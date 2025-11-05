విరాట్ 37వ బర్త్డే స్పెషల్- ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కడు- ఈ 37 రికార్డులు మీకు తెలుసా?
విరాట్ క్రియేట్ చేసిన ఈ రికార్డులు మీకు తెలుసా?
Published : November 5, 2025 at 2:58 PM IST
Virat Kohli Birthday Special : భారత క్రికెట్ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం (నవంబర్ 05) 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. కోహ్లీ నవంబర్ 5, 1988న దిల్లీలో జన్మించాడు. అతడి తండ్రి చిన్నతనంలోనే అతడికి బ్యాట్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించాడు. అతను అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో ఆడి భారతదేశాన్ని విజయపథంలో నడిపించి, టీమ్ఇండియాలోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటి నుంచి, విరాట్ ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా విరాట్ కెరీర్లో పలు రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దాం!
పాకిస్థాన్పై వీరోచిత ఇన్నింగ్స్
భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య T20 ప్రపంచ కప్ 2022 మ్యాచ్ అక్టోబర్ 23, 2022న మెల్బోర్న్లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 159 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 31 పరుగులకే నాలుగు కీలకమైన వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ మ్యాచ్లో కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 82 పరుగులు చేసి, భారత జట్టును గెలిపించాడు. తన కెరీర్లో అత్యుత్యమ ఇన్నింగ్స్లో ఇది ఒకటి.
ఏకైక క్రికెటర్
విరాట్ సుదీర్ఘ కెరీర్లో ప్రపంచంలోనే ఏ క్రికెటర్ సాధించిన ఓ అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. ఐసీసీ ఆల్టైమ్ ర్యాంకింగ్స్లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ 900+ రేటింగ్స్ అందుకున్న ఏకైక క్రికెటర్గా వరల్డ్ రికార్డు సాధించాడు. మరే ఇతర ప్లేయర్ కూడా మూడు ఫార్మాట్లలో ఈ ఘతన అందుకోలేదు. విరాట్ టెస్టుల్లో 937, వన్డేలో 909, టీ20ల్లో 909 రేటింగ్స్ సాధించాడు.
For the man who turned passion into poetry and fire into faith. 🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 4, 2025
Happy 3️⃣7️⃣th Birthday to,
👑 The King,
🔥 The Run Machine,
🏏 The Chase Master,
🥶 The Clutch God,
🐐 The G.O.A.T
🫶 Virat Prem Kohli 🥰
The game is richer because of you. ❤️#HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/u42g6QKYXV
అద్భుతమైన కెరీర్
విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్లో అరుదైన రికార్డులు ఎన్నో సాధించాడు. 2008లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన అతడు టీమ్ఇండియా తరపున 123 టెస్టులు, 305 వన్డేలు 125 టీ20లు ఆడాడు. ఇందులో టెస్ట్ క్రికెట్లో 30 సెంచరీలతో సహా 9,230 పరుగులు చేశాడు. వన్డేల్లో 14,255 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన రికార్డు విరాట్ పేరిటే ఉంది. 51 సెంచరీ నమోదు చేశాడు. T20ల్లో 4,188 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక సెంచరీ కూడా పూర్తి చేశాడు. ఓవరాల్గా 82 సెంచరీలు బాదాడు.
