEL MESSI GETS EMOTIONAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.