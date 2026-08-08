మెస్సి తండ్రి కన్నుమూత - ఫుట్బాల్ స్టార్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం
లియోనెల్ మెస్సి ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం - దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో కన్నుమూసిన ఫుట్బాల్ స్టార్ తండ్రి
Published : August 8, 2026 at 7:51 PM IST
Lionel Messi Father Passed Away : అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి ఇంట్లో విషాదం జరిగింది. మెస్సి తండ్రి జార్జ్ మెస్సి (68) దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటలకు (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) కన్నుమూశారు. అర్జెంటీనాలోని తన స్వస్థలమైన రోసారియోలో జార్జ్ మెస్సి తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మెస్సి చిన్ననాటి క్లబ్ 'న్యూవెల్స్ ఓల్డ్ బాయ్స్' శనివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 'మెస్సి తండ్రి జార్జ్ మెస్సీ 68 ఏళ్ల వయసులో రొసారియో నగరంలో కన్నుమూశారు. ఆయనకు అట్లెటికో న్యూవెల్స్ ఓల్డ్ బాయ్స్ క్లబ్ తీవ్ర దుఃఖంతో వీడ్కోలు పలుకుతోంది' అని స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెస్సి అభిమానులు ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలుపుతున్నారు.
'జార్జ్ తన భార్య సెలియా కుసిట్టినితో కలిసి మెస్సి కెరీర్ను తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. మాల్వినాస్లో అతని ప్రస్థానం మొదలుకొని ప్రపంచ ఫుట్బాల్ శిఖరాలను చేరే వరకు, లియోనెల్ వేసిన ప్రతి అడుగులోనూ తన తండ్రి జార్జ్ పాత్ర ఉంది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు, సభ్యులు, అథ్లెట్లు మెస్సి కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నాం. జార్జ్, నీకు శాశ్వత వీడ్కోలు' న్యూవెల్ ఓల్డ్ బాయ్స్ క్లబ్ ఎక్స్లో సంతాపం ప్రకటించింది.
Lionel Messi's father Jorge Messi has passed away at the age of 68 years-old.— OneFootball (@OneFootball) August 8, 2026
Sending our love to the Messi family ❤️ pic.twitter.com/rLknBBDZ3D
కెరీర్ను తీర్చిదిద్దడంలో తండ్రిది కీలక పాత్ర
మెస్సి కెరీర్ ప్రారంభ దశల నుంచే ఆయన నిర్ణయాలలో పాలుపంచుకున్నారు. చివరికి తన కుమారుడు అర్జెంటీనాను విడిచి బార్సిలోనాకు వెళ్లాలని తీసుకున్న నిర్ణయంలోనూ కీలకంగా వ్యవహరించారు. అంతేకాకుండా, తన కెరీర్లో మెస్సి పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్, ఆ తర్వాత ఇంటర్ మియామితో డీల్స్ను కూడా కుదర్చడంలో కీలకంగా ఉన్నారు. కొంతకాలంగా జార్జ్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో మెస్సి కుటుంబ సభ్యులెవరూ 2026 ఫిఫాలో అర్జెంటీనా మ్యాచ్ల సందర్భంగా స్టాండ్స్లో కనిపించలేదు. అయితే ఈ వరల్డ్కప్ జరుగుతున్నప్పుడే జార్జ్ మృతి చెందారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆ పుకార్లను మెస్సి కుటుంబం తీవ్రంగా ఖండించింది.
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