King Kohli turns 37! 🎂🏏 @imVkohli Celebrating the incredible journey of Virat Kohli, a true legend of Indian cricket! Wishing him a year filled with more records, victories, and joy! 🙏💕 #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/DCUx8QDlch— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2025
తన 37వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ 37 కీలక రికార్డులు
- టెస్టుల్లో అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు: 7 డబుల్ సెంచరీలు
- టెస్ట్ కెప్టెన్గా అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు: 7 డబుల్ సెంచరీలు
- భారతదేశం అత్యంత విజయవంతమైన టెస్ట్ కెప్టెన్: 68 మ్యాచ్ల్లో 40 విజయాలు
- స్వదేశంలో టెస్ట్లలో అత్యధిక విజయ శాతం: 77.41%
- టెస్టుల్లో పరుగులు: 9230 పరుగులు, 123 మ్యాచ్ల్లో సగటు 46.85
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మూడవ అత్యధిక పరుగులు: 553 మ్యాచ్ల్లో 27,673 పరుగులు
- ఓ దశాబ్ద కాలంలో అత్యధిక అంతర్జాతీయ పరుగులు: 2010-2019 వరకు 20,000+ పరుగులు
- వన్డే ఛేజింగ్లో అత్యధిక సెంచరీలు: 28 సెంచరీలు
- వన్డే ఛేజింగ్లో సగటు : 65.5
- వన్డేల్లో వేగంగా 14,000 పరుగులు
- ఐసిసి వన్డే ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక పరుగులు (సింగిల్ ఎడిషన్): 2023లో 765 పరుగులు
- T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో 4000 పరుగులు అందుకున్న తొలి ఆటగాడు
- T20I లలో భారతదేశం తరపున అత్యధిక పరుగులు: 13,543 పరుగులు
- ICC T20I ప్రపంచ కప్లలో అత్యధిక పరుగులు: 1,292 పరుగులు
- T20I లలో అత్యధిక 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులు (7 సార్లు)
- అన్ని ఫార్మాట్లలో నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్: ఏకైక భారతీయుడు
- కెప్టెన్గా అండర్-19 ప్రపంచ కప్ విజయం: 2008
- ICC టోర్నమెంట్ విజయాలు: 5
- ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు: 747 పరుగులు
- వేగవంతమైన ODI సెంచరీ (ఇండియన్): ఆస్ట్రేలియాపై 100, 52 బంతులు
- ODI క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు: 51
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రెండో అత్యధిక సెంచరీలు: మొత్తం 82 సెంచరీలు
- IPL లో అత్యధిక పరుగులు: 8661 పరుగులు
- IPL లో అత్యధిక 50+ పరుగులు: 71
- ఐపీఎల్లో అత్యధిక ఫోర్లు: 771
- ఐపీఎల్ ఐపీఎల్లో ఆర్సీబీ తరఫున అత్యధిక సిక్సర్లు: 296
- ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు: 973
- వరుసగా మూడు ఐపీఎల్ సీజన్లలో 600+ పరుగులు చేసిన మూడో ఆటగాడు: 2023, 2024, 2025
- ఐపీఎల్ సీజన్లో గెలిచిన మ్యాచ్లలో అత్యధికంగా 50+ పరుగులు: 8 సార్లు
- ఐపీఎల్లో ఒకే జట్టు తరఫున అత్యధిక మ్యాచ్లు: 267 మ్యాచ్లు (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు)
- ఐపీఎల్లో ఒకే జట్టు తరఫున అన్ని సీజన్లలో ఆడాడు: ఆర్సీబీ తరఫున 18 సీజన్లు
- అన్ని ఫార్మాట్లలో క్రికెట్లో 26,000+ పరుగులు
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 300+ క్యాచ్లు
- మూడుసార్లు ఐసీసీ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు (2017, 2018, 2023)
- 2010 నుంచి 2020 వరకు ఐసీసీ పురుషుల ప్లేయర్ ఆఫ్ ది డికేడ్ అవార్డు
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 69 మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులు
- అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ (21)
టెస్ట్ T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు విరాట్ గుడ్ బై
2024 T20 ప్రపంచ కప్ విజయం తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. మే నెలలో టెస్ట్ క్రికెట్కు కూడా రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు అతను భారతదేశం తరపున ప్రత్యేకంగా ODI ఫార్మాట్లో ఆడుతున్నాడు. ఇటీవల అతను ఆస్ట్రేలియాలో, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల ODI సిరీస్లో ఆడాడు. నవంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగే ODI సిరీస్లోను అతను పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
54ఏళ్లలో భారత్ నుంచి ఐదుగురే- వరల్డ్ నెం 1 బ్యాటర్లుగా రికార్డ్ కొట్టింది వీళ్లే!
జస్ట్ చిన్న బ్రేక్ - రోహిత్ విరాట్ మళ్లీ బరిలో దిగేది అప్పుడే