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రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మెస్సి - ఇన్​స్టాలో ఎమోషనల్ పోస్టు

అభిమానులకు షాకిచ్చిన మెస్సి- అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు గుడ్​ బై

Lionel Messi
లియోనల్ మెస్సి (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 8:54 PM IST

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Lionel Messi Retirement : అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో సుదీర్ఘ పోస్టు షేర్ చేశాడు. దీంతో ఫుట్​బాల్ అభిమానుల హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. అతడు చివరిసారిగా ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో అర్జెంటీనా తరఫున బరిలోకి దిగాడు. ఈ టోర్నీలో మెస్సి 8 గోల్స్​తో రాణించాడు. కానీ, అతడి జట్టు ఫైనల్​లో స్పెయిన్​పై ఓడిపోయి రన్నరప్​గా నిలిచింది. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో మెస్సి 207 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్​ల్లో 127 గోల్స్​ చేశాడు.

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MESSI RETIREMENT
LIONEL MESSI RETIREMENT

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