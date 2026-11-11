MCAకు సచిన్ తెందుల్కర్ ప్రత్యేక కానుక- మ్యూజియంలో 100 సెంచరీల బ్యాట్ల ప్రదర్శన
Sachin Tendulkar Bats : సచిన్ తెందుల్కర్ ప్రయాణాన్ని భావితరాల అభిమానులకు పరిచయం చేయాలని ఎంసీఏ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆయన వాడిన బ్యాట్లను మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచనుంది.
Published : November 11, 2026 at 7:44 PM IST
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ తన కెరీర్లోని అపురూప జ్ఞాపకాలను అభిమానులతో షేర్ చేసుకోనున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 100 సెంచరీలు సాధించిన సమయంలో వాడిన 26 బ్యాట్లను ముంబయి క్రికెట్ అసోసియేషన్కు అందించనున్నాడు. బ్యాట్లతోపాటు కీలక సందర్భాల్లో వాడిన హెల్మెట్లు, వ్యక్తిగత నోట్స్, జెర్సీలతో మరికొన్ని విలువైన జ్ఞాపికలు కూడా ఇచ్చాడు. వీటిని ఎంసీఏ శరద్ పవార్ క్రికెట్ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచనున్నారు. నవంబర్ 16న ఈ ప్రదర్శన ఉండనున్నట్లు ఎంసీఏ పేర్కొంది.
బ్యాటోగ్రఫీ
ఈ బ్యాట్ల ప్రదర్శనకు 'బ్యాటోగ్రఫీ' (Batography) అనే పేరు పెట్టారు. ఇది ఒక బయోగ్రఫీ తరహాలాంటిదన్నట్లు! వీటిని ప్రత్యేక విభాగంలో ఉంచుతారు. ఆయన కెరీర్లోని కీలక ఘట్టాలకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన ఒక్కో బ్యాటు, ఆ విజయం వెనకున్న చిరస్మరణీయ ఘట్టాలను ఈ బ్యాటోగ్రఫీతో సందర్శకులకు తెలియజేయనున్నారు. బ్యాట్లతోపాటు హెల్మెట్లు, జెర్సీలు తదితర వస్తువులను ఈ ప్రదర్శనలో చూడవచ్చు. అయితే నవంబర్ 16 తేదీ నాటికి అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు సచిన్ వీడ్కోలు పలికి 13ఏళ్లు పూర్తవుతాయి. ఆ సందర్భంగా అదే రోజున ఈ ప్రదర్శనను ఉంచాలని ఎంసీఏ నిర్ణయించింది. ఈ ప్రదర్శనతో సచిన్ సాధించిన విజయాలకు సంబంధించిన ఈ వస్తువులను అభిమానులు దగ్గరగా చూసే అవకాశం దక్కనుంది.
Sachin Tendulkar at the MCA Sharad Pawar Cricket Museum. He was received by MCA President Ajinkya Naik, Secretary Prof. Dr. Unmesh Khanvilkar, Jt. Secretary Nilesh Bhosle and Treasurer Arman Mallick, who accompanied him through the tour. #MCA #Cricket #MCAMuseum #Wankhede https://t.co/MtrLtfauTQ— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) September 30, 2026
మాకు గొప్ప గౌరవం : MCA అధ్యక్షుడు
ఈ ప్రదర్శన గురించి పలు విషయాలను ఎంసీఏ అధ్యక్షుడు అజింక్య నాయక్ షేర్ చేసుకున్నారు. "ప్రపంచ క్రికెట్కు సచిన్ తెందుల్కర్ అందించిన సహకారం, కేవలం ఆయన నెలకొల్పిన రికార్డులకే పరిమితం కాదు. ఆయన ప్రస్థానం లక్షలాది మంది క్రికెట్ అభిమానుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. ఈ బ్యాట్లు ఆ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అత్యంత వ్యక్తిగత జ్ఞాపికలు. అందుకే ఈ 'బ్యాటోగ్రఫీ' ద్వారా మేం ఎంసీఏ మ్యూజియంలో ఒక కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తున్నాం. ఈ మైలురాళ్లను సాధించేందుకు సచిన్ ఉపయోగించిన వస్తువుల ద్వారా, ఆ విజయాల వెనుక ఉన్న కథలను సందర్శకులు తెలుసుకోవచ్చు. సచిన్ తన అమూల్యమైన వస్తువులను ఎంసీఏతో షేర్ చేసుకోవడం మాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం" అని అజింక్య నాయక్ పేర్కొన్నారు. అలాగే భారత, ప్రపంచ క్రికెట్కు సచిన్ తెందుల్కర్ అందించిన సేవలను గౌరవించడం ఆయన క్రికెట్ వారసత్వాన్ని రాబోయే తరాలకు అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని ఎంసీఏ పేర్కొంది.
రిటైర్మెంట్
కాగా, సచిన్ 2013 నవంబర్ 16న అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. ఆరోజు ముంబయి వాంఖడే వేదికగా ఆయన తన 200వ టెస్టు మ్యాచ్లో ఆడాడు. వెస్టిండీస్తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మొదటి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేసిన సచిన్ 74 పరుగులతో రాణించాడు. విండీస్పై భారత్ ఇన్నింగ్స్ 126 రన్స్ తేడాతో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్తో సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కెరీర్ ముగిసింది.
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