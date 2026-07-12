సెమీస్ చేరిన అర్జెంటీనా- ఇంగ్లాండ్తో తలపడనున్న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్
క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్విట్జర్లాండ్పై 3-1 గోల్స్ తేడాతో అర్జెంటీనా విజయం- ఈనెల 16న సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్తో తలపడనున్న అర్జెంటీనా- ఈనెల 15న తొలి సెమీఫైనల్లో తలపడనున్న ఫ్రాన్స్- స్పెయిన్
FIFA World Cup 2026 (AP)
Published : July 12, 2026 at 9:38 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్లో అర్జెంటీనా సెమీస్కు దూసుకెళ్లింది. స్విట్జర్లాంట్తో హోరాహోరీగా సాగిన క్వార్టర్స్లో 3-1 తేడాతో గెలిచింది. పదో నిమిషంలో అలిస్టర్ గోల్తో అర్జెంటీనాకు ఆదిలోనే ఆధిక్యం లభించింది. స్విట్జర్లాండ్ ఆటగాడు ఎండోయో 67వ నిమిషంలో గోల్ కోట్టి స్కోర్ను సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆట అదనపు సమయానికి వెళ్లగా, అక్కడ అర్జెంటీనా దూకుడు ప్రదర్శించింది. 112, 120వ నిమిషాల్లో రెండు గోల్స్ సాధించి మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది. ఈ నెల 16న సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్తో అర్జెంటీనా తలపడనుంది.