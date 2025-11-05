ETV Bharat / sports

విరాట్​ 37వ బర్త్​డే స్పెషల్- ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కడు- ఈ 37 రికార్డులు మీకు తెలుసా?

విరాట్​ క్రియేట్ చేసిన ఈ రికార్డులు మీకు తెలుసా?

Virat Kohli Birthday Special
Virat Kohli Birthday Special (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 2:58 PM IST

Virat Kohli Birthday Special : భారత క్రికెట్ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం (నవంబర్ 05) 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. కోహ్లీ నవంబర్ 5, 1988న దిల్లీలో జన్మించాడు. అతడి తండ్రి చిన్నతనంలోనే అతడికి బ్యాట్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించాడు. అతను అండర్-19 ప్రపంచ కప్‌లో ఆడి భారతదేశాన్ని విజయపథంలో నడిపించి, టీమ్ఇండియాలోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటి నుంచి, విరాట్ ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా విరాట్ కెరీర్​లో పలు రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దాం!

పాకిస్థాన్‌పై వీరోచిత ఇన్నింగ్స్
భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య T20 ప్రపంచ కప్ 2022 మ్యాచ్ అక్టోబర్ 23, 2022న మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 159 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 31 పరుగులకే నాలుగు కీలకమైన వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 82 పరుగులు చేసి, భారత జట్టును గెలిపించాడు. ​తన కెరీర్​లో అత్యుత్యమ ఇన్నింగ్స్​లో ఇది ఒకటి.

ఏకైక క్రికెటర్
విరాట్ సుదీర్ఘ కెరీర్​లో ప్రపంచంలోనే ఏ క్రికెటర్ సాధించిన ఓ అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. ఐసీసీ ఆల్​టైమ్ ర్యాంకింగ్స్​లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ 900+ రేటింగ్స్ అందుకున్న ఏకైక క్రికెటర్​గా వరల్డ్​ రికార్డు సాధించాడు. మరే ఇతర ప్లేయర్​ కూడా మూడు ఫార్మాట్లలో ఈ ఘతన అందుకోలేదు. విరాట్ టెస్టుల్లో 937, వన్డేలో 909, టీ20ల్లో 909 రేటింగ్స్​ సాధించాడు.

అద్భుతమైన కెరీర్
విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్​లో అరుదైన రికార్డులు ఎన్నో సాధించాడు. 2008లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అడుగుపెట్టిన అతడు టీమ్ఇండియా తరపున 123 టెస్టులు, 305 వన్డేలు 125 టీ20లు ఆడాడు. ఇందులో టెస్ట్ క్రికెట్‌లో 30 సెంచరీలతో సహా 9,230 పరుగులు చేశాడు. వన్డేల్లో 14,255 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన రికార్డు విరాట్ పేరిటే ఉంది. 51 సెంచరీ నమోదు చేశాడు. T20ల్లో 4,188 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక సెంచరీ కూడా పూర్తి చేశాడు. ఓవరాల్​గా 82 సెంచరీలు బాదాడు.

తన 37వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ 37 కీలక రికార్డులు

  • టెస్టుల్లో అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు: 7 డబుల్ సెంచరీలు
  • టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు: 7 డబుల్ సెంచరీలు
  • భారతదేశం అత్యంత విజయవంతమైన టెస్ట్ కెప్టెన్: 68 మ్యాచ్‌ల్లో 40 విజయాలు
  • స్వదేశంలో టెస్ట్‌లలో అత్యధిక విజయ శాతం: 77.41%
  • టెస్టుల్లో పరుగులు: 9230 పరుగులు, 123 మ్యాచ్‌ల్లో సగటు 46.85
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మూడవ అత్యధిక పరుగులు: 553 మ్యాచ్‌ల్లో 27,673 పరుగులు
  • ఓ దశాబ్ద కాలంలో అత్యధిక అంతర్జాతీయ పరుగులు: 2010-2019 వరకు 20,000+ పరుగులు
  • వన్డే ఛేజింగ్​లో అత్యధిక సెంచరీలు: 28 సెంచరీలు
  • వన్డే ఛేజింగ్​లో సగటు : 65.5
  • వన్డేల్లో వేగంగా 14,000 పరుగులు
  • ఐసిసి వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో అత్యధిక పరుగులు (సింగిల్ ఎడిషన్): 2023లో 765 పరుగులు
  • T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో 4000 పరుగులు అందుకున్న తొలి ఆటగాడు
  • T20I లలో భారతదేశం తరపున అత్యధిక పరుగులు: 13,543 పరుగులు
  • ICC T20I ప్రపంచ కప్‌లలో అత్యధిక పరుగులు: 1,292 పరుగులు
  • T20I లలో అత్యధిక 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులు (7 సార్లు)
  • అన్ని ఫార్మాట్లలో నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్: ఏకైక భారతీయుడు
  • కెప్టెన్‌గా అండర్-19 ప్రపంచ కప్ విజయం: 2008
  • ICC టోర్నమెంట్ విజయాలు: 5
  • ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్​ తరపున అత్యధిక పరుగులు: 747 పరుగులు
  • వేగవంతమైన ODI సెంచరీ (ఇండియన్): ఆస్ట్రేలియాపై 100, 52 బంతులు
  • ODI క్రికెట్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు: 51
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో రెండో అత్యధిక సెంచరీలు: మొత్తం 82 సెంచరీలు
  • IPL లో అత్యధిక పరుగులు: 8661 పరుగులు
  • IPL లో అత్యధిక 50+ పరుగులు: 71
  • ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక ఫోర్లు: 771
  • ఐపీఎల్ ఐపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ తరఫున అత్యధిక సిక్సర్లు: 296
  • ఐపీఎల్ సీజన్‌లో అత్యధిక పరుగులు: 973
  • వరుసగా మూడు ఐపీఎల్ సీజన్లలో 600+ పరుగులు చేసిన మూడో ఆటగాడు: 2023, 2024, 2025
  • ఐపీఎల్ సీజన్‌లో గెలిచిన మ్యాచ్‌లలో అత్యధికంగా 50+ పరుగులు: 8 సార్లు
  • ఐపీఎల్‌లో ఒకే జట్టు తరఫున అత్యధిక మ్యాచ్‌లు: 267 మ్యాచ్‌లు (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు)
  • ఐపీఎల్‌లో ఒకే జట్టు తరఫున అన్ని సీజన్లలో ఆడాడు: ఆర్‌సీబీ తరఫున 18 సీజన్లు
  • అన్ని ఫార్మాట్లలో క్రికెట్‌లో 26,000+ పరుగులు
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 300+ క్యాచ్‌లు
  • మూడుసార్లు ఐసీసీ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు (2017, 2018, 2023)
  • 2010 నుంచి 2020 వరకు ఐసీసీ పురుషుల ప్లేయర్ ఆఫ్ ది డికేడ్ అవార్డు
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 69 మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులు
  • అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ (21)

టెస్ట్ T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు విరాట్ గుడ్ బై
2024 T20 ప్రపంచ కప్ విజయం తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. మే నెలలో టెస్ట్ క్రికెట్​కు కూడా రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్​ చేశాడు. ఇప్పుడు అతను భారతదేశం తరపున ప్రత్యేకంగా ODI ఫార్మాట్​లో ఆడుతున్నాడు. ఇటీవల అతను ఆస్ట్రేలియాలో, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్​ల ODI సిరీస్​లో ఆడాడు. నవంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగే ODI సిరీస్​లోను అతను పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

