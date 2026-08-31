రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మెస్సి - ఇన్స్టాలో ఎమోషనల్ పోస్టు
అభిమానులకు షాకిచ్చిన మెస్సి- అంతర్జాతీయ కెరీర్కు గుడ్ బై
లియోనల్ మెస్సి (ఫైల్) (Source : IANS)
Published : August 31, 2026 at 8:54 PM IST
Lionel Messi Retirement : అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుదీర్ఘ పోస్టు షేర్ చేశాడు. దీంతో ఫుట్బాల్ అభిమానుల హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. అతడు చివరిసారిగా ఫిఫా వరల్డ్కప్లో అర్జెంటీనా తరఫున బరిలోకి దిగాడు. ఈ టోర్నీలో మెస్సి 8 గోల్స్తో రాణించాడు. కానీ, అతడి జట్టు ఫైనల్లో స్పెయిన్పై ఓడిపోయి రన్నరప్గా నిలిచింది. సుదీర్ఘ కెరీర్లో మెస్సి 207 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ల్లో 127 గోల్స్ చేశాడు.